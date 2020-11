Recetas para la peor crisis económica: unas irreales y otras urgentes

La profunda crisis económica que está dejando la pandemia del covid-19 en el mundo y también en el país, está sacando a flote las profundas necesidades de la gente, pero también surgen atisbos de esperanza en un mejor mañana.

Mientras tanto aquí y allá surgen distintas propuestas para aliviar y recuperar lo que se ha perdido. No en vano, por ejemplo, los hogares colombianos han disminuido cerca de $28 billones de ingresos en casi siete meses y muchos han mermado los ahorros de toda su vida.

De allí la importancia de valorar ideas y argumentos de iniciativas que podrían contribuir a detener primero el incremento del desempleo que está golpeando a casi cuatro millones de familias, y luego emprender y tomar medidas para una pronta recuperación económica.

En el transcurso de esta situación varios analistas y expertos coinciden que por bien que le vaya al país, la economía va a tardar en recuperarse y volver al nivel de diciembre de 2019 entre 3 y 5 años. Otros más optimistas consideran por el contrario que la recuperación se va a lograr en el 2022.

A la par de estos argumentos, en el exterior también surgen propuestas que se pueden valorar, como por ejemplo la que presentó el dueño de Claro y multimillonario, Carlos Slim.

El empresario mexicano señaló que la pandemia de la covid-19 ha hecho más profunda la crisis que ya se estaba observando y ha elevado las cifras de desempleo, por lo que realizó algunas propuestas empresariales entre las que se encuentran: elevar la edad de jubilación y la implementación de una jornada laboral reducida, con la finalidad de abrir espacio a otras personas.

Como argumento, Slim dijo que “este virus invisible que ha puesto en jaque a todo el mundo ha generado una situación económica y social inusual que va a conducir a una nueva normalidad, aunque muchas cosas ya no serán iguales. Hay un cambio civilizatorio de la sociedad industrial a una nueva civilización tecnológica que tiene efectos muy positivos”.

En concreto, los consejos empresariales que propone el hombre más rico de México, son trabajar 3 días a la semana durante 11 horas para abrir espacio a otras personas, elevar 10 años -hasta los 75- la edad de jubilación para evitar la quiebra de la situación financiera de los países, no vender por debajo del costo, tener estructuras simples o mínimos niveles jerárquicos.

Decidimos en Colombia consultar a exministros de Hacienda de primer orden si estas ideas del mexicano eran realistas y se podrían aplicar en el país dado la distinta estructura de su economía y de su armazón empresarial, laboral y pensional. Pero además se aprovechó esta coyuntura para que los exministros dijeran a EL NUEVO SIGLO, qué salidas le ven a la situación económica del país y lo que se requiere para una recuperación del empleo y del crecimiento.

1.- Acabar con la inequidad: Juan Camilo Restrepo

El exministro de Hacienda Juan Camilo Restrepo, quien estuvo en ese cargo en la presidencia de Andrés Pastrana, y es uno de los más connotados economistas del país, sostuvo que “a mí me parece que la solución del desempleo va a venir cuando la economía ya esté plenamente en marcha, que se acaben los confinamientos y las restricciones, ese es el tema de fondo, pero yo no soy amigo de cambiar las cosas como la jornada laboral y eso que proponen en otras partes. Todo tiene que ver con la recuperación económica que eso por sí solo arrastra todo, se pueden hacer cosas legislativas, pero este no es el momento”.

Señaló en su análisis que “la otra propuesta que se hizo con la jornada laboral sobre incrementar la edad de pensiones, eso es importante, pero eso nada tiene que ver con el empleo si no con el tema de inequidad, eso sí que es importante corregirlo que en este momento haya 8 millones de colombianos que teniendo la edad de jubilarse no tienen la oportunidad de hacerlo por la inequidad del sistema. Para eso sí se necesita una reforma estructural que permita acabar con esa inequidad del sistema de pensiones, pero no para ser una estrategia para combatir el desempleo sino la inequidad”.

Respecto a la economía que tenemos este año, indicó que “el país tiene que continuar con persistencia lo que está haciendo con medidas a corto plazo, como los apoyos a las personas más vulnerables y a las empresas, que ha ido prolongando durante seis meses y otras hasta el próximo año. Eso está bien pero más allá me parece que lo fundamental es ir pensando mediante un acuerdo político medidas estructurales que el Gobierno no le ha puesto la suficiente atención por estar atendiendo las medidas de corto plazo. Me refiero a la reforma fiscal, a la reforma pensional, a la reforma laboral, la reforma a la justicia, ninguna de ellas las ha empezado a estudiar el Ejecutivo y me parece que se van a quedar para el próximo Gobierno. Además las medidas de corto plazo que se han venido implementando con diligencia, me parece que se tiene que mirar más las reformas estructurales para que no se queden en el tintero”.

Sin embargo, la coyuntura está en contra de estas medidas. Al respecto, Restrepo sostiene que “ahora es muy complicado hacerlas primero porque no están bien estudiadas y estructuradas, y para implementar esas medidas hay que convocar a unos acuerdos políticos con los partidos, creo que es difícil que para el año entrante estén listas, pero sí podrían empezar a estudiarlas y acudir a los acuerdos políticos".

Referente a los recursos que se han estado utilizando para las asistencias, el exministro manifiesta que “las ayudas que se han venido dictando tanto para las empresas como para las personas, muchas de ellas se han extendido por un mes o seis meses, pero en lo que está en mora es centralizar y poner en blanco y negro toda la sistematización de cuánto se ha gastado en las ayudas. Es que cada ministro anuncia pedacitos de lo que está haciendo y nadie está consolidando las cifras. El Gobierno dice que se ha destinado recursos del 11% del Producto Interno Bruto (PIB), la Cepal tiene otra cuenta que apenas es del 2,5% del PIB y el Ministerio de Hacienda sostiene que el gasto es del 3,5% del PIB, es decir no hay unas cifras que coincidan, por eso hay que ponerlo todo en orden y consolidar todo eso, así sabremos con claridad cuánto es el esfuerzo que se está haciendo y qué se puede hacer más”.

2.- Generar proyectos pequeños: José Antonio Ocampo

Por su parte, el exministro José Antonio Ocampo, otro economista experto que estuvo en la cartera de Hacienda en el gobierno de Ernesto Samper y fue codirector del Banco de la República hasta diciembre pasado, dice que “esa propuesta de Carlos Slim, de reducir la jornada laboral a tres días y en cada día trabajar 11 horas, no creo que eso sirva de mucho, porque eso significa una reorganización empresarial que no es fácil, por eso no creo que esa sea una solución importante como para generar empleo”.

Referente al empleo, Ocampo precisa que “yo sí insistiría en una propuesta que sacamos con un grupo de trabajo, en la que estaba Sergio Fajardo, para atender la cuestión de empleo que tiene dos elementos. Es generar un programa de emergencia de empleo, que es básicamente generar proyectos pequeños a nivel municipal y departamental dirigidos a fomentar puestos de trabajo. El otro elemento es establecer un subsidio a las empresas que creen nuevos empleos, que se daría como se da hoy a través de los créditos a las empresas, como los créditos para vivienda, es decir si la empresa genera empleo, se le perdona parte de la deuda”.

Manifiesta el economista que “esa propuesta está para generar mucho empleo y una buena magnitud de recursos, que podrían producir por lo menos 1,5 millones de empleos. Eso es bastante, lo que pasa es que cualquier cifra ahora de empleos pasa como si nada dada la magnitud de la disminución masiva de puestos de trabajo. Pero esta es una y es un apoyo temporal, pero con la economía en marcha y con pronta recuperación va a generar mucho empleo y el apoyo que le digo pude irse diluyendo”.

Sobre la situación económica actual, el exministro sostiene que “respecto a la economía este año yo creería que va caer entre 7% y 8%. El año entrante espero una recuperación del 4%, pero todo es muy incierto. Las cifras dan para no ser precisos hasta ahora, ya vemos que todas las entidades están corrigiendo cada mes o dos meses sus proyecciones, pero esa es más o menos la magnitud, yo de verdad creo que nos vamos a recuperar pero en el año 2022. Es que todo es muy incierto, para comenzar yo diría que el efecto de este año de la pandemia ya se dio, pero el año entrante depende de muchos factores, por ejemplo si la pandemia ahora esta suave y luego se agudiza para tomar más cuarentenas. Por ahora esto es lo que se puede hacer”.

Recalca que “lo otro de las ayudas dependen de la magnitud de los apoyos, por eso la ventaja de nuestra propuesta de empleo es que se genera más consumo y una recuperación de la economía. Respecto a las reformas, yo creo que este año no da para las reformas, pero el año entrante yo soy partidario de que el Gobierno presente una reforma tributaria para poder financiar el aumento de la deuda pública que se está dando”.

Al mismo tiempo, el exministro Ocampo resalta: “una muestra de que la economía está marchando bien a pesar de la crisis, es que la calificadora Standard & Poor’s ratificó su nota al país, me parece que esa es una excelente noticia, pero por supuesto ellos miran un poco el tema de la deuda pública, por eso es importante que se pueda hacer una reforma tributaria”.

3.- Cuidar 5 millones de empleos: Juan Carlos Echeverry

Mientras tanto, el exministro de Hacienda bajo el gobierno de Juan Manuel Santos, Juan Carlos Echeverry, y expresidente de Ecopetrol, también es un connotado economista generador de propuestas. Una de ellas tiene que ver con el empleo y sostiene que “me parece obvio que anticipemos la necesidad de cuidar al menos 5 millones de empleos y eso quiere decir que hay que facilitar que se creen y se resurjan las empresas que se destruyeron, que se recreen los restaurantes, que se recreen los hoteles, entonces facilíteles, hágale de uno o dos tramites no más que puedan crear esa empresa y permítales unas condiciones de reducción de tasas, de tarifas, de aportes parafiscales durante 3 o 4 años, de manera que sea barato crearse o reinventarse esas empresas y los sectores que más han sufrido”.

Sostiene Echeverry que “Colombia ha tenido muchísimas crisis que ha superado con tesón, dedicación y con levantarnos todos los días a trabajar centrados y concentrados con seriedad y no haciendo tonterías y no cambiando de rumbo, sino manteniendo el rumbo, los padres de familia y los empresarios. Manteniendo las manos en el timón y llevando al país adelante, y los Gobiernos siendo sensatos, manejando sensatamente sus finanzas públicas y no cambiando de rumbo drásticamente."

Y agregó que "de manera que sigamos en el rumbo que todo el mundo está sufriendo mucho, incluso nosotros hasta ahora hemos logrado sobrellevar esto, los mandatarios locales y nacionales tienen que manejar esto con mucho tino y no ponernos a evitar los fundamentalismos, evitar los totalitarismos, evitar el autoritarismo y confiar en los padres de familia y en los empresarios que son los que realmente guían a las familias y a las empresas”.

Respecto a los impuestos y las reformas, el exministro Echeverry indica “yo en este momento no me pondría a preguntarle a las empresas si pueden pagar más impuestos, nadie está teniendo utilidad o muy pocas empresas van a tener utilidades este año y pues obviamente pagarán los impuestos que deben, pero tenemos que esperar a que pase la crisis y hacer un dialogo entre las empresas y el Gobierno en estos próximos 6 meses, de cómo es la forma, en qué periodo es más razonable para volver a estabilizar las finanzas públicas y empezar a bajar la deuda pública, pero primero hay que salir de la crisis”.

Asegura Echeverry que “Colombia va a tener un aumento en deuda y un aumento en déficit pero si los demás tienen un aumento mayor pues vamos a seguir siendo los mejores del curso. Entonces que aumente la deuda y el déficit este año y el próximo, no va a ser un descalabro terrible, las calificadoras tienen que mirar esto con mucho detenimiento, hacer un juicio muy frio de la situación y ver que en términos relativos todo el mundo tuvo que gastar más y endeudarse más de manera que espero no se castigue a Colombia por eso”.