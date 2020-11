La Capital, en carrera por tomar el liderazgo en híbridos y eléctricos: Andemos

Aunque aún no es claro a partir de cuándo comenzaría a regir la medida, las personas que en Bogotá compren un vehículo eléctrico tendrán un descuento en el impuesto del 60%, y quienes compren vehículos híbridos eléctricos tendrán un descuento del 40%. Así quedó incluido en el Plan de Reactivación Económica que aprobó el Concejo de Bogotá la semana pasada y que está a la espera de sanción por parte de la Administración Distrital.

Adicionalmente, el pasado 24 de octubre quedó establecido que los usuarios de vehículos híbridos quedarían eximidos de la medida de pico y placa (los eléctricos ya gozaban de este beneficio, Ley 1964), iniciativa que además quedó contemplada en el Plan Distrital de Desarrollo y que ya se está aplicando en la ciudad.

No obstante, y pese a que el uso de los carros híbridos-eléctricos y eléctricos comenzó a posicionarse en Colombia con una política pública del 2009 que buscó incentivar su adquisición a través de alivios fiscales y tributarios, aún hay desconocimiento frente a esta tecnología.

Por esta razón y frente a los nuevos incentivos aprobados por el Concejo de Bogotá, EL NUEVO SIGLO se puso en la tarea de entender este mercado y lo que es aún más importante: para una persona que esta considerando su compra, ¿Qué tanto sentido tiene adquirir esta tecnología en una ciudad como Bogotá?

A este respecto hay dos aristas que indudablemente hacen parte de la discusión: el medioambiental y la infraestructura que los mismos conllevan.

Un respiro al medio ambiente

Por una parte, el concejal del movimiento político Bogotá para la gente, Juan Baena, y quien impulsó la inclusión de estos incentivos tanto en el Plan de Desarrollo como en el Plan de Reactivación Económica, le dijo a este Medio que estas medidas se pensaron para promover una movilidad mucho más limpia en la ciudad de Bogotá.

“Un carro hibrido eléctrico contamina entre un 64% y un 88% menos que un carro de combustión normal y es entre 120% a 140% más eficiente que un carro a combustión normal”, señaló a EL NUEVO SIGLO Baena, quien añadió que en este momento la adquisición de híbridos eléctricos es una apuesta clave para que a largo plazo, en una o dos décadas, en la ciudad Capital prime la movilidad limpia y se reduzca el número de vehículos.

“Un carro eléctrico cuesta cinco veces más que un carro a combustión normal, y un híbrido cuesta entre 2 y 3 veces más. Hay personas en Bogotá que tomaron la decisión de comprar dos carros para no tener que supeditarse a la medida de pico y placa. ¿Cuál es la apuesta? Si yo adquiero un hibrido no solo estaré contaminando menos, sino que podré reducir mi número de vehículos”, expresó el concejal, y agregó que incentivar el uso de los híbridos es más fácil, pues son carros que también funcionan con gasolina.

A este respecto el presidente de la Asociación Nacional de Movilidad Sostenible (Andemos), Oliverio García, refirió que el Departamento Nacional de Planeación estableció que el gasto social por la degradación de la calidad del aire excede los $4 billones (datos del 2015), y hay comprometidas alrededor de 3.200 muertes al año por enfermedades respiratorias derivadas de la polución, cifra de la cual un 40% es responsabilidad de Bogotá.

“Entonces hay un conjunto de elementos que han vuelto a la sociedad más consciente de las tecnologías limpias y efectivamente parlamentarios como Juan Baena lograron capitalizar esto de muy buena manera”, le dijo a EL NUEVO SIGLO el presidente García, quien sostuvo que en Colombia la ciudad que ha liderado la adquisición de vehículos de bajas emisiones ha sido Medellín, pero las políticas que se están promoviendo a nivel distrital podrían consolidar a la ciudad como líder en movilidad sostenible, entre otras cosas por la más reciente adjudicación de los 486 buses eléctricos que están por comenzar su entrega.

Infraestructura

Ahora bien, frente a la infraestructura que se necesita para tener estos vehículos, aspecto que genera más incertidumbre por parte de la ciudadanía, el presidente García explicó que este es tal vez uno de los factores frente a los cuáles más desconocimiento hay.

“Yo entiendo que haya una preocupación por el tema, pero es falta de información. Estos vehículos hoy tienen una autonomía altísima. Un vehículo eléctrico te puede circular 400Km y un híbrido 1.000Km sin problema. En Bogotá, si tu eres un usuario particular no andas 20km y los particulares tienen la característica de que los usan durante el día y durante la noche no. Entonces el momento de carga, que no es a diario, se hace a nivel residencial”, indicó a este Medio el presidente de Andemos.

A este respecto, el concejal Baena precisó que en efecto el país sí necesita más infraestructura para la carga, “pero tenemos que avanzar como ciudad, tenemos que dar el salto y por eso la apuesta con los híbridos eléctricos. Si aún no tenemos una infraestructura plenamente desarrollada, ¿cómo no incentivar una movilidad hibrida eléctrica, que no necesariamente tiene la necesidad de enchufarse, para avanzar en el robustecimiento de dicha infraestructura? Ahí sí entra a funcionar la paradoja de qué fue primero, ¿el huevo o la gallina?”. Por último, añadió que las cifras de adquisición en la Capital son alentadoras.

En este sentido, el presidente de Andemos dijo que las cifras de adquisición han sido sustanciales, y con los futuros incentivos que entrarán a regir “el aumento será total. En híbridos Medellín todavía le gana a Bogotá pero en eléctricos Bogotá le está ganando a Medellín. Te aseguro que en híbridos convencionales este mes Bogotá lo debe superar. La Capital va en una carrera acelerada por tomar el liderazgo en híbridos y eléctricos en Colombia, y con los nuevos incentivos te garantizo que en este cierre Bogotá queda por encima. Te lo aseguro”, finalizó García.

Tres tipos de tecnología

Hay tres tipos de tecnologías limpias. Los vehículos totalmente eléctricos, que se cargan con un paquete de baterías. Están los híbridos enchufables, que son vehículos que tienen una fuente de carga externa, en donde como los vehículos eléctricos se tienen que cargar, pero tienen la ventaja de que tienen un pequeño motor de combustión que les da asistencia. Y están los vehículos híbridos que no tienen un suministro de carga externo, sino que se cargan a través del frenado y otro tipo de movimientos y acciones del automóvil.

“Esos vehículos tienen una gran autonomía y una tanqueada te dura 1000km sin apoyo de nada. Todas estas tres autonomías son muy convenientes ambientalmente y la que menos aporta, aporta el 70% en la reducción de emisiones contaminantes que son los híbridos convencionales”.

Sobre este particular, García afirma “que no debería haber objeción por el tema de carga. Y si te gusta salir, hay un desarrollo a nivel nacional muy interesante, por ejemplo Terpel tiene un plan de 50 electrolineras en las rutas nacionales”. Finalmente sentenció que Andemos está buscando promover que cada 80km haya puntos de carga para darle la posibilidad a los buses intermunicipales a que entren en esta tecnología.