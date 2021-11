Hallaron cuerpo sin vida de un bebé en Cali

En la vía entre Cali y Palmira fue encontrado el cuerpo sin vida de un bebé de un año, quien fue reportado por su mamá como secuestrado por su padre el pasado 23 de octubre.

El Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) confirmó el hallazgo en el kilómetro 1.5 de la carretera, en el corregimiento Cauca Seco, en avanzado estado de descomposición.

Los miembros de Medicina Legal se encargaron del levantamiento del cuerpo del pequeño y realizarán la respectiva necropsia, para determinar las causas de su muerte.

Informó Yakeline García, madre del menor, que su padre lo raptó el pasado 23 de octubre al sacarlo de su casa y amenazó a la mujer con hacerle daño si llamaba a las autoridades.

"Me dijo que no era el hijo de él y que me iba a arrepentir toda la vida de haberlo traicionado. Apagó el celular, no le llegaban los mensajes y no volví a saber nada de él. Desde hace un año se fue de la casa y yo supe que se había ido con alguien más, terminé mi relación y cuando vio que yo estaba haciendo mi vida, comenzó a molestarme y acosarme", afirmó García.

El pasado sábado la Policía dio con la ubicación del responsable del secuestro, llamado Miguel Ángel Meza, que fue capturado pero no tenía en su poder al pequeño y aceptó acabar con su vida.

"Se ubicó al padre en el corregimiento de Llorente, municipio de Tumaco (Nariño). En diligencia de interrogatorio el procesado aceptó haber atentado contra la vida de su hijo, e indicó dónde arrojó el cuerpo sin vida", confirmó la Fiscalía.