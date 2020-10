A sanción de alcaldesa cupo de endeudamiento por $10,79 billones

En tiempo récord, el Concejo de Bogotá dio vía libre al cupo de endeudamiento que solicitó la alcaldesa Claudia López por $10,79 billones, que impulsará la reactivación pospandemia en la ciudad.

Le puede interesar: Aprobada ponencia del cupo de endeudamiento por $10,79 billones

Horas antes, con 45 votos, 29 por el no y 16 por el si, ayer se hundió la ponencia de la concejal Sara Castellanos, la cual planteaba un cupo de endeudamiento con un monto de $8,6 billones, en el que no se incluían proyectos como el del Corredor Verde por la Carrera Séptima.

Consecuentemente con esta votación, con 44 votos, de los cuales 29 fueron por el si y 15 por el no, la plenaria del Concejo aprobó la ponencia positiva con modificaciones de las concejales María Fernanda Rojas (Alianza Verde) y de Marisol Gómez (Bogotá para la gente), ponencia que mantuvo el monto inicial solicitado por la Administración Distrital de $10,79 billones.

Acto seguido el Concejo comenzó a votar los artículos individualmente, y al cierre de esta edición solo se había despachado la proposición para que el Corredor Verde no fuera a ser un Transmilenio por la Séptima, y que se hundió con una votación de 35 por el no y 9 votos por el si.

La votación de las ponencias

La votación de las ponencias se hizo minutos después de que el secretario de Gobierno, Luis Ernesto Gómez, le solicitará al Concejo “negar la ponencia de Sara Castellanos para que podamos entrar a discutir la ponencia mayoritaria del texto aprobado en la comisión de Hacienda y las proposiciones que surjan”. Adicionalmente, el secretario de Gobierno explicó porque el monto por $10,8 billones es una necesidad para la Administración Distrital.

“Es vital para el Distrito que se apruebe el cupo de endeudamiento que ya aprobó la comisión de Hacienda, de $10,8 billones. Entendemos y respetamos la decisión de la concejal Castellanos de que las dos ponencias sean discutidas por aparte. Sin embargo, como lo ha reiterado el secretario de Hacienda, el monto que requiere el Distrito para garantizar la estabilidad económica de la ciudad y el cierre financiero de todos los proyectos del PDD es de $10,8 billones”.

“Por esa razón, le pedimos al concejo negar la ponencia de Sara Castellanos para que podamos entrar a discutir la ponencia mayoritaria del texto aprobado en la comisión de Hacienda y las proposiciones que surjan”, precisó el secretario de Gobierno, quien aprovechó su intervención para disculparse con la concejal Castellanos por el malentendido de la semana pasada, y para reconocer que, frente a los dos proyectos de acuerdo sobre cupo y sobre plan de reactivación económica, sí era necesaria una deliberación amplia y de tiempos más holgados, y no como lo planteó la Administración con los proyectos que se hundieron.

Responden las ponentes

Posterior a la votación de las ponencias, la concejal Castellanos le hizo un llamado directo a la Alcaldía de Claudia López: “16 votos son el 35% del Concejo de Bogotá. Nosotros somos los vigilantes de lo que sale del bolsillo de los bogotanos, y por eso se necesitaba este debate y darlo de fondo. Celebro a los 16 concejales que dijeron: “Aprobamos el cupo pero ojo con algunos proyectos”. Aquí no estamos negando el cupo. El 35% de los concejales están diciendo: vamos a vigilar”, precisó la concejal Castellanos, quien añadió que si bien este es un debate mas de tinte político, también es un debate técnico, “pues estamos hablando de las finanzas de bogotanos”.

Y por su parte la concejal, María Fernanda Rojas, dijo que el debate y el intercambio de argumentos fue clave. “¿Qué no vamos a estar de acuerdo? Para eso estamos acá. Si estuviéramos todos de acuerdo no necesitaríamos ningún Concejo. Lo importante es que se hayan podido presentar distintos argumentos, posiciones y Sara hizo reflexionar sobre varios puntos. Este proyecto salió mejor de lo que entró”, concluyó la concejal Rojas.

Algunos votos a favor de bajar el cupo

Entre los concejales que votaron a favor de la ponencia de Sara Castellanos estuvieron el presidente del Concejo Carlos Fernando Galán, el concejal del Centro Democrático que en la comisión de Hacienda la votó en contra, Jorge Colmenares, y los concejales de la Alianza Verde Martín Rivera y Lucia Bastidas, entre otros miembros del Centro Democrático, de Cambio Radical, del Polo Democrático de Colombia Humana-UP y de Bogotá para la gente.

Todos ellos refirieron y aclararon, una vez más, que la discusión no está en que se apruebe un cupo sino por cuánto. Por lo mismo Carlos Fernando Galán, dijo que aun persiste una incertidumbre y “me sigue preocupando el espacio que tendrán los próximos gobiernos para asumir su propia deuda y su Plan de Desarrollo. Creo que queda muy limitado por cuenta de esto y por eso creo que el camino sería reducirlo y ojalá logremos eso”, indicó el presidente del Concejo.

Por su parte, el concejal Jorge Colmenares le explicó a EL NUEVO SIGLO su cambio de voto. De acuerdo con el cabildante, la Administración “no está justificando correctamente el por qué de los $10,79 billones y tampoco explicaron lo sucedido con el Corredor Verde por la Carrera Séptima. Eso me llevó a votar la ponencia de Sara Castellanos”, indicó el concejal, quien añadió que estos eran temas que no tenía claros en Comisión, en donde además se unificaron las ponencias “y no tuve la oportunidad de votar por la ponencia de la concejal Castellanos”.

Por su parte, de acuerdo con la concejal de la Alianza Verde, Lucia Bastidas, una cosa es tener un cupo aprobado en el monto por el 100% del Concejo, pero otra muy distinta es tener un cupo frente al cual el 35% del Concejo tiene objeciones.

“Estamos de acuerdo con el cupo, pero el 35% del Concejo votó en contra del monto. Creo que esto avizora un control político permanente. 16 votos es un mensaje contundente en función del cupo de endeudamiento”, le dijo a EL NUEVO SIGLO la concejal Bastidas.

Compromisos del Distrito

Por último, el secretario de Hacienda Juan Mauricio Ramírez Cortés, al explicar la necesidad de que se aprobara la totalidad del monto del cupo, dijo ayer que el próximo martes se radicará en el Concejo el proyecto de Acuerdo sobre presupuesto del 2021, por cerca de $20 billones. “De ese presupuesto, $3,4 billones son del cupo. Si el cupo no se aprueba, el presupuesto de inversiones no valdría 20 sino 16,5 billones y con ello se afectaría el impacto keynesiano que le queremos dar”, precisó el secretario.

Adicionalmente, el secretario dijo que Bogotá se compromete a tener una estrategia efectiva y un compromiso real hacia las mujeres y hacia los jóvenes para contrarrestar la feminización de la pobreza. También se comprometió a no meter, en los proyectos con cupo de endeudamiento, gastos recurrentes y mucho menos gastos de funcionamiento.

Por último, frente al corredor verde, el secretario indicó que “la alternativa para este corredor tendrá que ser presentada ante la plenaria del Concejo, a más tardar en el segundo semestre del 2021. Claro, si el proyecto es aprobado en este cupo”, indicó en su intervención el secretario, quien se refirió a los compromisos de cofinanciación del Metro.