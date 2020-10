Easyfly reactiva vuelos entre Florencia y Bogotá

Easyfly, aerolínea líder del mercado regional, anuncia que a partir del 3 de noviembre operará nuevamente la ruta que conecta a Florencia con la capital del país.

De acuerdo con el presidente de la aerolínea, Alfonso Dávila, y según los itinerarios registrados por la compañía ante la oficina de transporte Aéreo de la Aeronáutica Civil, para la tercera etapa de reactivación de las operaciones aéreas comerciales, la ruta fue aprobada para conectar a Florencia con Bogotá con hasta un vuelo diario.

El primer vuelo de esta ruta saldrá el 3 de noviembre desde el Aeropuerto Internacional el Dorado de la ciudad de Bogotá a las 08:45 a.m. aterrizando en el aeropuerto Gustavo Artunduaga Paredes de Florencia a las 10:15 a.m. y el primer vuelo de regreso desde Florencia será operado a las 10:55 a.m. aterrizando en Bogotá a las 12:25 a.m.

Por otra parte, desde la ciudad capital Easyfly ofrece a los pasajeros vuelos directos hacia: Neiva, Armenia, Manizales, Pereira, Yopal y Quibdó, esta última ruta inició el pasado 14 de octubre y es operada con hasta tres vuelos semanales: lunes, miércoles y viernes.

Con la reactivación de la operación desde y hacia Florencia, Easyfly complementa un total de 28 rutas a través del territorio nacional, con una operación hacia: Arauca, Armenia, Apartadó, Bogotá, Barranquilla, Bucaramanga, Cali, Cartagena, Corozal, Cúcuta, Ibagué, Medellín, Montería, Neiva, Pasto, Pereira, Puerto Asís, Quibdó, y Villavicencio.

Finalmente, se destaca que Easyfly pionera en el proceso de reactivación del sector, a 31 de octubre de 2020 transportará cerca de 90.000 pasajeros, ofreciendo a los pasajeros un servicio aéreo eficiente, comprometido con garantizar y recuperar la confianza de sus pasajeros para que se sientan seguros de volver a volar.