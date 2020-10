Bogotá: decomisados más de 500 kg de dulces en mal estado

Con ocasión del Halloween y para prevenir cualquier riesgo en salud para los habitantes de Bogotá, la Secretaría Distrital de Salud ha decomisado 536 kilos de dulces, galletas, gelatinas, gomas de mascar, leche condensada, chocolates y nueces; así como 1.120 litros de agua envasada, gaseosas, néctares, zumo, jugos de fruta que estaban en mal estado.

Los equipos de vigilancia sanitaria de la entidad encontraron que estos productos estaban alterados, contaban con un inadecuado almacenamiento, había alimentos vencidos o presentaban incumplimientos en su rotulado.

En lo corrido del mes de octubre, la entidad ha venido realizado 95 operativos de inspección, vigilancia y control a establecimientos que venden dulces y bebidas, en los que se han inspeccionados 67.984 kilogramos y 20.308 litros de alimentos y bebidas de todo tipo.

Además, durante los operativos, 56 establecimientos fueron clausurados por incumplir la norma sanitaria y poner en riesgo la salud pública.

Por su parte, la Secretaría de Salud reitera su llamado a los ciudadanos para que compren los dulces, alimentos e ingredientes para la celebración de Halloween en establecimientos reconocidos y confiables.

De igual manera, recordó la importancia de verificar las condiciones de los empaques y que los productos no presenten ningún tipo de alteración y en el caso de los dulces, se debe rectificar que no estén decolorados, derretidos, desmoronados o húmedos y desechar aquellos que no estén empacados ni rotulados.

"Si por consumo excesivo o en mal estado de dulces algún integrante del hogar presenta dolor abdominal, nauseas, vómito y diarrea, debe evitar automedicarse y acudir de inmediato a un servicio de salud", puntualizó la entidad.

Finalmente, el Distrito insistió el llamado a los ciudadanos a vivir la celebración del Halloween de forma segura en casa, para evitar el contagio del COVID-19, usando actividades alternativas dentro de la vivienda y de forma virtual.