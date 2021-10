Tecnología es clave para rentabilidad de empresas

La transformación digital es vital hoy para las industrias ya que según Experis, marca de ManpowerGroup experta en talento especializado en IT y soluciones de tecnología, las empresas que asumen este proceso son un 26 por ciento más rentables que sus competidores.

Por esto, la necesidad de contar con la capacidad adecuada para dar el salto a la transformación digital es urgente. Sin embargo, el estudio "Stack it up: Tech skill in demand", elaborado por Experis, muestra que casi dos tercios de las empresas consultadas no cuentan con colaboradores que posean las aptitudes necesarias para esta misión.

Seguridad cibernética, nube, ingeniería de sistemas, desarrollo de software, análisis de datos, son algunas de las habilidades que más escasean, razón por la cual las empresas deben rediseñar su composición de fuerza laboral para garantizar una ventaja competitiva real en el mercado.

El estudio revela que el 55 por ciento de las empresas a nivel mundial está dispuesto a ajustar su fuerza laboral para adaptarse a los nuevos modelos de trabajo. “Es por esto que, para anticipar y responder a estas necesidades, Experis como líder global en recursos profesionales de TI apoya a las empresas para construir una fuente de talento calificado a través de alternativas de preparación para ayudar a potenciar el talento”, explicó Ricardo Morales, director general de Experis de ManpowerGroup.

Una de ellas es "MyPath", un programa de ayuda a los trabajadores que quieran y busquen elevar su talento al siguiente nivel para reducir la brecha de conocimientos, mejorar su empleabilidad y así mitigar el impacto económico causado por la pandemia.

Por ejemplo, una persona que se desempeñe como operador de sistemas podría convertirse en un arquitecto de seguridad digital con competencias desarrolladas a través de una adecuada formación en este campo, lo que le permitiría adquirir nuevas habilidades que en el corto y mediano plazo tendrán una alta demanda por parte de las compañías.