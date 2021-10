Colombia superó los 5 millones de casos covid

TODAS las alertas están prendidas. Según las proyecciones del Ministerio de la Salud, una cuarta ola del covid-19 llegaría a Colombia, precisamente en el mes que inicia este lunes mañana. Por lo mismo el llamado es a aplicar todas las medidas de bioseguridad para evitar un repunte de la curva epidemiológica, que lleva varias semanas por debajo de los dos mil casos y las 50 muertes diarias.

El Instituto Nacional de Salud, INS, reportó este sábado otros 1.629 casos de coronavirus, con los que el acumulado desde que inició la pandemia a comienzos de marzo del año pasado se ubicó en 5.000,677, de los cuales el 96.8% se recuperaron.

El informe diario también señala que se registraron 33 fallecimientos, de los cuales 30 ocurrieron en días anteriores, llegándose a un acumulado de 127.258 personas que perdieron la batalla contra el covid.

Entre tanto, los casos activos se ubican en 12.430 y el virus mantiene presencia en 401 conglomerados o territorios del país.

En línea con lo que ha ocurrido desde comienzos de octubre, Antioquia se mantiene con el departamento que registra el mayor número de casos diarios, seguido por Atlántico, incluida su capital, Barranquilla. En Bogotá la media de nuevas infecciones, en el mencionado período de tiempo ha sido de 170 diarios.

Destaca, precisamente, por segunda ocasión en esta semana, la capital del país no registró ningún fallecido por el coronavirus.

Se desconoce si se registrará el anunciado cuarto pico ya que el avance en el proceso de vacunación ha sido fundamental y, además, ha permitido disminuir la mortalidad. Las estadísticas señalan que en biológicos aplicados ya se superó la meta de los 46,6 millones. De estos, 25,4 millones corresponden a primera dosis, en tanto que con esquema completo ya hay 21 millones de colombianos.

Bajo este escenario, Colombia inicia noviembre alcanzando los cinco millones de personas contagiadas y la lamentable cifra de 127.500 fallecidas a causa de esta pandemia.

Un aspecto positivo es que sobre el total de cinco millones de contagiados, el 96,8 por ciento de ellos se recuperaron satisfactoriamente.

Cifras y tendencias

En relación a la tendencia de la pandemia en nuestro país podemos destacar que la tercera ola de Colombia se dio entre junio y julio pasados. Hubo días con más de 30 mil casos y un promedio de 600 muertes cada 24 horas.

Tras ese pico mortal comenzó la curva a la baja, que ya suma algo más de tres meses, lo que hace pensar en términos positivos frente a si ya pasó la etapa más crítica. El avance sustancial en las vacunaciones ha sido determinante.

De hecho, revisando las fechas se encuentra que desde el pasado 17 de septiembre hasta el 3 de octubre la reducción de casos se mostró nivelada, como ilustrando una meseta, pero nuevamente desde el 15 de octubre cayó estadísticamente esa línea, al pasar a menos de 1.400 casos por día. Esa tendencia se ha mantenido hasta hoy, con algunas alteraciones hacia arriba en algunas jornadas.

De otro lado, en ciertas regiones del país las cifras se siguen sosteniendo, como en el caso de Antioquia, que desde el pasado 15 de septiembre es la zona con más contagios, seguida por Atlántico, Barranquilla como Distrito Especial y en tercer lugar se ubica Bogotá.

En este sentido, la capital colombiana se muestra muy eficiente en temas de vacunación y controles de bioseguridad.

De otro lado, hay preocupación en especial en los antiguamente llamados territorios nacionales, que desde julio experimentaban largos periodos sin casos de contagio, pero ahora paulatinamente han vuelto a aparecer. Ello ocurre en Amazonas, Guainía, Guaviare y Vichada. Igual pasa con Putumayo y Arauca.

Igualmente han elevado cifras San Andrés, Norte de Santander y Valle. También son preocupantes los ascensos en Santa Marta, Cartagena y Barranquilla.

Caso contrario para otras zonas del país que han mostrado franca disminución de la afectación sanitaria como Cundinamarca, Caquetá, Meta, Córdoba y Sucre.

Aplazar pico

El ministro de Salud, Fernando Ruiz Gómez, señaló esta semana que "este cuarto pico se está pasando a noviembre, ojalá pase a diciembre, pero entramos en el periodo del año donde hay más interacciones".

"Necesitamos vacunarnos. Es un llamado especial a los jóvenes; por encima de los 30 años, el 70% tiene al menos una dosis"; no obstante, por debajo de ese rango de edad, el avance es poco más del 30%, precisó.

La cartera señaló que Colombia sigue por ahora en una meseta en cuanto a la baja positividad de covid-19, en la que se observa que el 35% de los casos son de una fuente de infección relacionada.

La entidad pide, entonces, que no se baje la guardia. Hay que mantener las medidas de bioseguridad y ampliar las coberturas de vacunación, especialmente en población de riesgo o en personas que ya tuvieron la enfermedad, ya que la inmunidad híbrida ha demostrado ser más potente y duradera.

Julián Fernández, director de Epidemiología y Demografía del Ministerio, explicó que a nivel internacional los cuartos y quintos picos que se presentaron en países con altas coberturas de vacunación tuvieron incrementos de casos, pero muy leves en muertes; mientras que en los países con bajas tasas de inmunización, el aumento fue tanto de contagios como de fallecimientos.

"El tener altas coberturas de vacunación no se trata de si va a haber o no va a haber pico, finalmente esta es una discusión secundaria. Probablemente sí, esto va a tener un comportamiento estacional, los modelos así lo sugieren; pero lo que queremos es que ese pico no tenga un gran impacto en términos de vidas humanas y hospitalizaciones, que es lo que más nos causa dolor, lo que más nos causa un costo social, económico y, por supuesto, un impacto sobre los sistemas de salud", aseguró.

Reiteró que tanto la mortalidad como la letalidad se mantienen a la baja en todos los grupos de edad ya que todas las vacunas reducen altamente el riesgo de ser hospitalizado y morir por causa del virus.

En adultos mayores de 70 años la efectividad se reduce y se ha presentado un ligero incremento de positividad y mortalidad en esta población. Por eso hay un llamado de urgencia a los entes territoriales y aseguradores en salud para hacer búsqueda activa de estas personas y que reciban la tercera dosis.

Se inicia vacunación de niños

El presidente Duque confirmó que desde hoy se empezará a vacunar los niños de 3 a 11 años. A través de su cuenta en Twitter, el mandatario confirmó el viernes este proceso: “Queremos anunciar que, a partir de este 31 de octubre, en el marco de la celebración del Día de los Niños, abrimos la vacunación contra el covid-19 a niñas y niños de 3 a 11 años, con vacuna de Sinovac".