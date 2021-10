CNE archiva caso ‘Ñeñe política’ en elecciones de 2018

A través de un comunicado, el Consejo Nacional Electoral determinó el archivo de la investigación contra el presidente Iván Duque por la presunta financiación del reconocido empresario José Guillermo ‘Ñeñe’ Hernández a la campaña del candidato presidencial en 2018.

“En segunda decisión, se dispuso el archivo de la investigación iniciada contra la campaña del entonces candidato y hoy presidente de la República Iván Duque Márquez, y continuar la actuación administrativa contra el Partido Centro Democrático por la presunta vulneración al régimen de financiación, ante la cual se presentó salvamento del H. Magistrado Luis Guillermo Pérez Casas”, se lee en el documento.

Cabe recordar que en el 2020, la entidad inició una investigación en contra del actual mandatario nacional porque, supuestamente, habrían entrado más de mil millones de pesos a la campaña electoral en el departamento de La Guajira, tras revelarse una conversación entre la exasesora María Claudia Daza y el propio Hernández por un medio digital.

Así mismo, se citaron a indagatoria al gerente de la campaña, Luis Guillermo Echeverry, al igual que la directora del partido Centro Democrático, Nubia Stella Martínez, para que explicaran detalladamente los costos de la campaña presidencial de Duque. Sin embargo, el CNE declaró que no se habrían hallado irregularidades en esta financiación.

“Respecto del señor José Guillermo Hernández Aponte, si bien se demostró que simpatizaba con la campaña del doctor Iván Duque Márquez, no existe prueba en el plenario que permita demostrar que consiguió dinero “por debajo de la mesa para pasarlo a los departamentos” y también puede afirmarse que aún de haberse hecho la campaña del doctor Iván Duque, regentada por Luis Guillermo Echeverry, "no tuvo conocimiento de la misma en tanto que dichos dineros no ingresaron a la campaña electoral”, puntualizó la entidad.