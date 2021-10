Alertan impacto económico por traslado en fondos de pensiones

Un importante volumen de traslados de un régimen a otro de pensiones, entre los dos que existen, el de Prima Media a cargo del Estado en cabeza de Colpensiones, y el de Ahorro Individual en manos de privados, genera un impacto en las finanzas del Estado, por un lado, y reduce los recursos disponibles en el mercado de capitales del que echa mano el sector privado para invertir.

Son algunas de las conclusiones que dejó ayer una audiencia en la Corte Constitucional, a propósito del estudio que hace de 19 tutelas que presentaron afiliados a estos fondos.

Los procesos que revisa la Corte corresponden a acciones que impetraron ciudadanos para obtener la anulación del traslado de Régimen de Prima Media al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (fondos privados), argumentando que al momento de tomar la decisión no tuvieron la información adecuada.

Las 19 tutelas que revisa la Corte fueron presentadas contra decisiones de jueces laborales que negaron las pretensiones de las demandas. Entre esas, estudia la que interpuso Colpensiones contra un fallo de la Corte Suprema de Justicia que la condenó a reconocer y pagar la pensión de vejez a un ciudadano, después de anular su traslado a un fondo privado.

En la audiencia participaron los ministros de Hacienda, José Manuel Restrepo, y Trabajo, Ángel Custodio Cabrera; la directora del Departamento Nacional de Planeación, Alejandra Botero; la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado; Colpensiones; la Asociación Colombiana de Administradoras de Fondos de Pensiones y de Cesantías (Asofondos) y congresistas.

De igual manera, la Contraloría General, la Procuraduría, el Consejo de Estado, la Corte Suprema, Fedesarrollo, ANIF y varios expertos, entre otros.

Las apreciaciones e informes que presentaron estas entidades, centros de estudio y expertos sobre la manera como está operando el sistema de fondos de pensiones, sus fortalezas y debilidades, servirán al magistrado Jorge Enrique Ibáñez, sustanciador para el estudio de las señaladas 19 tutelas, a quien le corresponde entregar un proyecto de fallo a la plenaria del alto Tribunal.

Voces de alerta

Mauricio Santamaría, director de ANIF, dijo que $46 billones sería el costo del traslado de las 135 mil personas que podrían hacerlo de los fondos privados de pensiones al régimen público.

Agregó el economista que "cada traslado al régimen de prima media es un subsidio que todos los colombianos le estamos pagando a esa persona".

El principal argumento que esgrimen los ciudadanos para cambiarse de régimen de pensiones es que no recibieron la información adecuada por parte de su fondo para tomar la mejor decisión.

Incluso se acaba de caer en el Presupuesto General de la Nación del 2022, recientemente aprobado, un artículo para un traslado exprés de cerca de 35 mil afiliados de fondos privados a Colpensiones, igual argumentando que no recibieron la suficiente información.

El ministro de Hacienda dijo que la anulación del traslado a fondos privados “favorece a quienes ganan más de cuatro salarios mínimos y no vemos razón para que el Estado asuma las omisiones de las personas que toman la decisión de trasladarse de régimen pensional”.

Agregó que “la anulación de traslados del régimen público a un fondo privado de pensión tendría un impacto fiscal de 6,3 billones de pesos, en el caso de las demandas ya presentadas, y de 35 billones de pesos, en el caso de las que se podrían presentar”.

En tanto que Clara Reales, vicepresidente de Asofondos, dijo que “el 45% de los procesos contras los fondos privados corresponde a personas que tienen más de 1.300 semanas cotizadas y que cuando tuvieron la oportunidad de trasladarse a Colpensiones no lo hicieron”.

Agregó que un traslado numeroso de afiliados a fondos privados al régimen público, como el que se buscaba habilitar recientemente por el Congreso, “afecta no a las administradoras de fondos de pensiones sino al mercado de capitales”.

Explicó que los fondos de pensiones están invertidos en distintos títulos, “si a mí me dan un plazo como administradora de liquidar a la carrera esos portafolios porque Colpensiones no recibe sino efectivo, Colpensiones no tiene un régimen de inversiones, no puede invertir en nada sino solamente puede recibir los recursos líquidos para que entren en la bolsa común con la que se financian todas las pensiones, eso hace que un título de Estado que hoy vale $1000, tengo que venderlo a la carrera y probablemente me toque venderlo a $100, y ese es uno de los riesgos de este proceso de traslados".

Agregó que "estamos en el proceso de que esto es uno a uno las demandas, pero esto está generando un impacto sobre los portafolios, sobre el valor de los mercados, y si es masivo y se hace en corto tiempo, pues los efectos para la economía colombiana son nefastos”.