Con 'Bogotá a Cielo Abierto' restaurantes reportan aumento en ventas del 85%

Durante los cuatro fines de semana de octubre, la estrategia 'Bogotá a Cielo Abierto' ha dejado resultados positivos para la economía de la ciudad. Los restaurantes vinculados han reportado un aumento en ventas de más del 85% y un incremento en la generación de empleo con la presencia de más 165.000 trabajadores.

Así mismo, 274 artesanos y vendedores han desarrollado ferias en Usaquén, La Candelaria, Chapinero y Museo Chicó con ventas superiores a los $55 millones. Y el sector de recreación y deporte ha logrado reactivar su economía con la apertura de gimnasios que han reportado 132 mil usuarios con 0 casos de contagio brindando entrenamientos al aire libre en terrazas, jardines, parques públicos o privados.

'Bogotá A Cielo Abierto' ha brindado oportunidades en la nueva realidad a un sector que se vio muy afectado por la pandemia y avanzará con la apertura de nuevas zonas en Bosa, Modelia, 20 de Julio y San Cristóbal. Adicionalmente la Secretaría llegará con ofertas de empleo a los territorios para facilitar el acceso a vacantes laborales en empresas del sector público y privado.

Para Halloween

De acuerdo con la Secretaría de Desarrollo Económico, para este fin de semana de Halloween, el sector gastronómico de la ciudad, así como los parques de diversiones, se preparan para cumplir con los protocolos establecidos en la nueva normalidad, establecidos por la Alcaldía Mayor en el Decreto 207 de 2020.

Aunque el llamado a la ciudadanía es a celebrar en casa, estas medidas que se están adelantando son para aquellas personas que deben salir, a las cuales, no obstante, se les ha solicitado intensificar las medidas de autocuidado como el lavado de manos, uso de tapabocas y mantener el distanciamiento físico de dos metros

De igual forma, se han organizado seis Puntos de Mando Unificado – PMU, en alianza con el sector privado, en las localidades de Chapinero, Fontibón, Antonio Nariño, Candelaria, Teusaquillo y Usaquén. Estos puestos se han establecido de acuerdo a experiencias pasadas del sector privado, en el que se pueden llegar a presentar aglomeraciones. Los establecimientos tienen prohibido realizar fiestas o actividades que generen aglomeración y el horario de atención estará habilitado hasta las 3:00 a.m.

Los espacios definidos para 'Bogotá a Cielo Abierto' seguirán operando en los horarios habituales y la ciudadanía podrá reportar fiestas clandestinas o eventos masivos al 123 y al correo denunciaciudadana@asobares.org durante este fin de semana.

Esta fecha históricamente se ha caracterizado por ser la de mayor afluencia de personas en la calle, superando días como navidad, año nuevo, velitas, amor y amistad, entre otros; por eso la invitación desde la Secretaría de Desarrollo Económico es, no solo para los comercios, si no para los ciudadanos, a cumplir con las recomendaciones de la Alcaldía Mayor de no realizar recorridos puerta a puerta para pedir dulces, ni asistir a fiestas de disfraces.

“Hemos articulado con entidades distritales y empresa privada una estrategia de cuidado y control en diferentes localidades de la ciudad. El llamado es a no salir, pero si lo llegaran a hacer les pedimos a todos los bogotanos autocuidado, responsabilidad y cultura ciudadana. La reactivación económica depende de la disciplina ciudadana y la conciencia colectiva. El sector productivo ha hecho la tarea, acatando todos los protocolos de bioseguridad, comprometidos con los horarios o restricciones que tiene, así que necesitamos que la ciudadanía siga siendo cuidadosa y responsable”, indicó ayer Carolina Durán, Secretaria de Desarrollo Económico.