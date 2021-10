EPM prepara nueva licitación para continuar Hidroituango

Tras la suspensión del fallo de la Contraloría General contra los contratistas actuales de Hidroituango, EPM presentó su plan de contingencia para darle continuidad a la obra.

EPM insistió que continuará con la búsqueda de nuevas empresas que asuman el proyecto, buscando anticiparse a un fallo en segunda instancia por parte de la Contraloría.

Según Jorge Andrés Carrillo Cardoso, Gerente General EPM, los contratos con el consorcio terminan el próximo 31 de diciembre de 2021, por lo que la empresa está preparando una licitación pública para continuar con la construcción del proyecto en caso de que el fallo sea confirmado.

“Lo que planteamos al consorcio es que exploraran si hay personas que están dispuestas a aceptar esa cesión, ojalá, lo sepamos anticipadamente, pero si no es así nos quita el margen de maniobra y la consecuencia sería la parálisis del proyecto. No obstante, ellos nos contaron que es imposible conseguir interesados, es decir, cesionarios. Según el consorcio no es viable la cesión de los contratos ni hoy ni a futuro”, dijo Carrillo.

Además dijo que EPM ya está lista presupuestalmente, pero falta ver la cuál va a ser la respuesta de los potenciales oferentes. “Nos falta ver cuál es el plazo del proceso licitatorio y eso va a determinar cuál es la fecha de entrada del contratista”, precisó.

Entre tanto, EPM anunció una nueva reunión la próxima semana, donde se definiría la fecha de continuidad de CCC Ituango en el megaproyecto.