Procuraduría: policías hicieron informe falso para justificar golpiza a Ordóñez

Este martes la Procuraduría leyó el fallo contra los patrulleros Harby Damián Rodríguez y Juan Camilo Lloreda, quienes presuntamente habrían participado en la golpiza que causó la muerte del civil Javier Ordóñez.

El Ministerio Público determinó que no se acreditó que Ordóñez haya participado en una riña en la que golpeaba a una mujer, tal y como lo evidenciaba uno de los informes y que, las cámaras de seguridad donde supuestamente se registró dicho pleito no captaron el hecho denunciado por ambos patrulleros.

Por lo tanto, impuso la máxima condena disciplinaria y destituyó e inhabilitó por 20 años a ambos uniformados tras esclarecer que la víctima fue golpeada en el CAI de Villa Luz.

La defensa de Rodríguez y Lloreda indicó en audiencias pasadas que los golpes y disparos de Taser fueron necesarios para "reducir" al civil, quien habría presentado actitudes violentas en contra de los uniformados. Sin embargo, el fallo de la Procuraduría señala que nunca hubo una riña múltiple, ni necesidad de separar a nadie

Cabe recordar que el policía Rodríguez aseguró en su testimonio que se encontraba junto a su compañero Lloreda en la Avenida Cali con Calle 26 cuando se les informó de una riña, la cual fueron a dispersar.

Según lo relatado por el uniformado, la pelea se presentaba entre hinchas de Millonarios y Javier Ordóñez con dos personas que lo acompañaban identificadas como Wilder Salazar y Juan David. Sin embargo, al separar la riña, los hinchas del equipo se retiraron del lugar pero Ordóñez y compañía comenzaron a insultar a los uniformados.

Rodríguez afirmó que en los hechos, la víctima del caso de abuso policial habría agredido a su compañero, por lo cual fue enviado al CAI, lugar donde se percató que Lloreda lo estaba golpeando con sus pies aproximadamente 4 veces en el estómago y las costillas, por lo cual le pidió que no le pegara más.

El organismo de control concluyó que Rodríguez mintió sobre los hechos frente a los momentos previos a la detención de Ordóñez.

“Este informe rendido por Harby Damián Rodríguez Díaz tiene un contenido falso. En las grabaciones se ve que cuando llegaron donde estaban los civiles y no había la tal riña múltiple. Los patrulleros no tuvieron que intentar separar a nadie, a Javier Ordóñez no lo estaba hiriendo nadie”, advirtió el fallo.

Así las cosas, con la lectura del fallo se espera conocer la sanción disciplinaria a los patrulleros por la golpiza a Javier Ordóñez. No obstante, esta decisión es diferente a la acción judicial por el mismo caso.