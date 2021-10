"Se perderán US85 millones si no opera en 2022" Sociedad Hidroituango

La Sociedad Hidroituango expresó su preocupación por la reciente situación del proyecto de energía, por los planes de EPM para abrir licitación de un nuevo contratista que termine las obras en 2022.

A través de una carta al gerente Jorge Carrillo, los dueños del megaproyecto afirmaron que Empresas Públicas de Medellín no les han dado garantías de que la construcción acabe de la mejor manera.

“EPM ha tomado la decisión, según sus propias declaraciones a medios de comunicación, de cambiar al contratista de obras, sin que le garantice a la Sociedad Hidroituango, mediante un mecanismo oficial que, con este cambio de contratista, se terminarán de manera oportuna las obras del proyecto”, decía el texto.

Agregó la carta que “presentamos alerta temprana ante los riesgos de nuevos incumplimientos y amenazas graves para el desarrollo del proyecto que se puedan presentar por un cambio de contratista, en uno de los momentos más críticos del proyecto y, faltando solo 9 meses para la entrada en operación de la primera unidad de generación (27 de julio de 2022), vulnerando con ello los principios de planeación, economía, responsabilidad, configurando, además, un riesgo para el patrimonio público de EPM”

Por otro lado afirmó la Sociedad que las pérdidas por los retrasos del megaproyecto son alarmantes, en especial porque en 2018 esperaban que Hidroituango arrancara pero no fue así.

“El 1 de diciembre de 2018 no se cumplió con el inicio de la generación de energía, generando pérdidas para el proyecto por ingresos no recibidos de aproximadamente $17 millones de dólares anuales y, de no entrar en operación en el año 2022, las pérdidas acumuladas aproximadas por este concepto serían de $85 millones de dólares”, afirmaron los dueños.

Cabe recordar que el lunes fueron aprobadas las vigencias futuras por 1,1 billón de pesos para la finalización de Hidroituango, por lo cual EPM espera abrir un nuevo proceso de licitación y esperando que las actuales empresas constructoras cedan el contrato.