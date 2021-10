JEP expulsa y quita libertad a Ashton por falta de verdad

La JEP (Jurisdicción Especial para la Paz) anunció que el exsenador liberal Álvaro Antonio Ashton Giraldo regresará a la Justicia ordinaria tras revocar la aceptación de su sometimiento. Del mismo modo la sala revocó el beneficio de libertad transitoria, condicionada y anticipada que le había otorgado.

Ashton será juzgado por vínculos con el paramilitarismo del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) y la presunta entrega de 600 millones de pesos al exmagistrado Francisco Ricaurte para archivar una investigación.

De acuerdo con la sala de la JEP, los aportes de verdad de Ashton fueron "insuficientes, vagos y sin fundamento".

"Los aportes del compareciente fueron valorados por la Sala. No cumplieron con los presupuestos exigidos, tanto así que sus aceptaciones de responsabilidad y explicaciones suministradas a la JEP no superaron lo demostrado en su contra en la jurisdicción ordinaria, que es el umbral exigido en la justicia transicional", informó el tribunal tras dar a conocer la decisión.



La sala concluyó que el aporte entregado por Ashton Giraldo no es significativo y no conduce a la construcción de una verdad colectiva, pero además, "deja advertir la falta de franqueza en sus dichos y la actitud contumaz frente a la poca o casi nula satisfacción de los principios del Sistema (Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición)”.



Aunque Ashton presentó su pacto de verdad y asistió a distintas versiones, la JEP concluyó que el excongresista no suministró información exhaustiva, clara, precisa y detallada y tampoco se recibió un aporte que contribuya al esclarecimiento de patrones de macrocriminalidad relacionados con la región del Atlántico o con el fenómeno de la cooptación de las entidades estatales por parte de las Auc como una forma de control territorial.



Ahora Ashton quedó por fuera del sistema transicional y las actuaciones en su contra volverán a la justicia ordinaria.