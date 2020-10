Concejo: comienza de ceros debate sobre endeudamiento

Aunque los tiempos aún están holgados para debatir el cupo de endeudamiento (puesto que las sesiones irán hasta el 31 de este mes), ayer en el Concejo de Bogotá se revocó lo actuado sobre este proyecto de Acuerdo y hoy arrancará de ceros, como si la sesión del domingo no hubiera pasado, la discusión en la plenaria del Concejo de Bogotá sobre el cupo de endeudamiento. ¿Qué fue exactamente lo que pasó?

Tras cuatro horas de deliberación, con 43 votos la plenaria del Concejo votó favorablemente la revocatoria de lo actuado en las plenarias del 25 y 26 frente al proyecto de Acuerdo 316 de 2020, mediante el cual la Administración Distrital solicitó al Concejo la aprobación del cupo de endeudamiento.

“Vamos a revocar, como el Concejo lo ha hecho en muchas oportunidades, la unificación de ponencias, el cierre de la deliberación y lo actuado frente a este proyecto. No vamos a citar el artículo 77 y vamos a revocar, como el Concejo revoca sus decisiones y lo ha hecho en mil ocasiones. Mañana citamos con la página limpia”, dijo el presidente del Concejo de Bogotá, Carlos Fernando Galán.

Los tiempos no daban

En la sesión de ayer confluyeron dos hechos: mientras se debatía la decisión de la concejal Sara Castellanos de analizar por separado las ponencias, una solicitud del concejal Carlos Carrillo, de revisar los tiempos reglamentarios establecidos por ley para que la plenaria comenzara a discutir este proyecto, concluyó con que se levantara la sesión, la cual será retomada el día de hoy.

En una primera medida, es fundamental tener en cuenta un antecedente: en la comisión de Hacienda las dos ponencias (la de Marisol Gómez y María Fernanda Rojas y la de Sara Castellanos), ambas positivas con modificaciones se unificaron, considerando que ambas son ponencias positivas con modificaciones.

El día de ayer, en un principio la concejal liberal Sara Castellanos aceptó la unificación de las ponencias para que se tramitara su votación como se desarrolló en Comisión. El problema con este cupo de endeudamiento es que, si bien ambas ponencias son positivas con modificaciones, la gran diferencia, relacionada con el monto, es sustancial. A razón de esto, la concejal Castellanos cambió de opinión y prefirió votarlo separadamente. En el marco de esa discusión, el concejal del Polo, Carlos Carrillo, llamó la atención sobre otra cuestión.

“Yo le pedí a la secretaria a que por favor nos certificara las fechas de radicación de las ponencias y no cumplían, estaban extemporáneas”, le dijo a EL NUEVO SIGLO el concejal Carrillo, quien posteriormente explicó a este medio que el Artículo 72 establece que, una vez radicadas las ponencias, hay que esperar dos días hábiles para citar (en este caso) a la plenaria.

Las dos ponencias se radicaron en plenaria el pasado miércoles 21 y jueves 22 de octubre, lo que significa que a partir del 22 deben contarse dos días hábiles, que entonces serían el viernes y el lunes, razón por la cual la sesión del domingo 25, en la que comenzó a debatirse el cupo en plenaria, sería invalido y hasta mañana debería haber arrancado la discusión. Por esta razón, el debate giró en torno a qué días son o no hábiles.

A este respecto, si bien concejales como Celio Nueves, indicaron que para cualquier efecto el domingo fue, de facto, un día laboral en el cual comenzó a adelantarse el debate, de acuerdo con la Ley 4 de 1913, Artículo 72, “en los plazos de días que señalen en las leyes y actos oficiales, se entienden suprimidos los feriados y de vacantes, a menos que se exprese lo contrario. Los meses y años se computan según el calendario, pero si el ultimo día fuera feriado o de vacante, se extenderá el plazo hasta el primer día hábil”.

A este respecto, el presidente del Concejo precisó que esta discusión no es nueva, “el reglamento tiene estas dificultades porque algunos artículos hablan de calendario, otros no dicen nada y este artículo dice que este tema es para las reuniones, entonces el reglamento deja muchas dudas, por las diferentes versiones que incluye. En un proyecto de esta envergadura no deberían quedar dudas y yo creo que esto hace aún más urgente la revisión del reglamento”, enfatizó Galán.