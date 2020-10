Empresario| Aceleran conectividad inalámbrica en la región

La firma Infinet Wireless, CEF Technology, consultores para la industria de la Televisión y MIC, representantes de señales internacionales en la región andina, se unen en el seminario gratuito “Agregue valor a su red inalámbrica con soluciones IPTV /OTT”; a través del cual, se presentan soluciones inalámbricas de conectividad como la mejor alternativa para ofrecer servicios de OTT en el sector de las comunicaciones de Latinoamérica.

Este encuentro tecnológico está a cargo de Carlos Duque, gerente técnico de ventas en Infinet Wireless; Katya Sagastizaba, CEO de MIC Perú; y Carlos Faria, director de CEF Technology.

En el semanario, los expertos brindan información valiosa sobre las nuevas oportunidades de negocio para operadores de acceso a internet inalámbrico (ISP), soluciones inalámbricas ideales para zonas urbanas y rurales, recomendaciones para la contratación de contenido y las implicaciones legales de en cada país.

Las tecnologías inalámbricas se han convertido en el puente de transporte de información y contenido, además, de ser la solución tecnológica ideal para la implementación de redes inalámbricas fijas que facilitan la prestación de servicios de calidad a los operadores grandes y pequeños e ISP´s.

Los servicios de acceso a contenido audiovisual por Internet (OTT, Over the top en inglés) han estado en manos de los grandes operadores brindando servicios a nivel global con sus contenidos tradicionales. El mercado Latinoamericano disfruta de estos servicios cada vez más, sin embargo, estos no ofrecen todo el contenido que se demanda, conocido como "No tradicional", que incluye en su mayoría a todos los canales nacionales, regionales y comunitarios, además, de las producciones nacionales de películas, documentales, eventos y cortometrajes que normalmente tampoco se encuentran en las "grillas" de programación de los operadores de TV tradicional.

Los esfuerzos por regular legalmente los servicios de OTT no se han hecho esperar en algunos países de Latinoamérica, siendo el espíritu común la promoción y protección de sus contenidos nacionales, por ejemplo, en Colombia, ha publicado el Art. 154 del "Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad" que promueve la distribución por medio de OTT, del contenido audiovisual colombiano, quedando en espera la creación de las regulaciones relacionadas.