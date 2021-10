El 56% de pymes reactivaron economía con las ventas en línea

Un estudio de GoDaddy reveló que el 56% de los emprendedores y propietarios de pequeñas empresas en Colombia compensaron las pérdidas económicas causadas por la pandemia mediante las ventas en línea.

Esta firma es una compañía que empodera a los emprendedores del día a día, y anunció los resultados de su encuesta sobre el impacto que tuvo para las pequeñas empresas contar con una estrategia digital para mantenerse activas durante la pandemia mundial.

El estudio incluyó a emprendedores, microempresas (10 empleados o menos) y pequeñas empresas (hasta 25 empleados) en México y Colombia, y recogió datos sobre la importancia de las estrategias digitales en la subsistencia y recuperación económica de las pymes y el emprendimiento en Colombia, y las áreas de oportunidad que estos negocios pueden utilizar para crecer.

Los estrictos confinamientos implementados en Colombia para ayudar a detener la propagación de la covid-19 provocaron el cierre temporal o permanente de negocios físicos. Muchos empresarios y propietarios de pequeñas empresas encuestados, que identificaron las ventas en línea como un salvavidas para su negocio, revelaron que enfocaron sus esfuerzos en iniciar o fortalecer su presencia en línea y sus capacidades de comercio electrónico.

De hecho, la mitad de los encuestados afirmó que las ventas en línea ayudaron a compensar la pérdida de ingresos causada por la pandemia, y el 23% mencionó que los canales digitales fueron ayuda clave para expandir su negocio a otros mercados y regiones.

Digitalización

La digitalización del sector empresarial en Colombia es una realidad, y los empresarios y propietarios de pequeñas empresas reconocen que la competencia también busca captar a sus clientes objetivo a través de internet. El 86% de los participantes de la encuesta ha visto un aumento de la actividad en redes sociales de otras empresas y competidores, y cuatro de cada 10 han descubierto más sitios web o tiendas online que pertenecen a pequeñas empresas.

La importancia de los canales digitales, para que un negocio crezca, no es un concepto extraño para estos empresarios, por ello declararon querer aprender más o implementar en sus negocios redes sociales (79%) y un sitio web (55%). Por otro lado, el 57% de los encuestados que no tienen un sitio web o una tienda en línea, planean realizar la implementación en los próximos seis meses. Mientras que seis de cada 10 encuestados que ya cuentan con esta herramienta, la utilizarán para estar conectados con sus clientes y hacer crecer su negocio.

Reacciones

En Colombia, el 45% de las pequeñas empresas encuestadas fueron creadas en los últimos dos años, lo que indica que se establecieron inmediatamente antes o durante la pandemia. Cinco de cada 10 participantes encuestados empezaron a vender en línea como resultado de la pandemia por la covid-19, mientras que el 60% apuesta por una estrategia que utiliza tiendas físicas y ventas en línea de forma conjunta.

Los resultados de la encuesta revelan que la tecnología y las redes sociales desempeñan un papel importante en el desarrollo de estas empresas, como respuesta a las actualizaciones actuales de su negocio y como herramienta para el crecimiento futuro. En general, WhatsApp (87%) y las redes sociales (81%) son las que más se utilizan para contactar con los clientes, y las empresas usa entre dos y tres canales de atención al cliente.

El 85% de los emprendedores colombianos encuestados dijeron que prefieren vender en línea a través de un sitio web/tienda en línea y de las redes sociales, lo que demuestra la importancia de tener un e-commerce propio para apoyar los canales sociales y permitir que los clientes realicen transacciones fáciles y seguras. Los encuestados afirman que el uso de las redes sociales (69%) y la creación de una tienda digital (61%) son importantes para el crecimiento estratégico de una empresa.

Argumentos

La Encuesta de Emprendimiento 2021 de GoDaddy también profundiza en las razones por las que algunos microempresarios colombianos no se han sumado a la ola de digitalización. De las pymes encuestadas que operan exclusivamente bajo el modelo presencial, el 51% lo hace porque prefiere el contacto cara a cara con sus clientes, cuatro de cada 10 consideran que no tienen el conocimiento para implementar o manejar un e-commerce, el 21% cree que es costoso vender en línea y el 13% dijo que no tiene el tiempo necesario para hacer la transformación digital.

Al preguntarles sobre lo que consideran que debería mejorar para que sus negocios prosperen en internet, el 54% de los encuestados está de acuerdo en que necesitan capacidades de comercio electrónico, mientras que tres de cada 10 creen que hay que mejorar los servicios de entrega.

Daniel Palacio, director de Marketing de GoDaddy para Colombia y Perú, dijo que “la pandemia mundial aceleró la transformación digital de las pequeñas empresas de todo el país. Los empresarios descubrieron que la presencia digital de sus negocios, ya sea a través de una tienda en línea o un sitio web, era una forma muy efectiva de mantenerse en contacto con sus clientes y de mantener o incluso hacer crecer su negocio durante la pandemia", dijo.

Palacio agregó que "es importante que los empresarios entiendan que la digitalización no es una moda, es parte de la evolución de las pequeñas empresas. Seguiremos acompañando a los emprendedores, dotando sus negocios con las herramientas online adecuadas para que continúen con su transformación digital".

La "Encuesta de Emprendimiento 2021" fue realizada durante agosto por la firma de investigación Scout. El estudio encuestó a emprendedores (una persona), propietarios de microempresas (hasta 10 empleados) y propietarios de pequeñas empresas (11-25 empleados) en México y Colombia. La población de la muestra para Colombia fue de 300 participantes.

Otros hallazgos

La venta exclusivamente en línea es el medio preferido por las personas de 18 a 24 años.

El 60% de los encuestados digitalizados desarrollaron su propio sitio web o tienda online sin necesidad de expertos o agencias; el 43% lo hizo por sí mismo y el 17% recurrió a un amigo o familiar.

Una gran mayoría (92%) de los encuestados consideró que las compras con tarjeta de crédito/débito en línea es el método de pago más importante cuando se vende en internet, seguido por los pagos de los clientes a contra entrega (52%).

El 88% consideró que la publicidad en las redes sociales es la mejor estrategia para ayudar a aumentar sus ventas en línea.

Agilizan los medios de pago

El comercio electrónico vive uno de sus mejores momentos. De acuerdo con un análisis de Kantar, el e-commerce aportó durante el 2020 el 4% del crecimiento en América Latina y se proyecta como uno de los sistemas de compra que más se consolidará en los próximos meses.

En Colombia, esta tendencia promete generar un crecimiento de los pagos electrónicos, especialmente en los sectores que antes miraban con desconfianza el modelo de venta por internet, tales como las pequeñas y medianas empresas, las cuales, según el DANE, representan el 90% del aparato productivo del país.

Pero, ¿cómo se logrará? Dentro de las herramientas que más esperan aportar a este crecimiento están los links de pago, una solución financiera que le permite de manera fácil a los negocios consolidar sus ventas a través de un enlace de compra y que hoy es la apuesta de algunas empresas para ayudar a la pyme a enfrentar las nuevas dinámicas que ha traído la pandemia.

Este es el caso de Bold, una fintech colombiana que luego de crear y vender más de siete mil datafonos en el país, ha decidido desarrollar un servicio de link de pago para agilizar los procesos de venta de los comercios.

Según José Vélez, CEO de la empresa, este es un desarrollo que está integrado al sistema de Bold y que, a diferencia de otros jugadores del mercado de pagos electrónicos, les brinda la posibilidad a los usuarios de desarrollar sus movimientos en una misma plataforma.

“Desde el día cero, nuestra prioridad ha sido promover la inclusión financiera en los pequeños y medianos comercios del país, ya que estos han sido sectores relegados a las soluciones del mercado tradicional y que hoy, más que nunca, necesitan herramientas fáciles y prácticas para transformar sus negocios”, cuenta Vélez.