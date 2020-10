Reactivación de economía mueve al sector automotriz

Tras los resultados negativos de marzo, abril y mayor, la reactivación paulatina de la economía está jalonando al mercado del sector automotriz en el país. Tanto es así que ya en septiembre de este año logró registrar la venta de 18.437 unidades de nuevos vehículos, lo cual equivale a un incremento del 39.4% frente a los resultados obtenidos en agosto.

Después de estar cerrado el comercio en diferentes ciudades en Colombia, y gracias a la reapertura de las capitales que estuvieron detenidas en agosto, el mercado automotor presentó una importante recuperación en septiembre. El acumulado de los nueve meses de este año equivale a 118.539 unidades y se espera que al finalizar este año se logren ventas de 160 mil automotores.

Hasta el 2019, el crecimiento del negocio de los vehículos venía impulsado hasta el punto que se vendieron 263.684, 7.022 más que en el 2018 (256.662). Como si esto no fuera suficiente, para el año pasado se vendieron 612.086 motos, 10,6% más que el año anterior.

De acuerdo con el presidente de Andemos, Oliverio Enrique García Basurto, “los resultados de septiembre son una noticia muy importante para el país, toda vez que el sector automotor engrana muchas actividades económicas que ayudan a la recuperación de la economía nacional. Es importante evitar los cierres de las actividades comerciales si queremos restablecer el orden económico y social del país”.

Propuestas

Desde que el Gobierno Nacional permitió la reapertura del sector automotor y con ella venta de vehículos, la industria ha venido lanzando una serie de propuestas para que los colombianos adquieran los ‘cero kilómetros’ y de esa manera volver a dinamizar este segmento de la economía.

Voceros del sector consideran que en el 2020 se dejarían de vender alrededor de 100.000 vehículos nuevos, lo que llevaría a que en este año la comercialización de autos alcance las 165.000 unidades.

En carta enviada al presidente de la República, Iván Duque, el presidente de Andemos, le planteó que con el ánimo de reponer las unidades que se esperan perder este año, “ponemos a su consideración incluir en el programa de medidas adicionales para promover el consumo, conservar el empleo y ayudar a la salud financiera de las empresas del sector, excluir del cobro directo de IVA e Impoconsumo a la compra de un contingente de 100.000 vehículos particulares en los próximos 5 años para incentivar la desintegración física de las unidades de más de 10 años de manera voluntaria”.

Agregó que el impacto fiscal para este contingente de 100.000 vehículos particulares (automóviles, camperos y camionetas) por exoneración del pago de IVA e Impoconsumo se estima en $1,5 billones “que serían cubiertos por la reducción en gastos de salud pública asociados a la degradación de la calidad del aire y en los ahorros de reservas por importación de combustibles derivados de las mayores eficiencias en consumo de combustibles.

De acuerdo con García, en una crisis sin precedentes, el coronavirus entró a destruir las cadenas de valor en todos los sectores, causando enormes problemas de liquidez en las empresas y países. “Como gremio activo de la comunidad para combatir la pandemia de coronavirus, la Asociación está muy comprometida a reconstruir la economía de la mano del Gobierno Nacional”, señaló.

Incentivos

En Colombia, los programas de incentivos fiscales a la compra de vehículos de cero y bajas emisiones, así como el programa de modernización del parque de camiones pesados han demostrado ser muy eficientes toda vez que han tenido un desempeño extraordinario en el 2019 y aún el 2020, siendo los únicos segmentos que a pesar de la pandemia, en mayo registraron variaciones positivas frente al mismo mes del año pasado, del 48,5% y 47,5% respectivamente.

Pero el vehículo particular carece de un programa de incentivos por reposición voluntaria, “siendo una de las pocas opciones que el coronavirus nos permite para movilizarnos de manera segura y responsable, para no contagiar y no ser contagiado.

A su vez, estimular el consumo de vehículos por medio de programas de reposición, permite mejorar la calidad de vida de la población con fuentes móviles más limpias y un transporte más seguro y eficiente, contribuyendo además a la competitividad del país”, explicó.

Referente a las ventas de septiembre, del top 10 de marcas, Susuki es la primera que registra variaciones positivas en septiembre frente al mismo mes del año pasado. Renault y Chevrolet continúan liderando el ranking por marcas con 3.741 y 3.554 unidades logradas respectivamente, y en tercer lugar se ubica Mazda con 1.451 registros.

A su vez, la japonesa Toyota es la cuarta marca más comercializada en Colombia. Así mismo, se observa una recuperación importante por segmentos en automóviles particulares y utilitarios, que estrechan las variaciones negativas en el mes de septiembre, mientras que el mercado de motos con 56.489 unidades presentó una variación positiva de 8,3% frente a septiembre del año pasado. En el mercado de dos ruedas, las marcas Yamaha, Bajaj y Honda conservan el liderazgo del ranking.

Los eléctricos

Por otra parte, el mercado de vehículos eléctricos e híbridos continúa con un crecimiento del 77.3% en el noveno mes del año frente al mismo periodo del año 2019. Toyota lidera este mercado con 904 registros logrados en lo corrido del año, y se destaca a Ford como la marca más comercializada durante septiembre en el segmento de híbridos y eléctricos. En el acumulado, se registran 3.014 unidades equivalente a una variación positiva del 80,0% en comparación al mismo periodo de tiempo del año 2019.

Con la reapertura paulatina de este sector en todo el país, los resultados en ventas han sorprendido gratamente a Ford Motor Colombia que, para este último mes de septiembre, reportó buenos comportamientos en dos importantes segmentos para sus modelos de camionetas: La Ford EcoSport y la exitosa Ford Escape completamente Híbrida en sus dos versiones Titanium 4x4 y SE Sport 4x2, que las consolida como la camioneta híbrida más vendida de Colombia. Solo durante septiembre, se vendieron 85 unidades entre las dos versiones.

José Armando García, Director General de Ford Motor Colombia, dijo que “la pandemia ha afectado no solo la forma cómo nos relacionamos las personas sino cómo nos movilizamos y, en este sentido, la movilidad individual será clave y se convierte en una gran alternativa para las personas. Durante los últimos meses, hemos venido trabajando en ofrecer diferentes alternativas de compra y financiación a todos nuestros clientes. Esperamos que el sector siga mostrando ese dinamismo en lo que resta del año”.

Raúl Mier, Director Comercial de General Motors en Colombia, sostiene que “luego de unos meses complicados producto de la pandemia, estamos muy optimistas con la recuperación que está teniendo la industria automotriz. En Chevrolet alcanzamos en el mes más de 3.500 matrículas, con lo cual nos acercamos al nivel que teníamos a inicio de año”.