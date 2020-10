“Ojalá solo tengamos que usar el 30% del cupo para Bogotá”: SecHacienda

La discusión sobre el cupo de endeudamiento en la Comisión de Hacienda dejó una serie de lecciones al Concejo de Bogotá, y aunque ayer este proyecto de Acuerdo comenzó a ser discutido en la plenaria de esta corporación con varios temas aclarados, de allí también surgieron nuevas dudas que buscarán ser resueltas en la plenaria de hoy.

Aunque el monto total del cupo, por $10.79 billones ya se aprobó y sobre ese tema ya no hay debate que valga, varios concejales volvieron a expresar dudas frente a la destinación del mismo, dudas que hasta cierto punto fueron disipadas por la Administración Distrital.

De hecho, y en cabeza del secretario de Hacienda, Juan Mauricio Ramírez Cortés, la Administración López hizo cuatro aclaraciones pertinentes con relación a este debate.

La primera aclaración de Hacienda estuvo relacionada con la naturaleza misma del cupo, frente a lo cual el Secretario precisó que este “es un techo y los proyectos son indicativos. Cuando yo digo que es un techo es que es un cupo y no implica su utilización efectiva. El concejal Laserna quería hacer una proposición para que la Administración se comprometiera a ejecutar el 70% del cupo en el 2022 como medio de garantizar ejecución pero eso es muy difícil. Ojalá no tengamos que usar el cupo y solo tengamos que usar el 30% del mismo”, indicó Ramírez Cortés.

La segunda aclaración que hizo Hacienda, estuvo relacionado con la necesidad de aprobar el monto total de una sola vez y no fragmentarlo con solicitudes posteriores. A este respecto, el Secretario lo justificó de la siguiente manera: “Cuando se realiza por ejemplo una contratación, se requiere contar con la fuente total, pero eso no quiere decir que los pagos tengan que hacerse en el mismo momento que aparece la necesidad de los recursos. Uno tiene que tener la garantía del conjunto de los recursos y eso es lo que tenemos acá”, añadió el secretario.

La tercera aclaración, relacionada con el Corredor Verde por la Carrera Séptima, el secretario Ramírez Cortés argumentó que los recursos del Corredor Verde sí se necesitan en el cupo porque la Carrera Séptima es uno de los compromisos del Distrito como contrapartida con la Nación, y si no se cuenta con su financiación, Bogotá estaría incumpliendo los compromisos del convenio de cofinanciación de la primera línea con sus troncales alimentadoras.

Adicionalmente, el funcionario dijo que sí hay estudios sobre este corredor. “Ya se están adelantando esos estudios y con los mismos nos estamos ahorrando por lo menos seis meses en la fase de pre inversión”.

Y por último, el compromiso final del secretario fue el de “una rápida ejecución para lograr que el cupo de endeudamiento tenga un efecto contra cíclico que estimule la economía y el empleo; informes periódicos completos e invertir el cupo en operaciones concretas de financiación que reflejen y siempre tengan el análisis de optimización financiera para Bogotá”, finalizó con esto su intervención el secretario.

Los concejales intervienen

Pasada la intervención de la Administración, los voceros expresaron sus diferentes dudas frente al cupo, y replantearon preguntas a la Administración Distrital.

Por ejemplo, el concejal de Bogotá para la Gente, Carlos Fernando Galán, señaló que la necesidad de un cupo para la ciudad no está en duda y que a ese respecto coinciden todos los miembros de su partido, pero en calidad de vocero, sí indicó que al interior de la colectividad hay discrepancias con relación al monto.

“Creemos que no está totalmente justificado el monto. Incluso el secretario nos dijo que ojalá no se gaste más del 30% de este cupo, entonces hay una discrepancia, creemos que el monto debería ser menor y creemos que en medio de la situación de incertidumbre que está viviendo la ciudad, deberíamos ser más cautos y solo aprobar aquello que se requiere ya, que genera recursos y actividad económica rápida para que genere empleo rápido y de proyectos que ya están listos”, dijo Carlos Fernando Galán, quien añadió que la forma en la que se construyó este cupo fue, hasta cierto punto, atípica.

“Un cupo se construye mirando los proyectos estratégicos y en las restricciones presupuestales para fijar los recursos que se necesitan. Aquí parece que hubieran dicho: apuntemos a un monto grande, el más grande, y veamos qué financiamos con eso. Eso me preocupa a pesar de las explicaciones del secretario de Hacienda”, finalizó diciendo en su intervención como vocero el presidente del Concejo, quien dejó sobre la mesa una pregunta clave al Secretario:

“¿Si usted fuera Secretario del próximo gobierno, con la proyección de este cupo de endeudamiento, usted como secretario del próximo Gobierno podría asumir la deuda para mantener, por ejemplo, el esfuerzo en educación superior y pedir un cupo, digamos de $5 billones para financiar el Plan de Desarrollo de ese gobierno? Yo no lo veo tan claro y lo que veo es que vamos a dejar amarrados a los próximos gobiernos con este cupo”, finalizó diciendo Galán, quien hizo un llamado a que el manejo en el crédito liderado por José Roberto Acosta, este mejor sustentado que las calumnias que él profirió en contra de Galán durante la campaña.

De otro lado, la discusión sobre el Corredor Verde se mantuvo, y por ejemplo a este respecto la vocera de Colombia Humana, Ana Teresa Bernal, cuestionó la proyección de empleos que se generarán con relación a este y a otros proyectos.

“El Corredor Verde por la Carrera Séptima apenas se está consultando con la comunidad. ¿Cómo va a generar 26.800 empleos para el 2022-2023 una obra que aún no tiene ninguna definición? Yo quiero hacerle una pregunta al secretario de Hacienda: Además de los $96.126 millones (del cupo para ciclo infraestructura y puentes peatonales) van a solicitar vigencias futuras?

Riguroso control político

Ahora bien, frente al control político que le hará el Concejo a este proyecto, la concejal Sara Castellanos, quien le dijo a EL NUEVO SIGLO que la forma en la que la Administración hizo el lobby político frente a este proyecto de Acuerdo, dejó un sinsabor en la Comisión de Hacienda, y también refirió que el tamaño del monto implicará un riguroso control político.

“Yo vi muy de cerca lo que llaman el lobby político, porque el Secretario de Gobierno hizo muy bien su tarea de hablar concejal por concejal, pero sí fue impresionante la forma en que se hizo. La noche anterior a la votación, él se me acercó y me dijo: ya tengo los votos y apuesto que su bancada no le vota, y si usted pierde, usted votará en contra de su ponencia”, sostuvo la concejal Castellanos, quien precisó que la Administración Distrital estaba muy confiada con relación a este tema, y que ahora será trabajo del Concejo de Bogotá hacerle riguroso control político a este proyecto.

“Nos metimos en una deuda a la que le tendremos que hacer control político porque se le aprobó un cupo para proyectos que no tenemos claros. Tendremos que estar encima porque al fin y al cabo es el dinero de los bogotanos y cada trimestre tendremos la posibilidad de pedir un reporte y así tendremos muy claro que se está haciendo con relación a este cupo”, finalizó diciendo la cabildante.