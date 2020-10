"Banca ya no tiene excusa para no prestar al comercio”: Cabal

La pandemia del Covid-19 no solo ha servido para transformar la vida de los colombianos y del mundo, sino que también ha puesto a cada personaje en su sitio. Por eso es positivo que uno de los líderes que más ha sido protagonista en el panorama económico colombiano, es Jaime Alberto Cabal Sanclemente, presidente de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), uno de los gremios que recobró su protagonismo.

Con la pandemia y con las cuarentenas rigurosas, Cabal Sanclemente, ha sido la voz que en medo de ese panorama de caos y crisis, defendió no solo a los comerciantes sino en la necesidad de mantener y generar empleo. Hoy con la nueva realidad, no vacila en reclamarles a los alcaldes que nada sacan con los toques de queda, si de verdad no tienen el control en sus ciudades o municipios. Para el dirigente gremial, hoy debe primar el autocuidado y las medidas de bioseguridad, pero hay que dejar que la economía respire.

EL NUEVO SIGLO: ¿Va a servir el plan de financiamiento que sacó el Gobierno, esto va a un poco la situación de los comerciantes?

JAIME ALBERTO CABAL: Sí, sin lugar a dudas las medidas que se sacaron fueron fruto de la comisión de alto nivel que creo el Gobierno, de la que participó Fenalco, muchas de las propuestas que llevamos a esa comisión fueron precisamente en buscar una serie de alternativas de financiación y de nuevas líneas para que en esta etapa de la reactivación los comerciantes y los empresarios pudieran tener un apoyo en cuanto a las líneas que habían sacado en el pasado y que no estaban cumpliendo de alguna manera con las necesidades actuales de créditos a largo plazo, de créditos por un periodo de gracia mayor, de tener inclusive una tasa subsidiada.

Expectativas

ENS: ¿Se respondió a las expectativas de comerciantes y empresarios?

JAC: Creemos que finalmente se respondió las peticiones del sector privado, a las nuestras y también por ejemplo destacamos que llevábamos seis meses planteando las necesidad de un cupo de crédito de ventanilla directa por parte de Bancóldex, el cual tiene ahora un cupo de $400.000 millones y también con un subsidio. Creemos que estas nuevas líneas de financiación así como los fondos de capitalización, los mecanismos de Factoring y los demás que establecieron en el momento de las soluciones, responden a las necesidades de los empresarios y de los comerciantes y responden a las peticiones que habíamos hecho en Fenalco.

ENS: ¿Pero va a continuar el problema de los desembolsos de los créditos por parte de los bancos?

JAC: En esta oportunidad fuimos muy cuidadosos en manifestarle al Gobierno la necesidad de habilitar que la banca realmente haga los desembolsos y por eso las garantías con que salió todo este nuevo paquete de líneas que fueron de 80 y 90%. Pensamos que con esas garantías altas y con estos cupos que el Gobierno ha sacado, la banca privada ya no tendrá excusa para no prestar al comercio porque el nivel de riesgo es mínimo.

Recuperación

ENS: ¿Se acerca el final del año y no teme que algunos gobernadores o alcaldes se dejen llevar por las medidas extremas y perjudiquen al comercio?

JAC: Es que lamentablemente lo que hemos visto es que muchos alcaldes no tienen conciencia de que se pueda realizar de manera organizada y cuidando la salud y la economía, es que esa es la parte lamentable y ante la incapacidad que tienen muchas veces para ejercer la autoridad en la calle, entonces lo que hacen es ejercerla en el escritorio a través de decretos como los toques de queda que finalmente perjudican, vuelvo y digo, de una manera muy considerable al comercio y más en este momento que se está tratando de levantar otra vez.

ENS: ¿Cuál es su percepción acerca de este final de año, cree que van a mejorar un poco las ventas?

JAC: Pues precisamente hay una gran esperanza, hay una gran ilusión de los comerciantes en que lo que queda del año estos dos meses, noviembre y diciembre, puedan ser meses buenos que contribuyan a recuperar en algo lo perdido, porque ya lo perdido es irrecuperable, pero por lo menos en mejorar para terminar el año con unas cifras un poco menos complicadas, y esa esperanza está fundamentada básicamente en noviembre en función del Black Friday, de la realización del tercer día sin IVA. El presidente Iván Duque dijo que se haría dentro de noviembre y diciembre y obviamente la temporada decembrina.

Embargos

ENS: ¿Cómo aprecia que un sector de pequeños comerciantes afectados por la pandemia, hoy están siendo embargados por la DIAN?

JAC: Pues la verdad muy complicada esa situación, yo estoy haciendo un llamado a la DIAN precisamente para que se postergue la exigencia de las fechas de facturación electrónica y obviamente se suspendan los embargos de los pequeños comercios porque tras de caído al caído caerle, es un poco lo que están pidiendo muchos comerciantes y eso tampoco es coherente con lo que está pasando.

ENS: ¿Qué tanto de los que se perdió en los primeros meses con esos cierres obligatorios ha podido recuperar el comercio con la reactivación?

JAC: La verdad es que hay que poner la situación en contexto. Recordemos que las pérdidas del comercio vienen desde finales de marzo con unas perdidas enormes del 80% y 90% en abril y mayo, se medio reactiva en junio pero vienen las medidas restrictivas. Julio es un mes fatal con un decrecimiento del 12% en todo el comercio, pero agosto fue peor porque decreció un 17.1% y ya vimos las cifras del DANE que señalan el altísimo desempleo que se genera en el comercio. Realmente nosotros podemos hablar de unos resultados un poco más favorables pero no extraordinariamente buenos a partir de septiembre. Digo un poco mejores pero no extraordinariamente buenos, porque en julio el 61% de los comerciantes vio caer sus ventas drásticamente.

Recuadro

ENS: ¿Usted hizo un llamado acerca de la jornada de Halloween, qué espera?

JFC: Básicamente lo que hemos señalado al respecto es que nos parecen prudentes las recomendaciones que hizo el Ministerio de salud a razón de que se eviten aglomeraciones y que de pronto no se haga o se prohíba la recogida de dulces por parte de los niños. Pero lo que no nos parece coherente con lo que está pasando en el país es que se estimulen o se autoricen los toques de queda en distintas ciudades como ya lo estableció Ibagué a partir de las 4 de la tarde. Nos parece que estas son medidas restrictivas innecesarias y que nuevamente afectan la reactivación y la recuperación en la economía y particularmente del comercio, del empleo y tengamos en cuenta que el 31 de octubre es un mes donde hay una mayor dinámica del comercio.

ENS: ¿Esto puede perjudicar las ventas?

JFC: Por ser sábado, por ser el día de la semana que más ventas tiene, es un perjuicio nuevamente, es echar para atrás como ya hemos visto las dolorosas cifras y que tenemos en estos momentos el comportamiento de las ventas y también del empleo, o sea que lo que manifestamos es que no es necesario que se tenga que llegar a medidas restrictivas y volvemos un poco al debate de que no hay coherencia porque por un lado se prohíbe el desarrollo de actividades productivas que cumplen los protocolos de bioseguridad y que hacen a la gente cumplir los protocolos de bioseguridad porque nadie en un centro comercial entra sin tapabocas, y mientras tanto se permita y se autorice que miles de personas salgan a la calle sin ningún protocolo, sin ninguna norma a protestar, a marchar y eso si pone en riesgo el contagio en este momento.