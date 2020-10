Volvamos colectivas las metas en seguridad: Duque

Los diferentes aspectos que componen la agenda de seguridad deben ser metas colectivas, entre las que estén la reducción de homicidios de líderes sociales y de excombatientes, les planteó ayer el presidente Iván Duque a los mandatarios departamentales.

Al intervenir en la Cumbre de Gobernadores 2020, realizada en Manizales, el jefe de Estado aseveró que “tenemos unos fenómenos que no aguantan más” y añadió que se deben “fortalecer los mensajes frente a las disidencias de las Farc, frente al Eln, frente a Los Pelusos y el Clan del Golfo”.

De tales organizaciones criminales afirmó que son “el karma para muchos departamentos y municipios de nuestro país”.

“Quiero que esa agenda de seguridad no la dejamos para un segundo plano, esa agenda de seguridad tenemos que fortalecerla”, les manifestó a los gobernadores.

Explicó que el fortalecimiento de dicha agenda también significa que “ustedes me apoyen con los alcaldes, en que avancemos contra el microtráfico y la dosis mínima, que nosotros demos esos pasos claros, que cerremos las ollas, que hagamos todos los consejos de seguridad que sean necesarios”.

“Volvamos esto metas colectivas, incluyendo, también, reducir los asesinatos de líderes sociales y de excombatientes”, expresó.

Adicionalmente, el presidente Duque les indicó a los mandatarios seccionales que en lo transcurrido del 2020, “tenemos una reducción del homicidio que fluctúa entre el 7 y el 8 por ciento que, comparativamente, nos puede llevar a que si mantenemos la situación, como va, cerremos el año con la menor tasa de homicidios desde 1976”.

Por último, se refirió a la reducción del 11% del secuestro frente al 2019, año en que las cifras de ese delito fueron las más bajas desde 1974.

Fiestas decembrinas

Al solicitarles a los gobernadores persistir en el mensaje a la población de cero aglomeraciones y de mantener los protocolos de bioseguridad para evitar rebrotes de Covid-19, el presidente Duque consideró que el Halloween, que se celebra el 31 de octubre, dará la pauta para el manejo de la pandemia durante las festividades de diciembre próximo.

De interés: Polémica por cifras de asesinatos de líderes sociales

“El Halloween va a hacer un reto para nosotros. Yo creo que va a ser un reto importante pero pequeño, comparado con lo que puede ser la jornada decembrina, pero lo que hagamos bien en este Halloween nos va a servir a nosotros de pauta para poder administrar la temporada de diciembre con las novenas, con el cariño de todas las familias, pero llevando esos mensajes de salud”, afirmó.

Duque se refirió al aumento de las UCI y a la necesidad de no bajar la guardia frente a la pandemia.

“A mí me enorgullece que Colombia ha sido capaz de duplicar las unidades de cuidado intensivo (UCI) en tan solo seis meses; no hay otro país de América Latina que haya hecho eso, y lo hemos hecho también de la mano con ustedes”, dijo.

“No podemos dejar retroceder eso. Lo peor que le puede pasar a Colombia es un rebrote, y tenemos que perseverar en esa conversación y en ese mensaje: no a las aglomeraciones, ejercer controles puntuales”, reiteró.

Reactivación económica

Duque invitó a los 32 gobernadores a seguir trabajando, de manera conjunta, por la reactivación económica y para afianzar la política social para proteger a las familias más vulnerables del país en medio de la coyuntura causada por la pandemia.

“Mi invitación, hoy, a ustedes es que salgamos con un mensaje inequívoco: que estos dos meses que nos quedan, dos meses y medio para terminar este año, tenemos que terminarlo bien, de lujo, con los sectores reactivados de manera segura, con los protocolos de bioseguridad”, dijo.

El mandatario recordó que el Gobierno nacional puso en marcha su agenda de reactivación, en la cual se resaltan importantes proyectos para el país, como son el Aeropuerto del Café, el Cruce de la Cordillera Central y el tercer carril entre Bogotá y Girardot.

Anotó que hoy estará visitando con el gobernador del Quindío, Luis Carlos Velásquez, “el terraplén del Aerocafé, que yo espero, como se lo digo a Luis Carlos, cada vez que lo veo, que terminemos este Gobierno aterrizando ahí”.

Agregó que “con cada uno de ustedes hay un trabajado emblemático”, precisando que, por ejemplo, hace unas semanas estuvo con Juan Guillermo Zuluaga, gobernador del Meta, en ese departamento “con la caravana ‘Yo Voy’, estábamos hablando de la Malla Vial del Meta, estábamos hablando de la conexión Villavicencio-Yopal, estábamos hablando del proceso de aceleración, de esa conexión entre la altillanura y el Pacífico, estábamos hablando, también, de terminar la primera parte de la vía al Llano y de buscar mecanismos creativos, como obras por impuestos”.

A renglón seguido recordó que en el primer trimestre de 2020 se entregarán las obras terminadas del Cruce de la Cordillera Central.

“Hoy les puedo decir: estaremos en febrero o marzo, ojalá en febrero, pero de pronto se nos va una semanita o dos más entregando todo el Cruce de la Cordillera Central, un grupo espectacular de viaductos y además de túneles”, puntualizó.

Por eso resaltó que la apuesta debe ser dar el paso para que en el 2021 “estemos ejecutando todos estos proyectos que acabo de mencionar”.

Afirmó que “el reto más grande que tenemos nosotros, hoy, es que la política social se afiance y que todas las reformas que nosotros hagamos tengan como propósito atender a los más vulnerables”.

En la Cumbre también intervino la ministra del Interior, Alicia Arango, quien invitó a los mandatarios regionales a trabajar en la reactivación económica de sus territorios, sin descuidar las medidas de prevención para mitigar la pandemia.

Arango lideró la delegación del Gobierno nacional encargada de instalar la Cumbre junto al presidente de la Federación Nacional de Departamentos (FND), el gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, el mandatario anfitrión Luis Carlos Velásquez y el director ejecutivo de la FND, Didier Tavera.

“Todos los colombianos debemos tener claridad que la pandemia sigue viva. Tenemos la obligación de cuidarnos y cuidar a nuestras familIas”, reiteró la ministra Arango.

La alta funcionaria invitó a los gobernadores a acceder a la oferta institucional del Ministerio del Interior, que ayuda a la reactivación económica, a la seguridad y convivencia ciudadana, la participación, la democracia y el fortalecimiento de las comunidades.

“Se necesita generar empleo, actividades que le apunten al emprendimiento y a la productividad”, explicó, puntualizando que el Ministerio del Interior continuará trabajando de forma articulada con los entes territoriales para seguir avanzando como país, en el desarrollo de las comunidades.

Conectividad

De otra parte, en un panel en el que los gobernadores conversaron con los jefes de las distintas carteras, la ministra de las TIC, Karen Abudinen, habló de conectividad con sentido y reactivación económica regional.

Para la ministra Abudinen, "en la pandemia nos hemos dado cuenta de la importancia de las tecnologías para generar equidad. Hoy las TIC están salvando varios los sectores, pues hay más personas emprendiendo sus negocios por las redes sociales, haciendo teletrabajo para no perder sus empleos, y miles de estudiantes están tomando sus clases virtuales desde un equipo tecnológico entregado gracias a la unión que tenemos con ustedes, los mandatarios departamentales".

Abudinen manifestó que, en los últimos meses de pandemia, el Mintic aceleró los proyectos de conectividad aumentando de 6.000 familias colombianas de estratos 1 y 2 conectadas al servicio de internet fijo en mayo pasado, a 221.000 hoy en día en 133 municipios de 22 departamentos.

"Hemos inyectado nuestras revoluciones para que estas familias hoy estén disfrutando del servicio a tarifas mensuales de $8.613 y $19.074, lo que permitió que muchas de ellas descubrieran que la conectividad es un mundo de oportunidades para la reactivación económica y la educación de sus niños y niñas", explicó.

Así mismo, Abudinen reveló que en la actualidad hay 2.368 zonas digitales de conectividad gratuita a internet vía wifi instaladas en 910 municipios y 31 departamentos. Adicionalmente, San Andrés cuenta con un plan de conectividad especial donde también tienen zonas "y en los próximos meses llegarán 250 adicionales a las áreas urbanas de 132 municipios", agregó.

En relación con el proyecto de conectividad rural más grande en la historia del país, la ministra ratificó que serán 10.000 escuelas públicas rurales y comunidades especiales las que se verán beneficiadas con la instalación de los centros digitales a partir de 2021, los cuales beneficiarán a cerca de 1,3 millones de estudiantes, campesinos, emprendedores y ciudadanos de las zonas más alejadas del país.