Suspender embargos piden empresarios afectados por pandemia

Como una decisión injusta e inoportuna ante la crisis que están soportando por culpa de la pandemia, calificó un grupo de empresarios la decisión de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) de embargarlos.

Esta situación que se está presentando en todo el país, está originando complicaciones ya que la entidad está bloqueando las cuentas bancarias con lo que las empresas no pueden atender sus compromisos salariales y el pago a proveedores.

Solo en Cali, un total de 14 empresas denunciaron que sus cuentas bancarias fueron embargadas por la DIAN en medio de la pandemia ocasionada por la Covid-19, procedimiento que han calificado como "injusto", teniendo en cuenta las afectaciones económicas que ha sufrido el sector corporativo.

El centro de estudios Grupo de los 100 afirma que las micro, pequeñas y medianas empresas han sido las principales afectadas con los embargos, ya que no han podido cumplir con sus obligaciones tributarias por la disminución de sus ingresos, como consecuencia de la crisis económica.

El director del dicho centro, Miguel Ángel García, dijo que “no solamente está emplazando a los pequeños comerciantes que tuvieron errores en la presentación de la información exógena, sino que adicionalmente procedió a embargar las cuentas de muchas empresas que eran deudoras del Estado, y las empresas han tenido una reducción del 67% en sus ingresos, frente al año pasado”.

Dificultades

Los embargos ordenados por la DIAN han puesto en aprietos a las compañías, que no tienen dinero para mantener sus operaciones, por lo que podrían llegar a cerrar sus puertas, así lo señala Luz Mari García, una de las empresarias embargada.

Señala la empresaria que “nos bloquearon las cuentas de la empresa, no tenemos cómo pagar la próxima quincena, no podemos pagar proveedores, no podemos hacer absolutamente nada y nos estamos viendo abocados a cerrar la empresa”.

Ante esta situación, el defensor del contribuyente de la DIAN, Daniel Acevedo, explicó que los embargos que realiza la entidad no fueron suspendidos, aunque sí se disminuyó el ritmo de los procedimientos por la coyuntura sanitaria.

Igualmente, aseguró que se buscarán alternativas para que los empresarios afectados puedan resolver su situación, “acordamos que las empresas iban a acudir a la defensoría para que podamos hacer el estudio específico de los casos y con base en eso poder plantearle a la Dian la posibilidad de buscar un beneficio o una facilidad de pago, y mirar si hay posibilidad de llevar a cabo los desembargos”.

Contribución

El funcionario aclaró que los procesos coactivos que terminan en embargo pueden tardar hasta dos años y que se llega a este punto cuando los contribuyentes no han cumplido con sus obligaciones, a pesar de haber pactado acuerdos de pago previamente.

Agregó, que los funcionarios del ente recaudador deben llevar a cabo los procedimientos estipulados por la ley, en caso de no hacerlo pueden ser sancionados, “al no hacer un embargo con una obligación que se va a vencer es como si se estuviera condonando la deuda y el único órgano que puede ordenar condonar una deuda tributaria es el Congreso”.

El funcionario invitó a las empresas y ciudadanos que han sentido vulnerados sus derechos a denunciar su caso ante la Defensoría del Contribuyente de la DIAN, a través de la página web.

De otra parte, este miércoles 21 de octubre venció el plazo para que las personas naturales hicieran su declaración de renta del 2020, sobre sus ingresos del 2019.

Se estima que unos 3,5 millones de colombianos están llamados a cumplir con esta obligación; sin embargo, no todos, por múltiples razones, lo hacen, y asumen riesgos que van desde el pago de sanciones extemporáneas hasta el embargo de bienes inmuebles por parte de la DIAN.

Señala la entidad que si no hizo el pago del impuesto dentro de las fechas establecidas por el Gobierno, tendrá que asumir una sanción cuyo costo varía entre el 5 y el 10% del impuesto a cargo, por cada mes o fracción de mes de retraso. Es decir que así presente la declaración un día después de la fecha límite, hay que pagar esta sanción.