Plenaria del Concejo aprueba ponencia positiva del Plan de Reactivación

La plenaria del Concejo aprobó la ponencia positiva del Plan de Reactivación Económica presentado por la Administración. La iniciativa de Armando Gutiérrez (Partido Liberal) y Diego Laserna (Alianza Verde), avanzó con un resultado de 40 votos, de los cuales 36 fueron por el si y 4 por el no.

Como era de esperarse (tras el ambiente que se evidenció en la Comisión de Hacienda), con 4 votos a favor y 35 votos en contra, para un total de 39 concejales que votaron, se votó negativamente la ponencia negativa que presentó el concejal del Centro Democrático, Jorge Colmenares.

Es importante precisar que los cuatro votos a favor de esta ponencia, correspondieron a los cuatro concejales que pertenecen al Centro Democrático, y quienes se mantuvieron en la posición de que este proyecto de Acuerdo es una reforma tributaria disfrazada, en la medida en la que, si bien este texto plantea una serie de alivios tributarios, tales como el congelamiento del predial, también adoptó el incremento del ICA a cuatro actividades especificas.

No obstante, varios concejales que votaron si a la ponencia positiva, como Ana Teresa Bernal (Colombia Humana) reiteraron que este proyecto no responde a un proyecto de reactivación económica. En este mismo sentido, por ejemplo el concejal del Polo Democrático Alternativo, Carlos Carrillo, precisó que es engañoso el decurso de la alcaldesa sobre este proyecto, “que es una mini reforma tributaria y de muy poco alcance”.

Ahora, con la aprobación en plenaria de la ponencia positiva, aunque al cierre de esta edición aún se estaban votando los votos nominalmente, el proyecto sigue avanzando y hasta el momento se estableció que, para el año 2021, se pagará el mismo valor del impuesto predial que se canceló este año. “Eso es clave para la ciudad. Habría sido mejor que se congelara por más tiempo, pero esto es muy bueno porque no habrá incremento del mismo y el año entrante los propietarios de inmuebles pagarán el mismo valor al que pagaron este año. Quedó congelado”, le dijo a EL NUEVO SIGLO el concejal de Colombia Justa y Libres, Emel Rojas.

Así mismo, el pago por cuotas del predial será indefinido y ahora “los ciudadanos podrán pagar por cuotas el impuesto predial de manera indefinida y este es un gran alivio. La Alcaldía Mayor lo proponía hasta el 2023 y nosotros lo extendimos indefinidamente”, sostuvo el concejal que presentó la ponencia negativa, Jorge Colmenares.

También no habrá aumento del impuesto predial para los clubes sociales y deportivos. A este respecto, frente a estos espacios de la ciudad, los cuales generan más de 20.000 empleos, en el Concejo se impuso la propuesta del concejal Jorge Colmenares, de no gravar con impuestos estos espacios.

“Esta decisión implica que no se le incrementarán los impuestos a clubes y parques recreativos, sitios donde se genera empleo a diario porque contratas familias y personal, y no existían estudios previos para realizar este incremento que proponía la ponencia que se aprobó por mayoría”, le dijo a este diario el concejal del Centro Democrático, Jorge Colmenares.



También habrá una exención en el impuesto predial unificado para los teatros en donde, de manera exclusiva, habitual y continua, se realicen y produzcan espectáculos públicos de las artes escénicas y museos.

Cuatro sectores económicos pagarán más ICA

Ahora, una de las propuestas que más debate y crítica despertaron, tanto en comisión como en plenaria, fue la de aumentar el impuesto de Industria y Comercio a los negocios que realizan intermediación comercial y a los que hacen sus transacciones exclusivamente por Internet. Esta propuesta quedó aprobada tanto para plataformas digitales, como para otros tres sectores que se han visto favorecidos en medio de la pandemia.

Con amplia discusión, esta propuesta quedó aprobada, y si bien tuvo amplió debate y detractores, la mayoría de los concejales coincidió con la medida. “El discurso en el que se enmarcó el proyecto de acuerdo de Plan de reactivación económica era un proyecto de alivios, y si bien contempla algunos alivios, este proyecto también busca algunos recursos económicos. El proyecto no solo contempla descuentos: también busca recursos y hay que tener eso claro”, añadió el concejal Rojas.

Respecto a los sectores a los que se les incrementó el ICA, en las telecomunicaciones alámbricas e inalámbricas, el aumento de las tarifas del ICA solo será del 10% hasta el 2024, excluyendo de este pago al sector de las telecomunicaciones satelitales y bajando la tarifa actual que pagan los contratistas de consultoría.

El incremento de ICA para las plataformas digitales no será del 13,8 X1000, sino progresivo a partir del 2021 hasta alcanzar el 11,04 X1000 en el 2024. Se aumentó el descuento en ICA para los sectores que perdieron más de un 50% de sus ingresos durante este 2020, en comparación con el año anterior. El descuento ya no será del 20% sino del 25%. Por último, a partir del 2021, el sector no residencial podrá optar indefinidamente por el pago por cuotas de su impuesto predial.