Venta de activos estatales: ¿buen mercado y óptimo precio?

Descartando la venta de la participación que tiene la Nación en Ecopetrol, en el país se está abriendo paso la enajenación de otros activos en los que hay participación oficial. Esto porque se requieren de $12 billones para tapar el hueco que dejó el presupuesto de este año cuando el Gobierno decidió utilizar recursos del FOME para atender la pandemia del Covid-19.

En la actualidad, el Gobierno Nacional cuenta con un amplio portafolio de empresas en diversos sectores, que asciende a $78,7 billones según su valor patrimonial contable, y alrededor de $130 billones según su valor estimado de mercado.

Según el Ministerio de Hacienda, estos recursos que se encuentran invertidos en más de 100 empresas con capital estatal tienen un gran potencial de ser rentabilizados de manera sostenible, a partir de la captura de eficiencias y sinergias entre compañías, la revisión de sus modelos de negocio, así como a través de la desinversión de participaciones poco rentables o no estratégicas.

Al respecto, el jefe de la cartera de Hacienda, Alberto Carrasquilla, dijo que “si bien es cierto que la optimización del portafolio empresarial de la Nación es un compromiso de este Gobierno que se enmarca en la administración eficiente los recursos públicos, también es preciso reconocer que su adecuada gestión es imprescindible para generar mayor valor económico, mayores dividendos y mayor bienestar para la sociedad”.

Estrategias

Señala Carrasquilla que “queremos consolidar nuevas estrategias que, entre otros objetivos, nos permitan focalizar los recursos públicos y vincularlos a actividades destinadas a fortalecer el Estado Social de Derecho de conformidad con lo consignado en nuestra Constitución Política. En virtud de ello, nuestra misión es encontrar un balance entre rentabilidad empresarial y sostenibilidad fiscal. La atención de necesidades públicas sociales debe primar sobre las bajas rentabilidades empresariales y sobre la permanencia de la participación estatal en sectores competidos o en donde no es necesario que la Nación continúe siendo accionista”.

Por su parte el viceministro de Hacienda, Juan Alberto Londoño, dijo que “en el Presupuesto de este año se incluían enajenaciones por $8 billones, que no se hicieron. El próximo año se incluyen por $12 billones porque estamos analizando la posibilidad de si hay algún un activo o una parte de este que sea de interés del mercado. Siempre dejamos un rubro de enajenaciones, que no quiere decir que vayamos a vender, pero tampoco que no lo vayamos a hacer, eso depende de la dinámica que haya en el mercado”.

Valor

El valor contable de las participaciones de la Nación en el sector de energía a corte de 2018 asciende a $10 billones y tienen un valor de mercado que se estima en cerca de $15 billones.

Por otro lado, el valor invertido por el Estado en entidades financieras asciende a $14,5 billones con cifras a corte de 2018, según su valor patrimonial contable ajustado por participación de la Nación. Los bancos de desarrollo o de fomento (Bancóldex, Findeter, Finagro, Financiera de Desarrollo Nacional -FDN-, Fondo Nacional de Garantías –FNG-, Fonade) son las entidades en las que se concentra en mayor medida el capital estatal en este sector, seguido por el Icetex, cuyo enfoque es el crédito educativo, y por el Banco Agrario que apoya y promueve a través de créditos directos el sector agropecuario en Colombia.

Es preciso mencionar que la propiedad estatal es ejercida por varios Ministerios que tienen participación accionaria en diversas empresas o que en algunos casos por disposición legal, deben representar los intereses de la Nación.

Actualmente, el valor del portafolio de empresas de la Nación se encuentra concentrado en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con el 88,4%, y el restante 11,6% se encuentra atomizado en 11 Ministerios. A pesar que el Ministerio de Transporte concentra el mayor número de participaciones (34 entre terminales de transporte, centros de diagnóstico automotriz y sociedades portuarias), su valor no alcanza el 0,2% del valor total del portafolio.

El Gobierno Nacional cuenta, a hoy, con participación en catorce 14 empresas del sector financiero, de las cuales once 11 son empresas en las que la Nación tiene participación directa. Éstas están conformadas por ocho instituciones oficiales especiales, un establecimiento de crédito y dos aseguradoras. La participación indirecta corresponde a tres fiduciarias.

Sector financiero

El Gobierno Nacional cuenta con participación directa en el Banco Agrario de Colombia (BAC), entidad que cuenta con la red bancaria más extensa del país y promueve la inclusión financiera, llevando servicios y productos financieros al 95% de los municipios de Colombia. En los últimos años, el BAC ha presentado una tendencia desfavorable en el ingreso y en el gasto, sucesos que han repercutido en sus resultados

De otro lado, la Nación tiene participación accionaria directa en ocho empresas que por su naturaleza son catalogadas como Instituciones Oficiales Especiales (IOE’s). A este grupo pertenecen el Banco de Comercio Exterior de Colombia (Bancóldex), la Financiera de Desarrollo Territorial (Findeter), el Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario (Finagro), el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (Icetex), la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN), el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo (Fonade), el Fondo Nacional del Ahorro (FNA) y el Fondo Nacional de Garantías (FNG).

Asimismo, el sector fiduciario está compuesto por veintisiete fiduciarias, de las cuales, el Gobierno Nacional cuenta con participación indirecta en tres sociedades fiduciarias: Fiduprevisora, Fiducoldex y Fiduagraria, subsidiarias de La Previsora Compañía de Seguros, Bancóldex y el Banco Agrario de Colombia respectivamente. El valor de los activos totales de estas tres compañías representa el 10,4% del total de activos de las sociedades fiduciarias que al cierre del 2018 ascendieron a $3,2 billones.

También tiene participación directa en el sector asegurador con La Previsora Compañía de Seguros, la cual representa el 7,7% del total de los activos del mercado de seguros generales, y con Positiva la cual representa el 8,8% del total de activos en seguros de vida.

Sector Energía

Actualmente la Nación tiene en su portafolio una empresa transmisora de energía, tres empresas de generación eléctrica, cuatro comercializadoras y distribuidoras y tres empresas con administración especial (contratos de gestión y arriendo de activos de generación).

La Nación cuenta con una participación de 51,41% en el capital social del grupo empresarial Interconexión Eléctrica S.A E.S.P (ISA). Esta empresa, además de manejar gran parte de la infraestructura de transmisión eléctrica en Colombia, el 98% de las redes de 500 kV y el 65% de las redes de 220 kV, ha logrado consolidarse además de Colombia, en Brasil, Chile, Perú, Bolivia, Argentina y Centro América.

También cuenta con participación mayoritaria en tres empresas dedicadas a la generación de energía a través de diferentes recursos: una generadora hídrica- Empresa Urrá S.A. E.S.P (99,98%)-, y dos generadoras térmicas- Generadora y Comercializadora de Energía del Caribe S.A. E.S.P (99,99%) y Gestión Energética S.A. E.S.P (93,2%)-.

Centrales eléctricas

Tiene participación mayoritaria en cinco empresas cuya actividad es la distribución y comercialización de energía, entre las cuales se encuentran: Centrales Eléctricas de Nariño S.A E.S.P. (Cedenar) 35,3%, IPSE: 64,71%), Electrificadora del Caquetá S.A E.S.P. (Electrocaquetá) (72,35%), Electrificadora del Huila S.A E.S.P. (Electrohuila) (83,05%), Electrificadora del Meta S.A E.S.P. (EMSA) (55,68%) y Empresa Distribuidora del Pacífico S.A. E.S.P. (Dispac) (99,99%).

Otras entidades

Otras entidades constituidas como Empresas Industriales y Comerciales del Estado o Sociedades de Economía Mixta que no llevan a cabo ninguna operación comercial, manufacturera o industrial, o son sin ánimo de lucro. Son la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres), la Administradora del monopolio rentístico de los juegos de suerte y azar (Coljuegos), la Corporación colombiana de investigación agropecuaria (Corpoica), el Fondo de Desarrollo de la Educación Superior (Fodesep), el Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior (Icfes), y Propaís.