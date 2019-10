¿Son las disidencias de Farc las que están matando a los indígenas?

Consejero Mayor de la organización Nacional Indígena de Colombia dijo que la oposición de las comunidades a la presencia de actores armados en sus territorios “nos está costando hoy la vida de autoridades, de guardias, de dirigentes”

_______________

ENS: ¿Quién está asesinando a los indígenas en Cauca?

LUIS FERNANDO ARIAS: A los indígenas del Cauca los vienen matando muchas cosas y a los indígenas del país los vienen matando las disidencias de las Farc, los paramilitares, los vienen matando en algunos casos miembros de la Fuerza Pública, pero lo que más está matando a la gente es el abandono del Estado colombiano, la desidia que el Gobierno ha tenido con esta región.

Cómo va a ser posible que después de 122 asesinatos que han ocurrido durante el último año en el marco del gobierno del presidente Duque, no haya habido ningún tipo de acción por parte del Gobierno para detener esta matanza, eso es lo que realmente está matando a los pueblos indígenas.

ENS: ¿Es cierto que esta violencia contra los indígenas es porque están poniendo el pecho para no permitir el accionar de grupos armados y narcotraficantes en sus territorios?

LFA: Los pueblos indígenas siempre han tenido una posición de autonomía, de control de su territorio, de defensa de su territorio, de deslindarse de cualquier nexo criminal, ilegal o con temas de uso ilícito porque siempre hemos tenido una visión de conservación del territorio, de armonía con el territorio. Por eso las autoridades indígenas y la comunidad están opuestas a la presencia de actores armados en el territorio, pero esa posición nos está costando hoy la vida de autoridades, de guardias, de dirigentes, de hombres y mujeres que están luchando por esa causa.

ENS: ¿Concretamente cuáles son los grupos armados culpables de esta violencia en el Cauca?

LFA: Están las disidencias de las Farc, están los grupos de narcotraficantes, está el Cartel de Sinaloa, están todos los actores que se están disputando el negocio de la droga en el país, pero lo que más nos preocupa es que en esa región del norte del Cauca hay siete bases militares… ¿y cómo así que pasa todo eso y siete bases militares no hacen absolutamente nada?, ¿cómo hacen para sacar la droga, para meter las armas?

ENS: Ministros de Defensa e Interior aseguran que dificulta al Ejército para la persecución de esos grupos irregulares el hecho de no poder entrar a los resguardos indígenas…

LFA: Eso es totalmente falso. La Fuerza Pública está fuera, alrededor y dentro de los resguardos indígenas. Nada más ayer (martes) cuando pasó la masacre fue que metieron todo un convoy militar, pero allá están las bases militares, las bases militares están dentro de los territorios indígenas, las estaciones de la policía están dentro de los territorios indígenas, están metidos en todas partes. La inteligencia militar está metida allá, el avión fantasma está dando vueltas todo el tiempo.

Eso es para justificar la desidia con la que el Gobierno ha asumido la protección de los bienes, de la honra y la vida de los pueblos indígenas.

ENS: Varios líderes indígenas denuncian que algunos militares en el Cauca se benefician del narcotráfico, ¿esto tiene algún asidero?

LFA: Tiene que ser así porque de qué otra forma se explica que siete bases militares que no controlan nada, dejen mover el narcotráfico, dejen mover el negocio de las armas y no haya ninguna incautación no haya ninguna baja, no haya ninguna detención, no pase absolutamente nada sino lo único que pasa allá es que matan cada vez indígenas y campesinos.

ENS: ¿Han pensado los pueblos la posibilidad que la Guardia Indígena no haga control del territorio en el Cauca y así no poner en peligro la vida de estas personas?

LFA: Hasta este momento no se ha considerado porque eso sería entregar nuestras banderas, nuestra lucha, sería entregar nuestra posición y prácticamente sería entregarnos a los grupos armados que operan en esa región y eso no lo vamos a hacer. El movimiento indígena prefiere morirse parado defendiendo el territorio y defendiendo la autonomía, pero jamás vamos a entregar y vamos a renunciar a esa lucha.

ENS: ¿Qué posibilidad habría de que la Guardia Indígena haga control territorial acompañada del Ejército?

LFA: Eso está totalmente descartado, poder armar a la Guardia Indígena o coordinar operaciones conjuntas con las Fuerzas Militares, eso está totalmente descartado. Ahí sí les estaríamos dando la razón a los armados que dicen que somos colaboradores de uno o de otro. Ahí sí que justificaríamos todas las muertes y todas las que van a venir.

Armarse siempre va a generar más conflicto, nosotros estamos por la paz, por una salida política, por una salida negociada, porque se implemente el acuerdo de paz, porque se implemente el capítulo étnico, no por generar más violencia. Vamos a seguir adelantando esa acción de control social, alzados pero en espíritu, alzados de valor, alzados con el espíritu guerrero que el pueblo indígena ha tenido históricamente, vamos a seguir resistiendo.

ENS: ¿Por qué se ha deteriorado tanto el orden público en el Cauca en comparación a cuando se negoció y firmó el acuerdo?

LFA: El principal responsable de la degradación de la situación de orden público en el Cauca y en el país es el Gobierno, el gobierno Duque no está devolviendo increíblemente otra vez a la guerra. Pensábamos que la guerra en Colombia iba a ser parte del pasado, que la iban a conocer nuestros hijos, nuestros nietos en los libros de historia, pero hoy se ha recrudecido la guerra no solamente en el Cauca sino en el país, y lo más triste es que no vemos en el corto plazo que esta situación se vaya a resolver.

“Van 125 muertos”

La ONIC informó que 125 integrantes de pueblos indígenas han sido asesinados durante este Gobierno.

En su comunicado, la ONIC sostuvo que “estos hechos son la continuidad del genocidio indígena, que ha venido denunciando la ONIC sin tener una respuesta contundente por parte del Gobierno nacional”, anotando que los ataques a indígenas se han dado debido a lo

La ONIC pidió una visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a Colombia para que verifique la situación en la que se encuentran las comunidades indígenas.

La Asociación de Cabildos indígenas de Toribio, Tacueyó y San Francisco, al norte del Cauca, informó que mientras la guardia indígena realizaba labores de control territorial unos presuntos integrantes de las disidencias de las desmovilizadas Farc les dispararon. /Anadolu