Soacha, prioridad para las próximas administraciones

Este miércoles en la mañana, la Alcaldesa electa, Claudia López, se reunió con el actual gobernador de Cundinamarca, Jorge Rey, y con el gobernador electo, Nicolás García, quien arrancó por establecer que la primera parte de la conversación se centró en Soacha, así como en la construcción de una verdadera Región Metropolitana de la Sabana.

“Yo quisiera comenzar por decir que el de ayer fue el empalme del presente de Bogotá, pero el de hoy es el primer día de empalme del futuro de la ciudad. Bogotá es parte de Cundinamarca, es solo una parte del departamento, y el futuro de Bogotá depende de asumirse, entenderse e integrarse con una institucionalidad solida a Cundinamarca”, precisó López al comienzo de su intervención.

Enfatizando en que esta es la casa de casi 11 millones de ciudadanos, el corazón y el motor de Colombia, la Alcaldesa Mayor dijo que estas dos nuevas administraciones construirán una institucionalidad de carácter regional, “que nos permita servirle mejor a esa región de facto que ya hemos construido”.

“Pero no solamente con los municipios de la Sabana, los más obvios, pero no son los únicos con los que Bogotá debe construir una institucionalidad regional. La institucionalidad regional no es solamente entre los 24 municipios de la Sabana, sino con todos y con lo que nos une todo: la felicidad, la vida, el agua, la estructura ecológica, el alimento, el desarrollo productivo y competitivo del presente y del futuro”, añadió Claudia López.

Encuentro clave

Por su parte, García se refirió a este primer encuentro como clave para abordar temas muy importantes, sobre todo en materia de movilidad, agua, vivienda y seguridad.

“Hemos avanzado hoy en muchas tareas y quedamos con una agenda bastante completa, pero particularmente vamos a trabajar mucho los temas relacionados con Soacha. Debemos hacer de esta una verdadera causa de Bogotá y de Cundinamarca, y hemos hablado de lo que debe ser el Transmilenio que nos dejan adjudicado, pero también de esa fase que debe llegar hasta Ciudad Verde”, puntualizó García.

Adicionalmente, y antes que se le concediera la palabra a la nueva Alcaldesa, García también se refirió a la posibilidad de extender la red de trenes, de aumentar la participación de Bogotá en el Registram de Occidente, y de lo que debe ser el tren del norte Zipaquirá-Bogotá.

“Celebramos el entusiasmo con el que la alcaldesa tiene contemplados todos los proyectos de Cundinamarca. Nuestra disposición y todo mi compromiso para que podamos construir una verdadera ciudad región; para que aprovechemos esta oportunidad que nos da la vida, de estar en estos cargos para que dejemos una huella institucionalidad que perdure en el tiempo”, finalizó diciendo el nuevo Gobernador, quien también se refirió a una agenda campesina, frente a la cual también se llevaron a cabo discusiones.

Para terminar, la alcaldesa dijo que hoy comenzó la nueva unión de la región y se refirió a como esta es una segunda oportunidad para que Bogotá trabaje mancomunadamente con el departamento.