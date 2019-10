Sería obligatoria la convocatoria pública para escoger Fiscal General

Establecer que el periodo del Fiscal General del Nación sea institucional y que el primer paso para su elección sea la realización de una convocatoria pública, a través de la cual se conforme la terna de aspirantes, son los dos elementos centrales de un proyecto de acto legislativo que fue aprobado ayer en su primer debate en la Comisión Primera de la Cámara.

La iniciativa, promovida por parlamentarios de partidos de Gobierno, oposición e independientes y que modifica el Artículo 249 de la Constitución, contempla que la terna deberá ser conformada por el Presidente de la República de entre las 10 personas que hayan obtenido las mejores calificaciones de dicha convocatoria. El texto señala que no podrán incluirse más candidatos. Posteriormente, la Corte Suprema de Justicia elegirá el Fiscal entre los ternados.

Adicionalmente, como se señaló, la reforma estipula que periodo del jefe del ente investigador será institucional y no personal como está establecido actualmente. “Quien sea elegido o designado para ocupar este cargo en reemplazo por falta absoluta de su titular, lo hará por el resto del periodo del reemplazado. El periodo del Fiscal General de la Nación iniciará los días 1° de julio, en el tercer año calendario posterior a la elección y posesión del Presidente de la República”, estipula el articulado que señala, además, que el primer Fiscal General en ser elegido en propiedad luego de la entrada en vigencia de la reforma tendrá un periodo que concluirá el 30 de junio de 2025.

Ajustes

El coordinador ponente, el representante por Cundinamarca, Óscar Sánchez, del Partido Liberal, señaló que “la elección del fiscal se realizará por terna elaborada por el Presidente de la República. Ahí no cambia nada. Cambia en que esa terna debe ser escogida mediante una convocatoria pública. El segundo aspecto que trae este acto legislativo es determinar que el periodo del fiscal tenga un carácter institucional y no personal como, hoy, a partir de la jurisprudencia, se ha venido aplicando. De la misma forma, buscamos que la discusión tenga como eje fundamental la transparencia y la meritocracia”.

Sánchez manifestó que la reglamentación de la convocatoria que establezca procedimientos, tiempos y demás reglas será realizada por una ley estatutaria que el Gobierno deberá radicar en un plazo de seis luego de que la reforma constitucional sea promulgada. Este proyecto de ley será tramitado con mensaje de urgencia.

El representante por Risaralda, Gabriel Jaime Vallejo, del Centro Democrático, afirmó que es “fundamental para este país establecer un periodo institucional. La historia nos ha demostrado en el tema de la elección de fiscal uno de los casos más vergonzosos que ha tenido Colombia. Sea porque la interinidad se ha mantenido por años o porque la Corte Suprema devuelve la terna al Presidente. Creo, eso solo ocurre en este país”. En ese sentido, el parlamentario propuso “obligar a la Corte a que no pueda devolver la terna. No podemos repetir lo que sucedió hace unos años, cuando aquí se desafió una rama del poder público, la Ejecutiva”.

Convocatoria

El representante por Atlántico, César Lorduy, de Cambio Radical, afirmó que la modificación de la forma de elección del contralor en la que se estableció inicialmente una convocatoria abrió la puerta para que otros funcionarios, como el fiscal, puedan también ser elegidos mediante este mecanismo.

“La elección del Contralor con base en una convocatoria y que terminó siendo elegido por el Congreso de la República abrió las puertas para que altas dignidades del Estado sean escogidas de una forma distinta a como han venido siéndolo. Nada de malo tendría que en el caso del Fiscal pudiéramos proceder de la misma manera. Sin embargo, no por el hecho de que sea una convocatoria para escoger los mejores significaría que la Corte Suprema, en su trayectoria, haya elegido los peores. El hecho de que estemos pensando que haya un sistema mejor del que existe no significa que tengamos que echarle el agua sucia a la Corte. De hecho creería que por la ausencia de claridad de méritos es que la Corte ha tenido que demorarse más de lo que debió haberse demorado. Considero que este proyecto es prudente, es viable, porque abrió las puertas a la elección del Contralor. De otra manera creería que esa discrecionalidad del Presidente debería mantenerse”, sostuvo.

Terna

A su turno, el representante por Bogotá, Inti Asprilla, de la Alianza Verde, manifestó que “buscar que haya un criterio objetivo para la conformación de la terna es una respuesta del Congreso de la República a una crisis reciente de institucionalidad. Ahora el Presidente sigue teniendo una discrecionalidad. Es la persona que va a elegir a los ternados”.

Asprilla señaló que se debería estudiar la facultad de la Corte Suprema de devolver la terna. “Si hemos incluido un elemento de objetividad para la conformación de la terna hay que estudiar si es procedente o no que la Corte Suprema esté en facultad de devolver la terna cuando nosotros mismos hemos establecido unos elementos objetivos para la conformación”, sostuvo. También propuso que la persona que sea elegida Fiscal “debe tener una formación en derecho penal, debe tener una especialización en derecho penal”.

El representante por Valle del Cauca, John Jairo Hoyos, del Partido Social de Unidad Nacional (La U), afirmó que es “absolutamente esencial que establezcamos un mecanismo que permita que los mejores juristas participen y le provea un listado de alternativas al Presidente”.

Hoyos cuestionó que hasta el momento el presidente Iván Duque no haya designado terna para el reemplazo de Néstor Humberto Martínez. “No hay terna por parte del Presidente. No se ha logrado a pesar de que ha transcurrido un tiempo prudencial desde el momento en que renunció Néstor Humberto Martínez. El Presidente no le ha dado respuesta al país”, dijo.