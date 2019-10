Persecución a Aída Merlano se extiende a todo el país

El plan candado que activó la Policía el pasado martes en Bogotá pocos minutos después de que la excongresista Aída Merlano huyera de un consultorio en el norte, en donde cumplía una cita médica, cobijó las salidas de la ciudad, terminales y el aeropuerto. Sin embargo, la búsqueda para recapturarla se ha extendido en las últimas horas a otras regiones, según confirmaron ayer las autoridades.

La exrepresentante a la Cámara por el Partido Conservador, período legislativo 2014-2018, fue condenada por la Corte Suprema de Justicia a 15 años de prisión por concierto para delinquir, delitos electorales y tenencia ilegal de armas.

“Se ha dado la instrucción de visitar los sitios turísticos, fincas, zonas donde están los turistas. También estamos informando a las personas la colaboración. Pero sí hay una activación a nivel nacional”, indicó la Policía.

El pasado sábado las autoridades encontraron una evidencia de que Merlano habría estado escondida por algunas horas en una casa al suroccidente de Bogotá en el barrio Santa Catalina, localidad de Kennedy. La Fiscalía reveló que un grupo especial de agentes de la Policía practicó una diligencia de allanamiento, logrando encontrar una fórmula médica a nombre de Aída Merlano y un teléfono celular.

La Fiscalía indicó que las autoridades ubicaron esta casa por información de una fuente humana que aseguró que la excongresista habría estado allí y que llegó en una camioneta Toyota. De igual forma el ente acusador indicó que esta diligencia hizo parte de otros dos operativos a las residencias de Merlano en Barranquilla y a la del odontólogo Javier Cely, en la capital del país, quien fue capturado el pasado viernes tras presentarse ante las autoridades porque era quien la atendía cuando la política huyó.

Las autoridades no descartan la posibilidad de que Merlano intente salir hacia Venezuela.

Merlano pudo salir de la cárcel el Buen Pastor en Bogotá, donde pagaba su pena, por un permiso que le fue concedido para que se realizara un tratamiento de diseño de sonrisa. Fue acompañada por guardas del Inpec hasta el consultorio al norte de la ciudad en donde fue atendida por más de tres horas por el médico Cely.

Sin embargo, de un momento a otro el odontólogo y dos personas más que acompañaban a Merlano, supuestamente dos de sus hijos, se despiden de ella y salen del consultorio, según un video que está en manos de las autoridades. Es en ese instante en que la exparlamentaria aprovecha para tomar una cinta de seguridad, que estaba atada a la pata de un escritorio, y desde un tercer piso se descolgó por una ventana. Al caer se golpea fuertemente, pero se levantó y se montó en una motocicleta que la esperaba.

Capturados

De otra parte mañana proseguirá la diligencia de la audiencia de imputación de cargos contra la hija de la excongresista, Aida Victoria Merlano Manzaneda, y el odontólogo Javier Guillermo Cely, la cual se inició el pasado sábado pero fue suspendida por solicitud de la defensa de la joven que fue capturada en la noche del pasado jueves en Barranquilla, pues la Fiscalía la señala de haber participado en la fuga de su progenitora.

La Fiscalía imputó a Aída Victoria Merlano Manzaneda y al odontólogo Javier Guillermo Cely los delitos de fuga de presos y uso de menores de edad en la comisión de crímenes, por la presunta participación del hermano de Aída en la fuga.

La Fiscalía aseguró que los hijos de la exsenadora fueron clave en el escape de la mujer para meter los elementos con los cuales se escapó.

“La fuga se venía planeado con antelación, de ahí que cada uno tuvo un rol esencial. María Victoria y su hermano tenían el rol de llevar la reata, de valerse de su hermano para generar distracción, facilitar la fuga por la ventana. Y del doctor Javier Guillermo permitir el espacio para ejecutar la fuga, que se acondicionara el amarre de la cuerda a través de la ventana, el cambio de prendas de la fugada”, aseguró el fiscal.

El juez debe determinar en la audiencia de hoy si acoge o no la solicitud de la Fiscalía de medida de aseguramiento en centro carcelario contra Victoria Merlano y el abogado Cely, quienes no se allanaron a cargos, y que el caso de la joven dijo que el ente acusador pretende instrumentalizarla “para dar un mensaje a mi mamá. Ella me conoce perfectamente, sabe que soy una persona fuerte, nada de esto va a quebrarme. Nadie va a quebrar mi voluntad”.