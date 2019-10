“Partidos deberían destinar más recursos a mujeres en la política”

EL NUEVO SIGLO: ¿Cuáles son los hallazgos que divulga el informe?

SANDRA MARTÍNEZ: Este informe presenta un tema muy interesante. Analizamos la participación de las mujeres en la política, pero desde la perspectiva de acceso a recursos de los partidos políticos. Esto en el sentido de que la ley en Colombia permite el funcionamiento de los partidos políticos con financiación pública y privada. De los recursos públicos, la Ley 1475 en el Artículo 18 indica que las organizaciones políticas deben destinar ese dinero para algunas actividades en general. Mínimo el 15% de ese presupuesto debe destinarse en tres categorías. Una de ellas, es la inclusión de las mujeres y minorías étnicas.

ENS: ¿Esta disposición se cumple?

SM: No. Esto es muy poquito dinero en realidad. Y más si miramos que el principal vehículo para que las mujeres puedan participar en política son los partidos políticos y las organizaciones políticas. Desde la ley tendría que ser mucho más el dinero que fuera obligatorio invertir en la inclusión de las mujeres.

Además, revisamos en términos reales cuánto significaba ese recurso. Para esto tomamos la rendición de cuentas anual de funcionamiento de los partidos en los años 2016, 2017 y 2018, información que se encuentra en Cuentas Claras.

Lo que encontramos es que del recurso que entregó el Estado en los últimos tres años, solo el 3% se ha ido para promover actividades específicas de inclusión de mujeres en la política. Es decir, actividades de capacitación electoral, capacitación política, estrategias de comunicación, de recaudación de recursos.

ENS: ¿Cuál es el rubro en el que más gastan los partidos?

SM: Encontramos una categoría que se llama ‘otros’. Dinero que destinaban los partidos para actividades como talleres, como refrigerios y demás. Allí encontramos pago de transporte, pago de actos públicos y otra cantidad que no es poca donde vemos adornos navideños, bordados, elementos de aseo, bombas, desechables, pagos parafiscales.

Este es un hallazgo muy importante, porque no es mucho el dinero que el Estado por ley destina para la inclusión de la mujer. Por otro lado, al ser tan poquito no entendemos porqué lo destinan a otros gastos, que si bien son importantes para el partido no tienen ninguna relación congruente con la inclusión de mujeres en la política.

ENS: ¿Es decir que los partidos no tienen medidas para incluir a las mujeres de manera efectiva en la política?

SM: Esta es una primera conclusión del informe. Y es que los partidos a través de sus estatutos, de sus principios, son muy incluyentes, pero uno de los primeros escenarios para ver que eso es cierto es cómo priorizan el presupuesto. Lo que encontramos es que en su priorización presupuestal las mujeres no son lo más importante en el partido.

ENS: ¿Específicamente, en este tema cómo les fue a los partidos en la campaña de Congreso?

SM: La destinación no fue tan alta como esperaríamos. Todos los candidatos tienen unas fuentes permitidas por ley para financiar sus campañas. Hicimos un ejercicio para revisar las fuentes de ingreso de los hombres y las mujeres en sus campañas. En ambos casos las principales fuentes de recursos son de origen privado, es decir, aportes de personas naturales o jurídicas, o recursos propios de los candidatos.

Pero hay otra fuente de ingresos. Lo que vimos y nos llamó la atención es que en las listas los partidos no asignaban la misma cantidad de recursos para las mujeres inscritas, como sí lo hacían para los hombres. Hay casos de partidos que solo destinaron recursos para apoyar sus candidaturas de hombres o la proporción más grande es para hombres que para mujeres.

ENS: ¿Cuáles partidos no destinaron recursos para las mujeres?

SM: Solo el 28% de todos los partidos que participaron en la elección de 2018 hicieron aportes a sus candidatos inscritos. De esos, la mayor parte de recursos fuer para apoyar a 272 candidatos y en menor proporción para apoyar a 174 mujeres. El Polo y los conservadores no les dieron recursos a sus candidatas inscritas. Tenían 72 y 52 mujeres inscritas respectivamente.