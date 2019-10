"No podemos seguir negando integración de Bogotá y la sabana"

EL NUEVO SIGLO: ¿Qué opinión tiene sobre el proyecto que busca crear la región metropolitana de la Sabana?

RUBEN DARÍO MOLANO: La integración entre Bogotá y Cundinamarca, particularmente en los primeros 22 municipios que están en la sabana, es hoy una realidad desde el punto de vista económico, social. Si usted revisa todos esos municipios tienen interrelaciones en materia de intercambio de trabajo, cultural. Si usted mira bien las votaciones pasadas, los municipios de la Sabana tienen un voto de opinión como Bogotá.

Nosotros los políticos no podemos seguir negando la integración, cuando esta es una realidad y lo que le falta son unas decisiones administrativas.

Yo particularmente estoy de acuerdo con que se haga ese proceso, pero tenemos que dar unos pasos. El primer paso es reformar la Constitución para permitir que se integre la región. Y lo segundo, una vez se haga la reforma constitucional, expedir una ley orgánica donde se van a fijar cuáles son los criterios de la integración.

Lo que no queremos es que se elimine la participación política, se intenten suspender algunas instituciones que son fundamentales para el desarrollo de la región y más bien en lugar de eso podamos construir un modelo de ordenamiento del territorio que permita pensar en una región competitiva. Somos la sexta economía más importante de América Latina.

ENS: Hace unos meses usted anunció la radicación de una iniciativa con el propósito de hacer modificar la Ley de Reforma Agraria, ¿cómo va eso?

RDM: Estamos en discusiones, justamente el 6 y 7 de noviembre es el congreso de la SAC y ahí vamos a tener un panel donde vamos a hacer el planteamiento oficial de la necesidad de reformar la Ley de Reforma Agraria, la 160 de 1994, para efectos de hacerle unas modificaciones que le den seguridad jurídica a todos los empresarios, pequeños, medianos, grandes, que quieran invertir en el campo.

ENS: ¿Qué modificaciones considera que se deberían hacer?

RDM: Nosotros deberíamos revisar temas como la extinción de dominio, la expropiación. Vamos a revisar cómo está operando el decreto 902 sobre la formalización de la propiedad rural. Pensamos echarle una revisada al proceso de aclaración de linderos, pensamos mirar cómo el catastro multipropósito va a jugar en esta nueva etapa del ordenamiento territorial y de la propiedad del suelo. Hay muchos aspectos más que quisiéramos revisar, incluyendo aspectos de la política tributaria.

ENS: ¿Qué expectativas tiene para las elecciones de mañana en Cundinamarca?

RDM: Nosotros tenemos un gran candidato, el profe Wilson (Flórez), que es un hombre que viene de la academia, con ganas de servirle al departamento, que representa algo muy distinto a la politiquería habitual. Tenemos la expectativa que la opinión pública, porque Cundinamarca tiene mucha opinión, que ojalá le dé el respaldo el 27 en las urnas.

ENS: ¿Qué opina sobre la decisión del Consejo de Estado de mantener la suspensión del fracking?

RDM: Eso requiere un par de precisiones. Lo que hizo el Consejo de Estado fue mantener la suspensión de la reglamentación que había expedido el Ministerio de Minas, un decreto donde se fijaban los requisitos técnicos y ambientales necesarios para poder desarrollar el fracking. Eso no quiere decir que no se pueda hacer el proyecto piloto experimental que recomendó la comisión de expertos. El Consejo de Estado en el primer comunicado de forma confusa dio a entender que no se podía, pero al día siguiente hizo una aclaración diciendo que ese tipo de proyectos se podían hacer sin ningún tipo de inconveniente. Entonces seguramente el Gobierno va a anunciar al finalizar este año o a comienzos del otro que arranca el proyecto piloto, con todas las recomendaciones, la veeduría ciudadana, la participación de las comunidades, de las universidades, de la ciencia, para que se pueda establecer cuáles son los verdaderos impactos de la exploración y se pueda determinar si se puede o no hacer el fracking en Colombia.

ENS: Recientemente se han hecho debates de control político sobre el programa de Vivienda Rural y su paso al Ministerio de Agricultura al de Vivienda, ¿cómo ve ese proceso?

RDM: El Plan de Desarrollo incluyó un artículo que dice que los temas de Vivienda Rural pasan del Ministerio de Agricultura al de Vivienda. Esa decisión implica hacer un empalme, que implica además hacer un informe de qué es lo que se ha hecho en los últimos años. El debate que hicimos en la Comisión Quinta buscaba establecer qué había pasado en los últimos 10 años. ¿Qué vimos? que hay mucha dificultad en la ejecución de los recursos, hay demasiados entes interviniendo, hemos tenido serios problemas de siniestros en los proyectos, hay años en los que la ejecución ha sido baja. En general, tenemos una calidad de viviendas que no se ajustan a las condiciones de los territorios.