"No subirán edad ni cotización en reforma pensional"

TAN solo dos horas después de que el senador Álvaro Uribe exigiera al gobierno, específicamente al Ministro de Hacienda claridad sobre los crecientes rumores que se divulgaron sobre el presunto borrador de la nueva reforma pensional, el presidente Iván Duque salió a aclarar las cosas.

El Jefe de Estado dijo “que cualquier reforma que se emprenda en el país para la protección de la vejez tendrá como principio, en primer lugar, no aumentar la edad de pensión y, segundo, no aumentar la cotización”.

“Yo ratifico lo que he dicho tantas veces. Que cualquier reforma que nosotros emprendamos para la protección de la vejez tendrá como principio, en primer lugar, no aumentar la edad de pensión. Segundo, no aumentar la cotización”, dijo el Mandatario en Bucaramanga, durante la apertura de ExpoAladi, Macrorrueda de Negocios Multisectorial, de la Asociación Latinoamericana de Integración.

El Jefe de Estado señaló que “en los últimos días se han presentado especulaciones y chismes con respecto a cuál es la motivación de nuestro Gobierno cuando se trata de la protección de la vejez, pensando en la formalización del mercado laboral en nuestro país”.

Así mismo, defendió a la Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones).

“Nosotros tenemos claro que una de las instituciones que más queremos en nuestro país es Colpensiones, una entidad de aseguramiento que debe ser cada vez más moderna y más orientada a proteger a los ciudadanos que necesitan esa cobertura pensional”, expresó.

El Presidente Iván Duque explicó a los asistentes al evento que al Gobierno le preocupa que en Colombia haya 22 millones de personas ocupadas, de las cuales solamente 8 millones están contribuyendo a la seguridad social, y agregó que eso representa un reto para llegar a tener mayor cobertura.

“Quiero ser claro. Nosotros en Colombia lo primero que queremos es aumentar la formalización laboral. Esa es la principal herramienta de las reformas sociales”, advirtió.

Agregó que lo segundo “es avanzar hacia una protección de la vejez con equidad. Y eso implica que los subsidios sean asignados de la manera más transparente y, sobre todo, pensando en las personas más necesitadas”.

“Nuestro principio está es en la equidad y en la protección de los vulnerables que hoy no tienen cobertura, y para eso tenemos que buscar la mejor focalización del sistema de subsidios”, puntualizó el Presidente Duque.