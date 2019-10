Medidas sobre vía al Llano no han beneficiado a la comunidad: Rodríguez

EL NUEVO SIGLO: La reforma al Sistema General de Regalías ha sido aprobada en seis debates, el último en plenaria de Cámara hace dos semanas, ¿cómo ve su trámite en los dos que le restan?

JAIME RODRÍGUEZ: Esperamos que en el Senado no tenga inconvenientes. Prácticamente en la Cámara aceptamos la distribución porcentual que ellos hicieron. En lo general está lo que el Senado había aprobado en la primera vuelta. Pienso que no debería haber inconvenientes.

ENS: ¿Qué modificaciones se le hicieron al texto en el último debate?

JR: Nosotros lo que hicimos fue distribuir los excedentes. Que en caso que hubiese excedentes se distribuyera el 25% para los departamentos productores, el 15% para todos los temas del mantenimiento, sostenimiento de parques naturales, o sea para medioambiente, el otro porcentaje para los municipios que consideramos que tienen mayor pobreza y un 40% para ahorrar.

ENS: ¿Cómo va el proyecto de reforma al Sistema General de Participaciones que fue aprobado recientemente en su primer debate?, ¿cuándo se realizaría el segundo?

JR: Dependemos del orden de la Presidencia de la Cámara, de la mesa directiva, pero ya está listo para segundo debate. Este es un proyecto que en el pasado se había presentado y se había aprobado tanto en la Comisión Primera como en la plenaria. El Sistema General de Participaciones no ha crecido como tenía que crecer y lo que hicimos fue establecer un mínimo de 35%. Son recursos que van para saneamiento básico, acueductos, educación, salud.

ENS: El Centro Democrático hizo varios reparos a la iniciativa y el Gobierno, a través del Ministerio de Hacienda, presentó un concepto no favorable…

JR: Siempre se han opuesto, pero como es un acto legislativo no requiere tener concepto favorable del Gobierno, del Ministerio de Hacienda.

ENS: ¿Qué balance hace del paquete de más de 70 medidas que tomó el Gobierno nacional para mitigar el impacto en el departamento del Meta por el cierre de la vía a Llano?

JR: Las medidas que tomó el Gobierno no han beneficiado a la comunidad del Meta. Precisamente por eso es la pelea para que abran la vía y el Gobierno no ha tomado la decisión de las obras que se requieren. Ahora están tratando de asignar los recursos. En el Presupuesto General de la Nación, que se aprobó y que yo voté negativo, no habían dejado recursos para estos temas de la vía al Llano. Yo protesté, planteé el tema y a última hora asignaron $35.000 millones que, para mí, no alcanzan. Seguramente irán a manejar vigencias futuras porque estos recursos no alcanzan.

ENS: ¿Se planteó un debate de control político en el Congreso sobre este tema?

JR: Estamos en eso, dependiendo de la agenda del Congreso y del Gobierno. Estamos pendientes para citar a los ministros y hacer una evaluación de todas las medidas que se tomaron, cuáles sirvieron y cuáles no sirvieron. Se ha escuchado que muchos de los créditos no fueron a la región sino que favorecieron a empresas que tienen sedes principales en otras partes del país.

ENS: Usted impulsa un proyecto que busca establecer la pena de muerte para violadores de menores…

JR: Ese es un proyecto que requería un concepto del Consejo de Política Criminal que no lo ha entregado y mientras no lo entregue la Comisión Primera tomó la decisión de tenerlo ahí. Creo que en este momento los tiempos no le dan, por tanto, es muy difícil sacarlo adelante.

ENS: Actualmente se está tramitando un proyecto que busca establecer la cadena perpetua y sus críticos consideran que es una expresión de populismo punitivo, ¿esta iniciativa también se podría considerar como populismo punitivo?

JC: No. Precisamente no respaldé lo de la cadena perpetua porque existen 60 años y se siguen cometiendo crímenes contra los niños, violaciones, asesinatos. Una persona que va a pagar 60 años le da lo mismo pagar la cadena perpetua. No lo acompañé por esa razón y presenté el de la pena de muerte para que entiendan que quien comete un crimen también va a ser castigado de la misma manera perdiendo la vida.

ENS: ¿Qué balance hace del desempeño de su partido Cambio Radical en el departamento del Meta en las elecciones que se celebraron el domingo pasado?

JR: En términos generales logramos cerca de 10 alcaldías y ganamos la Gobernación porque estábamos trabajando en una gran alianza con Juan Guillermo Zuluaga. No se logró la Alcaldía de Villavicencio, pero se obtuvo una votación significativa. Pienso que es un balance positivo.