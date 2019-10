Los peros a la semana de receso escolar

Los docentes consideran que no se les debe dejar la responsabilidad solo a los padres de llenar el tiempo libre de sus hijos durante estos cinco días de asueto

El próximo lunes se inicia una nueva semana de receso escolar en el país en la que los estudiantes tendrán la oportunidad de tomar un descanso en su actividad y aprovecharlos en recreación.

Sin embargo, esta disposición del Ministerio de Educación se ha vuelto un problema para muchos padres pues no saben qué hacer con sus hijos porque están trabajando y no tienen recursos para enviarlos de paseo. No obstante, los docentes consideran que el Estado está fallando porque es al que le correspondería brindar los espacios culturales, lúdicos y deportivos para que los jóvenes los disfruten en estos días.

La semana de receso estudiantil fue establecida en el Decreto 1373 de 2007 para todos los establecimientos educativos oficiales y privados, comprende los cinco días hábiles de la semana anterior a la conmemoración del descubrimiento de América, el 12 de octubre.

Dicho Decreto establece que los profesores deberán emplear el tiempo de la semana de receso escolar para realizar un trabajo pedagógico para el mejoramiento de la calidad educativa. “Estos días constituyen una oportunidad de reflexión sobre la situación de los estudiantes, sobre la organización de actividades especiales para garantizar que todos los educandos alcancen el nivel de competencias previsto en los planes de estudio. En esta semana también podrán realizar reuniones con los padres de familia y con los representantes de las organizaciones culturales, deportivas, económicas, entre otras”, señala el Ministerio de Educación.

El profesor Carlos Enrique Rivas, secretario de Asuntos Jurídicos en la Federación Colombiana de Educadores (Fecode), indicó a EL NUEVO SIGLO que “esa es una semana eminentemente comercial, se impulsó en el mes de octubre con el propósito de ayudar a los comerciantes, para ayudar a todo lo que tiene que ver con el sector hotelero, con el sector turístico”.

Añadió el docente sobre la semana de receso escolar que “no es cierto que los padres de familia no saben qué hacer con sus hijos porque apenas van seis horas a la institución educativa y el resto del tiempo depende de los padres de familia”. Agregó Rivas que el problema que se está presentando es que “colocar una semana de receso escolar en el mes de octubre los padres de familia no tienen las condiciones económicas para irse de turismo, para irse de vacaciones. Y desde luego que se le genera una dificultad porque no tienen dónde llevarlos a la recreación, al esparcimiento”.

El integrante de Fecode dijo que “debería ser el Estado que en esa semana, que es una semana de receso escolar, el que debería garantizar a los estudiantes escenarios para que hagan actividades de carácter lúdico, de carácter deportivo, para que hagan encuentros de convivencia. Porque en esa semana es receso estudiantil, nosotros estamos en planeación educativa”.

Agregó Rivas que en esta semana lo que deberían hacer “las secretarías de educación, las alcaldías y las gobernaciones es hacer actos masivos desde el punto de vista lúdico y deportivo para que el padre de familia le entregue sus hijos al Estado porque la única manera que hay una representatividad del Estado es cuando los niños están en la escuela bajo la tutela de los maestros”.

Para todos no es un problema

El exministro de Educación, Alfonso Valdivieso, dijo a este Diario que la decisión que se tomó fue con el propósito de darle a los estudiantes esa posibilidad en los dos semestres, una la Semana Santa y la otra la del receso escolar. Agregó que “tiene el inconveniente que no todos encuentran las opciones y las posibilidades para que ese tiempo se aproveche. Ahí es donde viene la pregunta qué tan perjudicadas resultan las familias porque no tienen alternativas para que los hijos utilicen ese tiempo en un verdadero descanso. Sin embargo los padres son los que terminan pasando por todo tipo de incomodidades y buscar la manera de encontrarle a los hijos, sobre todo a los pequeños, esas alternativas”.

Valdivieso indicó que con este receso “algunos tienen el problema y otros tienen las opciones y las posibilidades. No creo que se encuentre una salida sencilla para una etapa en la cual los padres siguen trabajando y los hijos están inactivos”.

Concluyó señalando el exministro que “tengo dudas sobre qué tan conveniente sea en esa condiciones, pero no encuentro que hay soluciones en este caso que dejen tranquilos a todos

Recuperar el sentido

El experto en educación Luis Enrique Orozco Silva explicó a este Diario que los orígenes de la semana de receso escolar están en una experiencia que adelantó la Universidad de Los Andes que tomó un modelo norteamericano a nivel de las universidades, el cual buscaba que los jóvenes a mitad de semestre y con el apoyo y soporte de las instituciones educativas “pudieran repensar su proyecto de formación” y hacer los trabajos académicos para poder continuar bien el semestre”.

No obstante, Orozco dijo que “con el tiempo creo que se ha ido erosionando el criterio y paulatinamente los estudiantes han ido tomando la semana de receso, que se suele llamar semana de trabajo individual, y lo han tomado los últimos años como vacaciones”.

Por ello indicó que “me parece que lo que hay que hacer es recuperar el sentido que inicialmente tuvo esta política como parte del proceso de formación del estudiante, que implica hacerlo responsable de su propio proceso de formación”, en lugar en pensar en terminar esta semana de receso.