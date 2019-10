Álvaro Younes, presidente de Fedispetrol, el gremio de los distribuidores minoristas, dice que es una falacia creer que en algún momento baje el valor de los combustibles, así caigan las cotizaciones del dólar y el petróleo

Los altos precios de los combustibles en el país y concretamente de la gasolina y el diésel, es un problema que aqueja a toda la cadena de la distribución. El presidente de Fedispetrol, Álvaro Younes, señala que además del alto costo del dólar y el petróleo, los mayores impuestos que se cobran a los usuarios cada vez que tanquean sus automotores, es uno de los factores que impide bajar el valor de los combustibles.

EL NUEVO SIGLO: ¿Cree que los precios de los combustibles seguirán incrementándose este año?

ÁLVARO YOUNES: No creo que eso suceda, la Ministra de Minas (María Fernanda Suárez) dijo el mes pasado que ya habíamos alcanzado el precio internacional de referencia y que estamos sujetos a los cambios del dólar y a los precios internacionales del crudo. No creo que ahora el dólar vaya a influir mucho porque ha estado en un nivel alto en los últimos tres meses, es decir ahora los precios de los combustibles permanecen estables como sucedió para este mes, salvo que se presenten sorpresas con el dólar y los precios internacionales del crudo.

ENS: ¿Cree que en algún momento el precio de los combustibles pueda bajar?

AY: Ese ha sido el gran dilema que siempre se ha manejado en este país, de si el precio del dólar y el del petróleo se derrumban disminuyan los precios de la gasolina. Esa es una falacia que se ha venido manteniendo en las dos últimas décadas y que simplemente consiste en realizar una ecuación con el dólar. Bajar los precios no sucederá porque hay muchos impuestos que están involucrados en el precio de los combustibles. Los impuestos no dejarán bajar el precio de la gasolina, el Estado no va a perder esos tributos ni los municipios ni la nación, además es la forma más fácil de cobrar impuestos. Y eso se va a mantener más en el tiempo, mucho más de lo que se imaginan los colombianos.

La fórmula

ENS: ¿Hay algún proyecto para que se modifique la fórmula que establece el precio de la gasolina?

AY: Todos los gobierno prometen eso, los cuatro últimos gobierno incluido el actual han ofrecido cambiar y revisar la fórmula, pero se va todo el periodo revisándola y no hay una presentación seria para defender ese tema del alto precio de los combustibles para poderlos bajar. Actualmente no veo cómo pudiera hacerse, porque además no existe un proyecto serio para cambiar los precios, lo veo difícil.

ENS: ¿El alto precio de la gasolina preocupa a los distribuidores?

AY: Desde luego que nos preocupan esos altos precios, porque además eso influye hacia la tendencia hacia emplear otros energéticos, actualmente se está hablando del gas propano, ya el gas natural se utiliza para los vehículos, además vemos que el mundo actual se está inclinando por los vehículos eléctricos. La industria como tal ha incrementado el consumo del gas y por supuesto la energía eléctrica va a ser protagonista en esos cambios.

ENS: ¿Esto desde luego deja menos utilidades al sector?

AY: Claro, lo que veo es cómo no nos vamos a preocupar si cada vez los combustibles son más difíciles de manejar y las ganancias son más complicadas de conseguir. Lo peor es que cuando las conseguimos el Estado nos la quita vía impuestos, se han inventado muchos impuestos, en el caso de Bogotá, el Alcalde nos dobló casi el impuesto predial a todo el mundo, eso hace que muchas personas tengan que pagar más porque se ha doblado el impuesto al patrimonio. Desde luego toda esa cantidad de tributos nos está afectando y por eso las ganancias no rinden como otros años.

El país se está asfixiando por un sistema impositivo que es inviable incluso para cualquier negocio, no solo para los distribuidores de combustibles.

Los subsidios

ENS: Referente al tema de los subsidios a la gasolina, vemos lo que está pasando en Ecuador, donde el gobierno los eliminó y decidió incrementar los precios, ¿pasará eso en Colombia?

AY: Aquí no va a pasar eso porque no hay subsidios. Aquí se habla de eso pero es una falacia. Sin duda el pueblo ecuatoriano está preocupado a pesar de tener muchas vicisitudes y el Estado de a poco se ha modernizado, el tema es que hay una población inmensamente pobre y eso es lo que produce las protestas sociales, ese es el conflicto del gobierno ecuatoriano. Pero en Colombia no hay ese problema de los subsidios.

ENS: ¿Y los subsidios que se dan en las zonas fronterizas a los combustibles?

AY: Ese es otro tema y es un problema delicado. El Estado es consciente de eso porque sabe que eso nunca ha servido y tampoco nunca se ha modificado. El tema del precio de la gasolina en la frontera ha servido primero para cartelizar para que hay más producción, más porque hay unos cupos fijados, pero eso ha servido para que haya contrabando técnico, ya que existe una distorsión de toda la cadena con relación al tema de las fronteras.

Al interior del país no se nota esa problemática pero el Gobierno es consciente que existe y no se ha podido corregir.

El contrabando

ENS: ¿Esa situación ha permitido que se incremente el contrabando de gasolina?

AY: Contrabando siempre ha existido en las zonas de frontera, donde hay una mayor diferencia en el precio siempre habrá contrabando.

ENS: ¿Pero con el problema que existe en Venezuela está llegando más contrabando de combustibles?

AY: Desde luego, eso se ha agrandado, ya que el combustible ilegal deja muchas ganancias y hay mucha gente que participa en esa cadena de contrabando en la frontera.

ENS: ¿Esa entrada ilegal contribuye a que el sector de la distribución pierda más recursos?

AY: Claro, no solo se pierden recursos sino que se ha creado un sistema paralelo de distribución, porque eso se carteliza al ser ilegal. En la frontera hay pocas estaciones de servicio y son controladas, pero el contrabando no respeta eso y se hace donde hay poca vigilancia, así las estaciones dejan de vender un producto legal y el Estado deja de recibir un dinero legal. Por el contrario los carteles de la gasolina aprovechan para entrar el contrabando por la trocha, además porque se benefician de los altos niveles de corrupción.

ENS: ¿Cómo cree que puede terminar el precio de la gasolina este año?

AY: Yo creería que debería pasar el año sin mayores sobresaltos, esperamos que eso sea así porque no habría otra razón si no hay un cambio fundamental en los precios internacionales del crudo y en el dólar, aunque tememos que vuelva a bajar el barril de petróleo.