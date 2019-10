Iván Cepeda declaró ante Corte en proceso contra Uribe

En el marco del proceso que se adelanta contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por su presunta responsabilidad en los delitos de fraude procesal y soborno, el senador Iván Cepeda acudió ayer a la Corte Suprema en calidad de testigo.

La investigación al líder del Centro Democrático se da por una supuesta manipulación de testigos contra el parlamentario del Polo Democrático. En 2014 Uribe presentó una denuncia contra Cepeda aduciendo que estaba buscando testigos falsos que lo relacionaran con grupos paramilitares. Sin embargo, la denuncia tomó un giro de 180 grados cuando el alto Tribunal decidió, por el contrario, investigar, en julio de 2018, al senador Uribe por supuesta manipulación de testigos para hacer un montaje en contra de Cepeda.

La Corte examinó los siete testimonios que Uribe Vélez cuestionaba y encontró que Cepeda no participó en ninguna estrategia pero que, en cambio, se encontraron pruebas de que los testigos fueron manipulados o amenazados para favorecer a otras personas.

“Aquí estamos con toda la tranquilidad y convicción para cumplir nuestro deber ante la Corte Suprema. Estamos contentos porque la verdad está del lado nuestro y vamos a hacer lo necesario para que prevalezca”, afirmó Cepeda a la entrada de la diligencia.

Adicionalmente, hizo un llamado para que “se honre el Estado de Derecho y no se obstruya la administración de justicia y funcionamiento de la Corte Suprema”.

Uribe está citado a indagatoria en la Sala de Instrucción de la Corte, junto al representante Álvaro Hernán Prada, este martes. Cepeda y Uribe sostuvieron una acalorada discusión tras conocerse, en agosto pasado, el llamado a indagatoria que le hizo la Corte Suprema al líder del Centro Democrático.

El cara a cara comenzó cuando el congresista Carlos Felipe Mejía criticó la decisión del alto Tribunal y acusó a Cepeda de buscar reclusos para declarar en contra del exmandatario a cambio de beneficios.

En respuesta a esta declaración, Cepeda argumentó que no hará presencia en dicha diligencia aunque cuenta con “el pleno derecho” a estar en la indagatoria y aseguró que su decisión parte en “respetar la libertad y la independencia de los jueces”. Asimismo, el senador del Polo Democrático acusó a Uribe y a su partido de intentar asumir una actitud para interferir con la independencia de la Corte, “profiriendo y difundiendo numerosas mentiras que rayan, incluso, en la calumnia”.

“Le pido al senador Uribe que enfrente su responsabilidad en sede judicial y no a través de sus voceros en el Congreso. Que lo haga de manera digna y respetando a la justicia… Senador, no utilice los micrófonos del Congreso para intentar hacer una defensa que es supremamente débil, le recomiendo que se prepare con argumentos judiciales y no simplemente con esta clase de intervenciones carentes de total legitimidad y profundidad frente al torrente de pruebas, que usted sabe bien, lo esperan en la Corte”, concluyó Cepeda.

En respuesta, Uribe aseguró que es inocente y sostuvo que está en derecho de poder defenderse y ante todo por respeto a la opinión pública. A su vez, declaró que seguirá “desmontando infamias” y además, advirtió que, de las más de 21.000 interceptaciones contra él, “no hay una sola palabra que viole la ley”.

“Yo combatí a las Farc como Presidente, dentro de la ley y la Constitución; extradité a 1.200 narcotraficantes, y desmonté el paramilitarismo. Hoy prefiero discutir con quienes fueron guerrilleros reales, que no con los guerrilleros simulados”, señaló el expresidente.

En agosto pasado el proceso contra el exmandatario quedó en firme, luego de que resolviera un recurso de la defensa del expresidente que pedía la nulidad. Es decir, la exclusión de varias de las pruebas usadas como evidencia en su contra en el alto Tribunal.

Jaime Granados, abogado de Uribe, rechazó la decisión. “No la compartimos, somos respetuosos de las decisiones judiciales, pero en este caso nos parece equivocada, y con todo respeto vamos a evaluar con todo el equipo jurídico el curso de acción frente a esta decisión porque es claro que el expresidente Uribe fue interceptado ilegalmente”, dijo.