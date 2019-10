Indagación al Alcalde de Medellín por supuesta participación en política

Una indagación abrió la Procuraduría General de la Nación al alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, y funcionarios por un presunto proselitismo a favor del candidato por firmas Santiago Gómez Barrera, quien en su propaganda y declaraciones ha manifestado que es apoyado por el Burgomaestre.

La Provincial del Valle de Aburrá busca establecer la existencia de presiones a los contratistas del municipio para que participen en actividades de campaña, compartan y promocionen en sus redes sociales el material del candidato del movimiento Seguimos contando con vos.

Entre las pruebas que llevaron a la Procuraduría a abrir de oficio la indagación, figuran vallas propagandísticas con las fotos del Alcalde y el candidato Gómez y el mensaje de campaña ‘Para que Medellín no retroceda y lo bueno continúe, Santiago Gómez’.

Así mismo, artículos de prensa que registran las denuncias ciudadanas sobre un eventual proselitismo y aparente permisividad de la Administración de Medellín hacia la campaña de Gómez Barrera, quien fuera secretario del Gobierno de Gutiérrez Zuluaga.

Como parte de la indagación se solicitó a la Alcaldía certificación sobre las manifestaciones públicas, por escrito o por cualquier otro medio hechas por el Alcalde frente al uso de su imagen, así como una relación de la propaganda que le fue aprobada al candidato Gómez, incluyendo los artes.

También se solicitó al movimiento Seguimos contando con vos información sobre la participación que tendrían en la campaña y si existe un vínculo contractual o realizan trabajo voluntario, de los exsecretarios de Medellín Luis Guillermo Patiño Aristizábal (Educación), María Fernanda Galeano Rojo (Desarrollo Económico) y Alejandro de Bedout Arango (Juventud), quienes presentaron su renuncia al alcalde Gutiérrez y posteriormente, según lo que se ha conocido, se sumaron a la campaña del candidato Gómez.

El alcalde Gutiérrez Zuluaga podrá solicitar ser escuchado en versión libre, explicó la Procuraduría.

De igual manera ayer presentaron su renuncia cuatro integrantes más de la administración de Gutiérrez, quienes también se unirían a la campaña de Gómez Barrera. Se trata de Lina Botero, secretaria de Cultura; Paula Palacio, secretaria de Infraestructura; Andrés Bedoya, secretario de Participación; y el subsecretario de Derechos Humanos, Carlos Arcila.

La W Radio reveló en días pasados que ha recibido denuncias sobre supuestas presiones a contratistas de la Alcaldía de Medellín para que apoyen la campaña de Gómez, así como a funcionarios de la Administración municipal.

Gómez ha dicho públicamente que es “el de Fico”, como popularmente le dicen al Alcalde en Medellín. En una entrevista que publicó El Espectador el pasado lunes el candidato consideró que las vallas en donde aparece al lado de Gutiérrez no constituyen participación indebida en política por parte del Alcalde.

“La historia mía es toda con Federico y ahí lo que muestro son las fotos de lo que yo he hecho y he trabajado. Nadie más tiene eso porque los demás no han trabajado con Federico. Soy yo el que las estoy mostrando y no hay problema con eso”, explicó Gómez Barrera.

Añadió que “si no fuese por Federico, yo no sería candidato porque aspiro para continuar con una forma de gobernar la ciudad, continuar con unos proyectos y unas ideas. No es un tema personal, es un tema de querer la continuidad”.

Tras las tres primeras renuncias de secretarios de Federico Gutiérrez el candidato Gómez dijo que “Federico quiere que este equipo siga. Renunciaron, y van a renunciar otros para fortalecer la campaña. Van a decir que quieren dar continuidad a lo hecho por Federico, y estas renuncias demuestran quién es el aspirante que el actual alcalde quiere que continúe”.

A principios del mes pasado el candidato del Centro Democrático a la Alcaldía de Medellín, Alfredo Ramos, indicó: “Queremos el apoyo de Federico, soy amigo personal y admiramos muchas de sus gestiones”.

Cifras

En días pasados la Misión de Observación Electoral (MOE) indicó que a través del aplicativo Pilas con el Voto, vinculado a la Uriel, ha recibido un total de 1.297 reportes sobre presuntas irregularidades electorales entre el 27 de octubre de 2018 y el 13 de septiembre de 2019, procedentes de 29 departamentos más Bogotá y 456 municipios (41% del país). La información se ha concentrado principalmente en irregularidades referentes al comportamiento ilegal de los funcionarios públicos para favorecer una determinada candidatura, la publicidad ilegal y distintos mecanismos que terminan afectando la libertad del votante, ya sea por presiones y amenazas o por compra de votos.