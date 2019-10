Hija de Aída Merlano se queda sin abogados

Sin abogados se quedó Aída Victoria Merlano, hija de la excongresista Aída Merlano quien es prófuga de la justicia desde el pasado 1 de octubre

Los juristas Harold Vega y Andrés Caballero hicieron el anuncio oficial a través de su cuenta de Twitter pero no aclararon el motivo de su dimisión.

Por su parte, la hija de la exparlamentaria aclaró que desconoce las razones de la renuncia pero dijo que esta se habría dado en buenos términos.

"Yo no sabía que ellos lo iban a hacer; sin embargo, antes de trinarlo, ellos me lo informaron por WhatsApp. Únicamente me dijeron que iban a tomar un camino diferente, que no querían seguir con mi defensa, aunque me deseaban éxitos porque creían en mi inocencia", dijo la joven Merlano.

Explicó que luego de conseguir la libertad de Aida Victoria, tras ser acusada de ayudar a su madre a escapar de un consultorio odontológico en el norte de Bogotá, se ha creado una “incompatibilidad entre defensor y defendido en relación con el método de abordar el proceso penal”, refiriéndose a las declaraciones que ha dado la joven a los medios de comunicación.