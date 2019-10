¿Hay tiempo para tramitar la nueva ley de financiamiento?

EL NUEVO SIGLO consultó a congresistas de las comisiones económicas sobre la diligencia del nuevo proyecto que será presentado a la brevedad

Tras la decisión de la Corte Constitucional de declarar inexequible la ley de financiamiento por vicios de forma y de diferir su efecto hasta el 1 de enero del próximo año, el presidente Iván Duque anunció que a la brevedad será radicada una nueva iniciativa.

EL NUEVO SIGLO consultó a congresistas de las comisiones económicas sobre si los tiempos alcanzan para la aprobación del nuevo proyecto, cómo ven el ambiente y si consideran que son viables algunas modificaciones.

El representante Óscar Darío Pérez, del Centro Democrático, manifestó hay “tiempo suficiente”. “Si se convoca con mensaje de urgencia y se convoca a las comisiones terceras y cuartas de Senado y Cámara sí hay tiempo. Además tenemos un avance, la misma ley de financiamiento que se cayó, la 1943”, sostuvo Pérez, quien agregó que “es muy posible” que se necesite convocar a sesiones extras en diciembre.

En relación con el ambiente en el Parlamento, Pérez señaló que “los congresistas estamos dotados de una responsabilidad social con Colombia y que por encima de las posturas ideológicas o políticas priman las necesidades del país. Desde ese punto de vista tengo confianza que el Congreso no será inferior a la circunstancia”.

El parlamentario antioqueño consideró que en el trámite de la iniciativa surgirán ligeras modificaciones. “Ningún proyecto entra al Congreso y sale como entra. Yo diría que debe ser básicamente el mismo que se hundió, pero ligeras modificaciones seguramente sí surgirán”, expuso.

El representante por Atlántico, Armando Zabaraín, del Partido Conservador, afirmó que la decisión de la Corte brindó el espacio que para que la nueva iniciativa sea aprobada. “Lo que la Corte hizo fue mandar ese mensaje. Dijo que esto entraría en vigencia el 1 de enero de 2020, lo cual da tiempo para que el Congreso tramite un proyecto que presente el Gobierno. Anoche el Gobierno nos dijo en la plenaria y esta mañana lo estuvo reiterando que presentará su proyecto de manera rápida. Lo ideal es que deje de llamarse ley de financiamiento y sea el proyecto de reforma tributaria que ingrese por las comisiones terceras conjuntas como corresponde y darle un trámite rápido”, dijo.

“Yo creo que antes del 20 de diciembre estaría aprobada, si se deja como viene y no se le ponen más arandelas. Esto yo fue aprobado, fue discutido durante varios meses. Lo oportuno aquí es presentar exactamente el mismo proyecto que se había aprobado para que en estos dos meses se pueda tramitar de manera urgente (…) Si la presentaran en 10 días, a más tardar, estaríamos dándole debate antes que finalice el mes de noviembre y nos quedaría el resto de días, unos 20, para tramitarla en las plenarias de Senado y Cámara”, expresó.

Zabaraín afirmó que si se lleva a cabo un pacto entre los partidos de gobierno y el Ejecutivo para tramitar la iniciativa sin modificaciones esta avanzaría con mayor rapidez. “Si se le introducen cambios, todo el mundo va a querer metérselos. Si hacemos un pacto las bancadas de gobierno y el Gobierno que no se va a tocar el articulado, lo vamos a cumplir. Lo ideal es que sea un convenio entre las bancadas y el Gobierno diciendo que vamos a presentarlo como está y eso pasa más rápido de lo que nos estamos imaginando”, señaló.

“Sí hay tiempo”

El senador Ciro Ramírez, del Centro Democrático, afirmó que aunque el tiempo es ajustado es suficiente. “Es muy ajustado, pero sí hay tiempo para sacar adelante la ley de financiamiento”, expresó.

Asimismo apuntó que en el Congreso debe primar la responsabilidad para darle el trámite. “La confianza en la economía, sobre todo para la inversión es de tal importancia y sobre todo el fallo de la Corte Constitucional es de tal gravedad que yo creo que el Congreso de la República también tiene consciencia en la sanidad de nuestras finanzas. Creo que más que las diferencias políticas debe haber responsabilidad con el país”, sostuvo.

En relación sobre eventuales modificaciones al texto, manifestó que eso se sabrá en el momento que arranque la discusión “dependiendo de la actitud de las comisiones económicas y el Congreso. Es muy difícil poder prever como se dará el debate. Hay cosas que se fueron en esa ley que quizá se puedan corregir entonces por qué no corregirlas. No estoy diciendo que quiera hacer cambios o que se vayan a hacer, pero en la discusión pueden surgir”.

La representante por el Valle del Cauca, Catalina Ortiz, de la Alianza Verde, también consideró que “los tiempos están muy ajustados, pero creo que el Gobierno no tiene muchas más opciones. Creo que el proyecto se va a presentar y habrá que ver si es un proyecto de ley financiamiento o una reforma tributaria. Soy muy franca, creo que todas las opciones están sobre la mesa”.

“El Gobierno cometió muchos errores que nos llevaron a estar en esta situación tan precaria. Eso lo dirían incluso personas de las bancadas de Gobierno (…) Mi posición, aunque soy de la oposición, y tendré que oponerme a lo que no estoy de acuerdo, es que creo que tenemos que rodear al Gobierno porque se trata de las finanzas de todos los colombianos. Se trata que haya plata para poder invertir en lo social y hay que hacer el esfuerzo por lograr que tengamos un presupuesto financiado”, agregó.

Ortiz afirmó que en este momento “hay una gran pregunta: ¿Habrá ley de financiamiento o habrá reforma tributaria?, ¿cuál es el mecanismo para hacer eso? Cuando es una ley de financiamiento entra por comisiones económicas conjuntas, si es una tributaria común y corriente no. Entonces hay mucha incertidumbre en este momento. Yo espero que el Gobierno nos lo vaya aclarando para que con base en esto tomemos las decisiones. El proyecto es perfectible y hay cosas que no me gustaron, pero que hay que hacer un esfuerzo porque nos den los tiempos y no vayamos a terminar con un presupuesto profundamente desfinanciado”.

Mismo texto

En rueda de prensa realizada ayer el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, afirmó que el texto del nuevo proyecto que se radicará “en los próximos días”, será el mismo que fue aprobado en el último debate de la ley declarada inexequible.

“Vamos a presentar exactamente la misma ley que fue aprobada en el Congreso de manera muy sustancial con votaciones muy amplias, tanto en Senado como en Cámara. Eso lo haremos en los próximos días. El presidente Duque nos dio la instrucción de hacerlo a la brevedad. Y estamos mirando la manera de llevarlo, radicarlo”, dijo Carrasquilla.

Y remarcó: “Hay cosas de ese texto con las que el Gobierno no estaba de acuerdo. Hay otras con las que sí estaba de acuerdo. El punto de fondo es que lo que aprobó el Congreso es lo que llevaremos”.