¿Hay riesgo de que se hunda el Presupuesto General de la Nación?

La Ministra del Interior, encargada del trámite legislativo, aseguró que está tranquila al respecto. Sin embargo, hay voces que dicen que el Gobierno debe preocuparse por los tiempos para aprobar la iniciativa

Antes de la medianoche del 20 de octubre debe quedar aprobado el Presupuesto General de la Nación. Primero por disposición de ley y segundo porque los congresistas, en la semana del 20 al 27, viajarán a sus regiones para acompañar a sus candidatos de cara a las elecciones que se avecinan.

Como le dijo la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, a EL NUEVO SIGLO, “esta semana del 14 al 18 de octubre es el tiempo para que pueda ser discutido en las plenarias ese proyecto de ley. Ya ha sido discutido ampliamente por los miembros de las comisiones económicas. Y yo creo que en esta semana el Congreso expedirá esa norma”.

La preocupación está latente, porque de no ser aprobado el articulado presentado por el Gobierno la ley prevé que se asume el presupuesto del año pasado. Sin embargo, dijo Gutiérrez, “estoy convencida que será aprobado el presupuesto presentado”.

Los ponentes también muestran cierta tranquilidad al respecto de la iniciativa. Según Juan Felipe Lemos, del Partido Social de Unidad Nacional (La U), es necesario que el Congreso apruebe el Presupuesto General de la Nación. De no hacerlo cometería un monumental error, pues si no lo aprueban las plenarias, el Gobierno expedirá el presupuesto vía decreto. Luego los cambios y las modificaciones en las que se han designado partidas mayores para algunos sectores, que en el proceso inicial habían sido desfinanciados, correrían el riesgo de quedarse así. Los congresistas por presionar al Gobierno no pueden perder de vista la importancia de aprobar ese presupuesto que ya ha sido ampliamente discutido en las comisiones económicas”.

En ese sentido, Richard Aguilar, de Cambio Radical, sostuvo que “se ha hecho un trabajo muy diligente por parte de los coordinadores ponentes. Hemos trabajado arduas horas por este proyecto y el martes tendremos discusión desde las 8 de la mañana, para que antes de que terminen las plenarias de Cámara y Senado se anuncie el proyecto del presupuesto. Así las cosas, el miércoles a primera hora se abarcarán todos los temas, participarán los congresistas que no han logrado incluir su proposición y lograremos ese mismo día aprobar el presupuesto. Los tiempos dan”.

Poco margen

Sin embargo, el representante por Antioquia, Óscar Darío Pérez, del Centro Democrático, indicó que es preocupante el poco tiempo que tiene el proyecto.

“El presupuesto debió estar a disposición de las plenarias la primera semana de octubre, o máximo la semana pasada. Yo sí veo que hay un retraso al poner a disposición de las plenarias la ponencia para segundo debate. Lo que esto significa es que se les va a dar muy poco margen a las plenarias para su discusión y aprobación”, cuestionó.

De hecho, la representante por el Valle del Cauca, Catalina Ortiz, de la Alianza Verde, sugirió que “existe la posibilidad de que el presupuesto se cuelgue. Más cuando el proyecto se discute a 11 días de las elecciones locales, puede existir una presión por parte de los congresistas y ese puede ser el factor determinante para complicar al gobierno. Sin embargo, me parecería rarísimo”.

La congresista aseguró que el Gobierno tiene los votos suficientes para que pase el presupuesto “por lo menos en la plenaria de Cámara. Va a haber regiones que van a exigir más dinero, pero hasta el momento puedo decir que en las reuniones de ponentes se está de acuerdo, pese a la conversación intensa que se ha tenido. Me parecería rarísimo que se cuelgue el proyecto”.

Proposiciones

Algo que generalmente retrasa los proyectos del Gobierno son las proposiciones. Según los ponentes, hasta el momento se han presentado 167. Su discusión, debido a que se necesita aval del Gobierno, no sería mayor problema.

El senador Lemos indicó que “en plenaria aquello que no logra un consenso se termina descartando por la vía de las proposiciones eliminatorias y termina sustituyéndose o eliminándose, pero esa es la dinámica propia de la discusión. Quiero recordar que siempre ha pasado lo mismo. El presupuesto anterior fue muy discutido por el déficit que el Gobierno aseguraba había. Y en esa discusión se terminaron eliminando artículos en los que no había pleno consenso. Pero eso no significa que artículos donde no haya conjunción vayan a impedir que se apruebe. Eso lo terminan aprobando en un día o un día y medio”.

Así mismo, el ponente sostuvo que “en materia presupuestal el Estado tiene la potestad de avalar las proposiciones presentadas. Lo que significa que el Poder Legislativo en esa materia está limitado a la voluntad del Gobierno. Pueden existir muchas proposiciones, pero sin aval ni se someten a votación”.

“Puede que me equivoque, pero en 11 años que llevo aprobando presupuestos la dinámica en la discusión siempre es exactamente igual. Y al final el presupuesto termina aprobándose por una plenaria y la otra termina acogiendo el texto”, concluyó.

En ese sentido el representante Pérez aseguró que las proposiciones ya fueron estudiadas: “Se analizaron y se consideraron algunas para artículos nuevos. Y otras se dejaron como constancia, porque implicaban gasto público y no se podían aprobar, porque el presupuesto no se puede aumentar en el monto”.

Cabe anotar que con la apretada agenda del Congreso, hay una preocupación de que una cámara termine aceptando el texto de la otra sin ninguna discusión, como pasó en el Plan Nacional de Desarrollo. Según el senador Aguilar, “todo depende de la agenda de la Cámara. Tengo entendido que el miércoles tiene un debate de control político y el jueves va a abordar el tema del presupuesto. Si eso es así, tendrían que acoger el presupuesto aprobado por el Senado. Esa práctica es una de las grandes críticas que yo le hago al funcionamiento legislativo, por eso radicamos un proyecto de ley en el mes de agosto, un procedimiento para evitar el pupitrazo y además que pase esto: que se tenga que elegir el articulado de una cámara sin discusión. Como van las cosas, veo que la Cámara tendrá que acoger el texto por cuestiones de tiempo”.

Sin embargo, la oposición seguirá insistiendo en preguntarle al Gobierno “qué es lo que piensa vender. Lo que ellos dicen es que tienen la facultad de vender activos y que eso no necesita la autorización del Congreso, pero en ese tema va a haber discusión. Además estará el tema regional”, aseguró Ortiz.

En el presupuesto aprobado en primer debate se trasladaron recursos por $7,1 billones a inversión, pasando de $40,3 billones a $47,5 billones, tras unos ajustes en el servicio de la deuda que pasó de $59,2 billones a $54,5 billones y a los gastos de funcionamiento, que pasaron de $172 billones a $169,6 billones. El monto total es de $271,7 billones.