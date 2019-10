Hay dos clases de tontos, uno el que predice el dólar y otro el que se lo cree: Javier Díaz

El presidente de la Asociación Nacional de Exportadores (Analdex) señala que hasta el momento el dólar caro no significa que se disparen las ventas externas como muchos señalan. De hecho en agosto disminuyeron 11,6%

En el ambiente económico se cree que hoy cuando el dólar está sobre los $3.500, las exportaciones del país se dispararán porque se venderán más caros los productos. Sin embargo, no todo es verdad. El presidente de la Asociación Nacional de Exportadores (Analdex), Javier Díaz, dijo que tener un dólar caro no significa que se incrementen significativamente las exportaciones, sino que este es un elemento coyuntural que se presenta en el comercio internacional. Señala que la devaluación del peso no es materia exclusiva de Colombia sino que también otros países que le compran a Colombia sufren esta misma situación.

Como cosa curiosa señala que en estos momentos que la divisa norteamericana está cara, en agosto cayeron las exportaciones 11,6%.

EL NUEVO SIGLO: ¿Con esta escalada del dólar qué percepción se tiene en el sector de los exportadores sobre esta situación?

JAVIER DÍAZ: Los gremios económicos se asustan y buscan refugio en activos seguros como el oro o como el dólar y en la medida en que hay una gran demanda por dólares, el precio de esta divisa sube, se fortalece y todas las monedas se devalúan frente al dólar. Esta devaluación del peso no es exclusivamente de Colombia, sino todos los países están devaluando sus monedas frente al dólar, algunas más que otras. Colombia devalúa mucho más que otros, pero hay otros casos. No es que eso le dé una competitividad para nuestras exportaciones porque nuestros competidores también están teniendo el mismo efecto. No es fácil decir qué va a pasar, esto sigue moviéndose.

ENS: ¿Qué estimaciones han hecho sobre cómo puede terminar el dólar este año?

JD: No me arriesgo a predecir nada porque están jugando muchas variables externas que no dependen de la economía colombiana. Entonces es difícil predecir. En economía dicen que hay dos clases de tontos, uno el que predice el dólar y otro el que se lo cree.

Cae la demanda

ENS: ¿Qué hay de cierto en que los exportadores están ganando mucho por la cuestión del dólar?

JD: Las exportaciones incluso han bajado porque la demanda internacional ha bajado. Esa relación no es tan directa, pero hay exportadores que se están beneficiando, uno ve el tema de café que tiene bajos precios, esa devaluación del peso les ayuda. Los que ya están exportando se ven beneficiados pero no significa que las exportaciones se disparen porque uno no sabe si esto es coyuntural, cuánto va a durar y cómo va a ser. La gente se cuida y no arriesga porque sabe que esto puede devolverse en cualquier momento.

ENS: ¿Están haciendo fiestas los exportadores con el dólar?

JD: Uno no puede decir que no hay un beneficio pero tampoco puede descargar todas sus esperanzas en el comportamiento del dólar. Hay que ver cómo trabaja uno los temas de productividad, costo país, bajar costos, ser más eficiente y en general todo el tema de logística porque es ahí donde tenemos que trabajar, no descargar todo en el tema cambiario.

ENS: ¿Pero también hay cobertura de seguros cuando se presenta esta situación?

JD: Hay seguros pero la cultura de esto no está muy desarrollada en Colombia. Porque uno le dice a la gente que se proteja ya que la tasa de cambio está alta pero la gente siempre está pensando en qué se va a devaluar más y no se cubre. Hemos ido avanzando pero es poca la gente que usa cobertura.

ENS: En agosto los datos del DANE dicen que las exportaciones bajaron, ¿qué pasó?

JD: La demanda internacional no está creciendo al ritmo que se había previsto. A finales del año pasado se había dicho que el comercio global iba a crecer a una tasa de 3,7%. En febrero de este año dijeron que íbamos a crecer al 2,6% del comercio mundial. Esta semana salieron a decir que el comercio mundial no va a crecer más del 1,2%, es decir, esa caída de la demanda la estamos sintiendo.

Mire que nuestras exportaciones de carbón se cayeron porque China dejó de comprar tanto petróleo y carbón, que es lo que nosotros vendemos. La demanda de esos productos han caído, por lo que las exportaciones también.

Los beneficiados

ENS: ¿Qué sectores serían los más beneficiados con la actual coyuntura?

JD: En la medida en que se integre mayor valor nacional y no tenga componentes importados, se ven beneficiada en mayor proporción la parte de productos agrícolas y agroindustriales. En manufacturas, cuando tiene que importar materia prima y maquinaria, el efecto es menor porque los costos de esa importación están creciendo. Pero los sectores que logren integrar valor nacional y mano de obra son los más beneficiados.

ENS: ¿Cree que el precio del dólar impactará la inflación hacia final del año?

JD: Hasta el momento no se ha dado el traspaso de costos a índices de precios, eso no lo hemos visto. Depende de cómo se comporten esas importaciones porque muy seguramente los consumidores empiezan a buscar productos nacionales porque si alguien se beneficia son los exportadores, productores nacionales que compitan con importados. El consumidor va a buscar productos nacionales, entonces depende de esa demanda, de cómo sea el componente importante, qué tanto pese pues se transmite a los precios. Hasta el momento no lo hemos visto. La inflación sigue controlada.

ENS: ¿Cómo puede terminar el sector de las exportaciones este año?

JD: Yo diría que terminaremos con unas cifras similares por encima de los US$40 mil millones, estábamos apostando a US$47 mil millones pero tal como vamos uno ve que esto no va a ser posible porque la demanda internacional se cayó.

ENS: ¿Se están abriendo otros mercados para los productos nacionales?

JD: Hay mercados que se están abriendo para algunos productos como las frutas, pero esto es un proceso que va creciendo. En esta parte agrícola toca cumplir con protocolos fitosanitarios y en muchos casos se están todavía definiendo esos protocolos para lograr el acceso real, son procesos que toman tiempo. Hay algunos sectores que están creciendo, llegando a nuevos mercados, pero no vamos a dar saltos extraordinarios

ENS: ¿Cuál es su percepción del crecimiento de este año?

JD: La economía va creciendo en medio de esta incertidumbre y comportamiento, las economías están a un ritmo relativamente bueno. La discusión es si vamos a crecer a 3% o al 3,4% o al 3,5% cuando la región va a crecer 1,5%. Cuando uno se compara con la región uno dice que a Colombia le ha ido relativamente bien, hay recuperaciones de la parte manufacturera, de industria y servicios financieros, la que ha decaído es la parte de vivienda. Crecer por encima del 3% es buen desempeño.