Gobierno ordenó reforzar antiguos ETCR tras crimen de miembro de Farc

El presidente Iván Duque le ordenó al Ministerio de Defensa, al Ejército y la Policía Nacional reforzar la seguridad de todos los antiguos Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR) del país.

La orden se da luego del asesinato en la noche del jueves y al interior del ETCR Mariana Páez, en el municipio de Mesetas, Meta, de Alexander Parra, conocido en la guerra como Rodolfo Fierro, un ex guerrillero de las desmovilizadas Farc, contratista de la Agencia para la Reincorporación y Normalización (ARN), y esposo de la candidata al concejo local por el Partido Farc, Luz Marina Giraldo.

Este es el primer asesinato de un miembro de la antigua guerrilla dentro de estos espacios, que son vigilados por dos anillos de seguridad, uno del Ejército Nacional y otro de la Policía.

“He dado instrucción a @EmilioJArchila de trasladarse a la zona con acompañamiento de @DefensoriaCol, @FiscaliaCol e inspector Ejército para atender esta situación, y he ordenado a @mindefensa @PoliciaColombia @COL_EJERCITO reforzar la seguridad de todos los antiguos ETCR del país”, dijo Duque Márquez en un mensaje en Twitter.

El mandatario colombiano condenó el “repudiable crimen” y manifestó el respaldo y “compromiso” de su gobierno al proceso de reincorporación.

“He ordenado a las autoridades avanzar rápidamente con las investigaciones que permitan la captura de los autores de este repudiable crimen. Nuestra solidaridad con sus familiares. Seremos implacables con los criminales y reincidentes”, dijo en otros mensajes.

El consejero para la Estabilización y Consolidación, Emilio Archila, confirmó que su oficina coordina la presencia de autoridades y organismos de justicia en el municipio de Mesetas para investigar lo ocurrido.

“Nos duele sentidamente el asesinato del excombatiente Alexander Parra, un líder muy comprometido con la reincorporación y con la legalidad. No puede ser. Esto no debe pasar. No nos vencerán ni asustarán los enemigos de La Paz. Nuestro sentimiento está con su familia”, agregó.

La senadora de Farc, Victoria Sandino, lamentó el hecho y pidió acompañamiento de la comunidad internacional.

“URGENTE. ALERTA MÁXIMA. Acaban de asesinar a nuestro compañero Rodolfo Fierro dentro del ETCR de Mesetas. Pedimos acompañamiento de la comunidad internacional y respuestas de las instituciones colombianas. ¿Cuál es la voluntad de paz si seguimos contando muertes?”, escribió Sandino tras conocer el hecho.

El canciller colombiano, Carlos Trujillo, también rechazó el asesinato de Parra y expresó su solidaridad con sus familiares.

“La violencia es reprochable cualquiera sea su origen”, añadió.

El partido Farc confirmó que con este, ya son 168 exguerrilleros asesinados desde la firma del acuerdo de paz, “88 en la era Iván Duque”.

Según los primeros reportes, hacia las 9:30 de la noche del jueves, dos hombres armados y encapuchados ingresaron al ETCR y asesinaron a Parra.

Su compañera, Luz Marina Giraldo, le confirmó a la Agencia Anadolu que ella y el resto de su familia están a salvo.