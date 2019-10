¿Fueron efectivas las medidas para vía al Llano?

Luego del derrumbe que se presentó en el kilómetro 58 de la vía al Llano, el Gobierno nacional anunció 67 medidas para enfrentar la crisis del Meta y de los municipios afectados por el cierre.

EL NUEVO SIGLO habló con Marcela Amaya, gobernadora del Meta, quien aseguró que “las medidas tomadas con el Gobierno nacional no han dado los resultados que estábamos esperando, por eso es que insistimos en que debe haber una evaluación de las medidas tomadas, en un diálogo con los sectores productivos del departamento del Meta. Los gobernadores de la región hemos presentado un documento con cifras que sustentan las medidas que necesitamos, es decir, unos incentivos tributarios para mejorar la competitividad. Esperamos que ese documento llegue al Congreso”.

Según la Mandataria, “las medidas que el Gobierno tomó sí están siendo aplicadas, lo que pasa es que sigue la situación crítica. Unas nos han servido y otras se han quedado cortas. Por ejemplo, el subsidio que se dio de precios de frontera se acabó y tuvieron que aumentarlo tres veces. Nosotros sugerimos que dentro del proyecto presentado se nos diera el precio de frontera para que con los combustibles el turista se sienta motivado a volver”.

El documento al que se refiere Amaya es un proyecto de ley impulsado por los mandatarios de la región, en cuya exposición de motivos se precisó que “las medidas intersectoriales de mitigación a esos efectos no han tenido el impacto ni efectividad en el corto plazo, teniendo en cuenta los 226 días de cierre total de la vía, en el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2018 y el 15 de agosto de 2019, afectando la movilidad y en consecuencia el ejercicio económico natural del departamento del Meta y región Llanos, no obstante que dichas medidas tenían como propósito no solo mitigar los daños sufridos por esta, sino también recobrar el impulso que venía teniendo la región a pesar del cambio en el régimen de regalías y la crisis petrolera de los últimos años”.

Según el proyecto, “no puede perderse de vista que, en virtud de todos estos factores, se ha ocasionado una presión en los índices de inflación, 0,70% para julio y tercera del país con tendencia al aumento en el año corrido, además de índices de desempleo dentro de los más altos que bordea la cifra del 9,4%, y que con seguridad aumentarán en el futuro cercano de no actuar con medidas de choque eficaces, y un plan de recuperación estructurado que permita mejorar el Producto Interno Bruto – PIB”.

Amaya le dijo a este Diario que “hoy no solo hay pérdidas económicas, sino que hemos perdido la confianza en un destino turístico, la confianza en un territorio con muchas oportunidades y por supuesto la competitividad. Por eso nos dimos a la tarea para demostrar con cifras el impacto de la afectación. El Gobierno no solo debe abrir la vía, sino que requerimos de un esfuerzo adicional para que este documento se pueda convertir en un proyecto de ley que genere incentivos tributarios en los departamentos”.

Inconformes

Por otro lado, la senadora Maritza Martínez, del Partido Social de Unidad Nacional (La U), le aseguró a este Medio que “el manejo de la vía al Llano no nos tiene muy conformes a los llaneros, porque han sido muchos meses con una vía cerrada totalmente y apenas hace pocos días con una apertura parcial. Mientras tanto, lo que esperábamos eran obras definitivas para que impidan que en el kilómetro 58 se sigan presentando deslizamientos que interrumpan el paso y que pongan en riesgo a los usuarios y eso no ha pasado”.

Así mismo, sostuvo que “el único plan de reactivación regional es el que hemos propuesto junto con varios parlamentarios y con el que el presidente Duque se comprometió. Ahí había unas medidas muy importantes como el subsidio a los precios de los combustibles que ha sido fundamental; la otra medida importante ha sido el subsidio a los fletes, tenemos una crítica muy grande al anuncio de los 200.000 millones de créditos en línea especial a través de Bancoldex porque lo que se hizo fue dárselos a empresas que en su gran mayoría están en otras regiones del país. La mayoría de las medidas se han implementado, algunas han sido parcialmente implementadas o no han sido implementadas solo para la región sino medidas a nivel nacional”.

En ese sentido la representante por el Meta, Jenniffer Arias, del Centro Democrático, sostiene que las medidas de mitigación han funcionado. Sin embargo, indicó que “desafortunadamente hubo unas medidas que por falta de participación institucional no se desarrollaron”, como por ejemplo que “había un subsidio al flete y eran $5.000 millones, y solo usaron 200, porque los transportadores no sabían cómo hacerlo, y no hubo labor institucional para poder que eso funcionara bien”.

El alcalde de Guayabetal, Cundinamarca, Javier Ricardo Castro, sostuvo que las medidas fueron efectivas para los pobladores de ese municipio, uno de los más afectados con el deslizamiento. “Por ejemplo, una persona desempleada que recibió $2 millones durante dos meses es una bendición. Eso no se compara con lo que necesitaban los dueños de los locales comerciales, pero es la primera vez en la historia del país que se da un subsidio económico. Eso hay que abonárselo al Gobierno. Adicionalmente como el municipio tiene el 80% de población rural vamos a tener la presencia del Banco Agrario lo que es muy importante para reactivar la economía. También ofrecerán una tasa al 0,3% en los créditos del banco todos estos temas ayudarán para que los campesinos garanticen las próximas siembras”.

Según dijo, “la verdadera reactivación de la economía del Meta está con la reapertura de la vía. Celebramos que después de tres pilotos de los fines de semana se avalara la reapertura de la vía. Esta es una muy buena noticia porque ya abrieron las puertas de los negocios”.

Castro indicó que espera que Coviandes cumpla con el tema del arreglo de la vía: “Las mayas todavía no están aprobadas porque el operador tiene unas dudas técnicas, por las calidades de la vía, eso es una terraza entonces tenemos presencia de varias fallas geológicas y eso hace más compleja la labor, esperamos que esto se solucione pronto”.