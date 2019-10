Estilo Jaramillo no convenció a muchos ibaguereños: Mora

ENS: Ibagué en la elección que acaba de hacer dio un giro brusco al escoger un Alcalde del Partido Conservador frente al actual que es alternativo, ¿cómo interpreta este hecho?

PEDRO ANTONIO MORA QUINTERO: La verdad es que en ideología pues obviamente la ciudad ha cambiado completamente su forma de pensar en lo que tiene que ver con la elección de nuevo Alcalde, por supuesto un Alcalde que viene de la derecha, que viene de la línea del Partido Conservador, estructura del Gobierno departamental.

De tal manera que hacía 30 años el Tolima no tenía un Alcalde de esta línea y por supuesto para los ibaguereños es muy importante un cambio extremo de estos porque la ciudad espera que haya un cambio estructural en los próximos años.

ENS: ¿Tendría que ver para este cambio la gestión del alcalde Guillermo Alfonso Jaramillo o fue por la fuerza política del llamado ‘Barretismo’ conservador?

PAMQ: Son dos cosas muy similares, la primera que el alcalde Jaramillo indudablemente ha entrado en un desgaste enorme en la ciudad, una serie de hechos que lo han puesto ante la opinión pública no lo dejan bien librado. Por supuesto su estilo de gobierno a muchos ibaguereños definitivamente no los convenció. El incumplimiento de muchas de sus metas del Plan de Desarrollo, sobre todo lo que tiene que ver con el desarrollo de ciudad, pues naturalmente implicó el desgaste y la posición de la comunidad frente a la Administración municipal.

ENS: ¿Ya saben cómo quedará conformado el Concejo?, ¿ocupará curul Rubén Darío Correa, segundo en la elección de Alcalde?

PAMQ: Lo que tengo entendido es que a partir de que la comisión escrutadora reconoce los nuevos concejales de la ciudad, a partir de ahí le envía la solicitud al señor candidato para que diga en 24 horas si acepta o no. Pero él ha manifestado ya ante los medios de comunicación que va a aceptar ese escaño que le dan en el Concejo.

ENS: ¿Quedó el nuevo alcalde Andrés Hurtado con un número suficiente de concejales que le den gobernabilidad?

PAMQ: La verdad que eso va a quedar muy dividido, hay obviamente participación de varios partidos, pero estamos a la expectativa de saber cómo va a quedar verdaderamente conformado el Concejo. Como no se han cerrado los escrutinios, no sabemos cómo va a aplicar la fórmula la Registraduría Nacional.

Hay una situación interesante porque la cifra repartidora no sabemos qué resultado vaya a dar después de tener 18 curules, cuando la ley prevé 19. Entonces no sabemos cómo vaya a modificar eso. La ley no contempla ninguna modificación numérica, pero hay que esperar qué interpretación le van a dar los escrutadores a este tema para hacer el reconocimiento de esas curules. De manera que no sabemos oficialmente cuál va a ser el Concejo.

ENS: ¿Cuáles son los principales retos que en su concepto tiene el nuevo Alcalde?

PAMQ: Pienso que Ibagué es una ciudad que tiene un atraso de 30 años, hace 30 años no construye una vía, el desarrollo estructural y urbanístico de la ciudad no ha crecido en absoluto en este Gobierno, lo que significa que será el primer reto del nuevo Alcalde.

Tiene que apuntarle a que el tema de movilidad a través del transporte masivo por fin Ibagué algún día tenga algún proceso de esos con fruto porque especialmente en este Gobierno tampoco avanzaron en el tema de movilidad.

Hay una situación muy compleja y es el tema de proyectos de jornada única que se quedaron es este gobierno ‘chilinguiando’ totalmente, hablamos de un 85%.

De tal manera que son situaciones que ponen a correr al nuevo Alcalde porque tendrá que terminar gran cantidad de colegios ante la necesidad de la población estudiantil.

ENS: ¿Cuáles son los retos del nuevo Concejo que trabajará desde enero próximo?

PAMQ: Estamos a la expectativa de cómo van a aplicar la cifra repartidora para saber cómo queda conformado el Concejo. Pues hay muchas expectativas, la verdad es que los concejos son corporaciones pero con responsabilidad independiente. Entonces cada uno de acuerdo a su creatividad, de acuerdo a su esfuerzo de estudiar y aportarle a la ciudad, hará su ejercicio.

Y lo que tiene que ver este Concejal ha venido liderando proyectos de ciudad que indudablemente hay que seguirlos conduciendo por el camino donde se debe. Lideramos temas como el de la política pública de salud mental, hablamos de servicios públicos domiciliarios, hablamos de ferias microempresariales, de temas de educación artística y cultural.