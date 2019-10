Empresa Metro recibe la Triple A por tercer año consecutivo

Por tercer año consecutivo la corporación financiera Fitch Ratings ratificó la calificación AAA para la Empresa Metro de Bogotá. Esta calificación indica, entre otras cosas, que la organización puede cumplir con las obligaciones que proyecta contraer para construir y operar la Primera Línea del Metro de Bogotá, PLMB.

“Hoy recibimos en la Empresa Metro de Bogotá una excelente noticia: la calificadora Fitch Ratings, una de las de mayor reputación a nivel mundial, acaba de otorgarnos por tercer año consecutivo, la mejor calificación en materia de riesgo”, puntualizó el ingeniero y gerente general de la Empresa Metro de Bogotá, Andrés Escobar Uribe.

Hay que aclarar que Fitch Ratings, producto de la revisión periódica que realiza a la Empresa Metro de Bogotá, EMB, reafirmó esta calificación en escala nacional de corto plazo en ‘F1+(col)’ y de largo plazo en ‘AAA (col)’, con una perspectiva estable.

“Este anuncio por parte de la calificadora internacional de riesgos, que durante tres años ha mantenido la calificación AAA a la Empresa Metro de Bogotá, confirma la forma correcta en la que hemos organizado nuestras finanzas y las del proyecto”, dijo Escobar Uribe, quien además agradeció a la Nación, al Gobierno nacional, al Ministerio de Hacienda y al Distrito.

Asimismo sostuvo que “hemos logrado estos estándares de calidad por el apoyo que todos ellos le han dado a la Empresa Metro de Bogotá y el compromiso que han asumido, de realizar aportes sucesivos durante los próximos 30 años, nos ha servido para organizar nuestras finanzas y ofrecerle así, al mercado de crédito, la mejor garantía de respuesta en cuanto a nuestros compromisos. Ellos han mostrado su confianza en nosotros”.

Mayores garantías

De acuerdo con la aplicación de la “Metodología de Entidades Relacionadas de Gobierno”, esta calificación a la Empresa Metro de Bogotá se iguala con la calificación de la Nación, en la medida en la que esta garantiza, de manera irrevocable e incondicional, la deuda que contrate la EMB.

Esta deuda, es importante tenerlo claro, es hasta por $7,8 billones constantes de diciembre de 2017, o su equivalente en otras monedas, como parte del actual plan de endeudamiento de la empresa, para el desarrollo del sistema y su operación por 20 años.

“Esto es muy importante para nosotros porque gracias a ello podemos seguir acudiendo al mercado de crédito, al mercado internacional y local, para poder conseguir los recursos que necesitamos para financiar, parcialmente, el desarrollo de las obras de la Primera Línea del Metro de Bogotá, que están próximas a comenzar”, continuó explicando el gerente de dicha compañía.

Fitch resaltó el estrecho vínculo que la EMB tiene con sus entidades patrocinadoras; es decir, tanto con el Distrito (AAA (col), Perspectiva Estable/F1+(col)) como con la Nación. Desde 2017, Fitch Ratings le ha asignado la calificación AAA de largo plazo y F1+(col) a la calificación nacional de corto plazo a la empresa Metro de Bogotá, lo que indica que la organización puede cumplir con las obligaciones que proyecta contraer para construir y operar la Primera Línea del Metro de Bogotá (PLMB) – Tramo 1.

Proceso de licitación

Esta calificación llegó una semana después de que, tras cumplirse el último plazo para que los oferentes precalificados presentaran sus ofertas económicas, los consorcios Metro de Bogotá y Apca Transmimetro, entregaron a la Empresa Metro de Bogotá la carta de oferta junto con los valores de sus ofertas y el paquete legal.

El Consorcio Metro de Bogotá está conformado por la española FCC Concesiones e infraestructura, una de las 100 mayores empresas de construcción del mundo, con presencia en 15 países. Ha participado en la construcción de metros en Barcelona, Lima, Riad, Bucarest, Panamá, Málaga y Barcelona. Carso Infraestructura y Construcción, empresa mexicana especialista en proyectos de edificación, hidrocarburos y energía, industria e infraestructura. Promotora del Desarrollo de América Latina, firma mexicana con experiencia en grandes proyectos de infraestructura como megaautopistas.

Y por otra parte Apca Transmimetro, incluye a las firmas China Harbour Engineering Company Ltd., subsidiaria de China Communications Construction Company (CCCC), una de las compañías más grandes del mundo, incluida en la lista Fortune 500 en el puesto 165. Desarrolla proyectos de infraestructura, carreteras y puentes, ferrocarriles y aeropuertos en más de 80 países en Asia, África y Europa, y la Xi’an Metro Co. Ltd., que se dedica a la inversión, construcción y operación de proyectos de metro urbano en China.