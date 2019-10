“El gran problema de la vivienda es la inseguridad jurídica”

El exministro de Vivienda Luis Felipe Henao cree que la actual política de vivienda es positiva pero se deben agilizar los proyectos y licencias para a su vez generar más empleo

Para el exministro de Vivienda, Luís Felipe Henao, la política de vivienda que está desarrollando el Gobierno es positiva pero si se le quita la inseguridad jurídica se podría agilizar más los proyectos en todo el país. Este será el modo con el que se podrían generar más puestos de trabajo y frenar el alto desempleo.

EL NUEVO SIGLO: ¿Qué opina sobre la actual política de vivienda para la generación de empleo que impulsa el gobierno?

LUIS FELIPE HENAO: Yo creo que hay cosas buenas de la política de vivienda, cosas buenas como poder avanzar en el tema de Mi Casa Ya, que fueron programas que se diseñaron por el gobierno anterior, que permitieron que el gobierno llevara a las personas para que pudieran adquirir vivienda y además les ayudaron también a pagar el crédito de vivienda por siete años, pero esto se está haciendo por programas como las viviendas de interés social para que puedan tener un impulso importante.

Aporte al PIB

ENS: ¿Qué tanto le estaba generando ese sector de vivienda al Producto Interno Bruto?

LFH: Nosotros llegamos a ser el primer sector que le estaba aportando crecimiento al producto interno bruto, y se llegó a pasar de 900.000 empleados en el sector a más de 1’400.000 empleados. Yo creo que el Gobierno lo está haciendo bien lo que necesita es un mensaje, no solo en generar ofertas de viviendas sino que se necesita liderar. Pero tenemos un problema, y es que estamos en un problema de inseguridad jurídica muy grave. Los decretos de los planes de ordenamiento territorial tienen problemas, por ejemplo en la sabana de Bogotá y eso lleva que las autorizaciones para la construcción de nuevos proyectos sean mucho más difíciles. Eso conlleva además que la poquita oferta que hay en vivienda sea un poco más costosa, necesitamos generar seguridad jurídica para poder realizar estos proyectos, necesitamos desarrollar proyectos en Bogotá, que ha tenido un muy buen crecimiento, para que la vivienda de interés social tenga mayor demanda. Estos proyectos sin lugar a dudas le van a ayudar al Gobierno a que las metas de vivienda se puedan cumplir.

ENS: Si decimos que por no agilizar la seguridad jurídica se está frenando un poco la política de vivienda ¿eso es verdad?

LFH: Es totalmente cierto, yo creo que el gran problema en este momento del sector es la inseguridad jurídica, hoy por ejemplo vemos que decisiones de la Procuraduría están afectando el desarrollo de proyectos por ejemplo en la Sabana de Bogotá, proyectos que fueron desarrollados de acuerdo a las reglas y que no tuvieron ningún problema en su momento. Hoy vemos por ejemplo que cuando se hacen todas las concertaciones ambientales se están demorando demasiado en la toma de decisión y eso conlleva a que se están terminando los periodos de los alcaldes, que hay un proceso de ralentización de demora en la decisiones que están afectando el crecimiento de nuevos proyectos y más que todo proyectos de vivienda de interés social que son los que mayor rotación pueden tener teniendo en cuenta las medidas que adopta el gobierno nacional.

ENS: Sobre el programa de vivienda gratis, ¿será que esto se puede incrementar más?

LFH: Yo creo que se puede, lo que pasa es que el tema de algunos propietarios es que la gran apuesta del gobierno no las vemos todavía funcionando. Este Gobierno cambió el tema de vivienda gratuita por otro y eso todavía no está generando un impacto. Uno lo que ve es que los proyectos todavía se están demorando en generar un punto de equilibrio, los proyectos se encuentran en depresión dentro del 60% y vemos en varias regiones crecimientos negativos. En septiembre de este año tuvimos un crecimiento nada más del 2,2% frente a septiembre de 2018 que fue un año muy malo y que en el Programa de Interés Social está generando un incremento positivo por ejemplo en ventas. Eso va a llevar a que el próximo año se mejore por ejemplo todo el tema del lanzamiento de nuevos proyectos, ¿que nos preocupa? Que la oferta se sigue reduciendo levemente, o sea en este momento del año no vemos la misma oferta que teníamos el año pasado de vivienda, y eso es igual a menos puestos de trabajo.

El desempleo

ENS: El ministro Cárdenas ha hecho una propuesta para generar empleo y por lo menos frenar un poco la cuestión del desempleo, ¿qué opina sobre eso?

ENS: En este momento tenemos un tema muy grave. Ya el desempleo está rondando casi los 11 puntos, eso no se veía hace mucho tiempo en Colombia. Esto no se debe solamente al tema venezolano sino se debe a que sectores altamente productivos no están generando el empleo suficiente y que no se esté incentivando el consumo, por lo que hay que hacer planes de reactivación específicos. Sin lugar a dudas, como lo dice el exministro Mauricio Cárdenas, hay que hacer más y tener alternativas para generar empleo, por ejemplo sacar adelante lo más rápido posible el tema de las 4G que podría ser un componente para la generación de empleo en la construcción.

ENS: ¿Se deben presentar otras reformas para frenar el desempleo?

LFH: Hay que presentar la reforma pensional y este gobierno no ha querido presentarla con un agravante y es que tenemos una informalidad que supera el 50% del país. Si no se presentan estos temas laborales pues va a ser muy difícil disminuir el desempleo y hay que lograr que sectores altamente productivos en mano de obra tengan los incentivos necesarios para poderse desarrollar. Todos estos temas son muy difíciles de ejecutar si el Gobierno no desarrolla un plan como lo tenía el gobierno anterior.

ENS: ¿Qué piensa de lo que debería ser el incremento salarial para el próximo año?

LFH: Mi opinión al respecto es que no pueden seguir existiendo medidas populistas como las que están promoviendo de primas extralegales. Yo creo que lo máximo que se podrá subir este año debe ser el IPC más lo de productividad. Si se llega a incrementar mucho va a generar mayor informalidad y lo que va a generar es mayor desempleo. Entonces sin lugar a dudas esos mensajes al mercado de tener primas extralegales, de tener bonificaciones extralegales, no es lo mejor en este momento para el crecimiento económico del país.

ENS: ¿Se debería tener en cuenta una mayor productividad para el aumento del salario?

LFH: Lo ideal es que se tenga en cuenta la productividad, lo ideal es que no pierdan los empleados colombianos capacidad de compra, pero hay que ver algo y es que en este año desafortunadamente hay que mirar cómo está impactando el dólar en la canasta básica familiar, entonces unos puntos muy altos en el tema de incremento del salario pues puede afectar la generación del mismo el próximo año y que la gente recurra a la informalidad para contratar ciertos servicios.