Discusión por infiltrados en marchas estudiantiles

A pesar de los llamados que se hicieron desde el Gobierno, organizaciones de estudiantes y la sociedad en general las marchas de universitarios el pasado jueves fueron empañadas al final por hechos de violencia en Bogotá y Medellín, especialmente, en donde vándalos arremetieron contra la Policía, edificaciones y bienes públicos.

Horas previas a la jornada de movilización de los estudiantes en que reclamaban presuntos incumplimientos del Gobierno nacional en algunos puntos del acuerdo de 2018, que permitieron poner fin a un prolongado paro, la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, indicó que “hacemos un llamado a que los estudiantes puedan hacer sus marchas tranquilamente, hay un control de la Policía acompañando a los estudiantes y evitando que terceros ajenos vayan a involucrarse, a tratar de infiltrarse en las protestas y causar violencia y caos”.

Añadió Gutiérrez que si bien es difícil en una manifestación separar a los vándalos que se quieren infiltrar, resaltó que “los estudiantes sí pueden apartarse de esos actos violentos y no seguir la corriente porque en últimas ahí tendrá que darse la actuación de las autoridades”.

Por su parte el director de la Policía Nacional, general Óscar Atehortúa, advirtió en días pasados que “hemos conocido la pretensión de algunos grupos recalcitrantes y extremistas, como los autodenominados JM 19, que quieren infiltrar parte de las marchas de los estudiantes de algunas universidades y causar caos y desorden".

El oficial dijo que este grupo JM 19 "tiene vínculos con algunas universidades en diferentes zonas del país", e hizo un llamado a los estudiantes a que “no permitan que personas encapuchadas hagan parte de las marchas".

No obstante Alejandro Palacios, representante Estudiantil en el Consejo Superior de la Universidad Nacional, indicó que es una consigna del movimiento estudiantil que estas marchas se desarrollen de manera pacífica. Además señaló que “la Policía debe cumplir con su labor porque nosotros no debemos enfrentar la violencia. Nosotros coordinamos para que no exista infiltración, pero si las autoridades no pueden detener eso, nosotros tampoco”.

Palacios dijo también que las marchas del pasado jueves dejan “un balance positivo, muchos estudiantes salieron a las calles a exigirle al Gobierno que cumpla los acuerdos, muchos estudiantes estuvieron ahí. En la ciudad de Bogotá aunque estaba lloviendo los estudiantes salimos a las calles y logramos llenar la plaza de Bolívar. Al final hubo unos hechos aislados por parte de unos infiltrados que se enfrentaron al Esmad, pero lo que hemos dicho es que el movimiento estudiantil rechaza ese tipo de prácticas violentas. No podemos permitir que la violencia haga desvirtuar nuestras movilizaciones”.

El representante estudiantil destacó que hay videos de la marcha del pasado jueves en “donde estudiantes en medio de los desmanes se metían en medio y gritaban ‘sin violencia’, exigían que la manifestación fuera sin violencia”.

Por su parte Jénnifer Pedraza, representante estudiantil en la Universidad Nacional, indicó: “Hacemos un llamado a que es la protesta pacífica la forma para defender nuestros derechos y ese era el objetivo de la movilización de ayer (jueves)”. Agregó, que “creo que unos hechos aislados no pueden empañarnos el panorama de un montón de jóvenes marchando en defensa de la educación superior como derecho”.