Diputados venezolanos defienden informe de Duque

EL NUEVO SIGLO consultó a parlamentarios del vecino país, que estuvieron en Bogotá en un encuentro realizado la semana pasada, para conocer su opinión sobre el dossier. Coincidieron en respaldar sus conclusiones

_______________________________________

En el marco de la Asamblea General de la ONU, el presidente Iván Duque presentó un informe sobre la presencia de grupos armados como Eln y disidencias de las Farc en territorio venezolano bajo el auspicio del régimen de Nicolás Maduro.

EL NUEVO SIGLO consultó a diputados venezolanos, que estuvieron en Bogotá en un encuentro realizado la semana pasada, para conocer su opinión sobre el dossier. Los parlamentarios coincidieron en respaldar sus conclusiones y destacaron la postura “valiente” del Presidente colombiano frente al régimen de Maduro.

El diputado José Manuel Olivares afirmó que Duque ha sido “un aliado del pueblo y la democracia venezolana. Nosotros acá, en nombre del Parlamento, agradecemos al Estado colombiano y a todas sus instituciones por abrirle la puerta a millones de venezolanos. Es vergonzoso para nosotros que hoy el territorio venezolano sea un santuario de guerrillas, un santuario de terrorismo y de violencia”.

“Desde Caracas se planifican atentados en Colombia. Estuvo demostrado como el último atentado lamentable que ocurrió en una academia militar acá, fue planificado en territorio venezolano. No es secreto para nadie que es la vía del narcotráfico. Nicolás Maduro lo dijo además, dándole la bienvenida a ‘Jesús Santrich’, a estos ciudadanos que hoy están del lado del terrorismo. Lamentablemente en Venezuela hay terrorismo proveniente de Colombia, del Medio Oriente, todo bajo el respaldo de Nicolás Maduro”, sostuvo.

De acuerdo con Olivares, la postura del presidente Duque es “avalada por la Asamblea Nacional de Venezuela. Hubo un acuerdo de apoyo a esa postura. La Asamblea Nacional rechaza la presencia y permanencia de estos grupos. El compromiso público que reafirmamos es que cuando cese la usurpación será la Fuerza Armada la primera en sacar del territorio venezolano a estos individuos”.

Protección de terroristas

La diputada Gaby Arellano afirmó que Nicolás Maduro protege a “terroristas en Venezuela. ‘Márquez’ y ‘Santrich’ actúan como parte de un Estado paralelo, forajido, criminal. Por eso nosotros celebramos el avance del Gobierno y el Parlamento colombiano por la libertad de nuestro país”.

Afirmó que el dossier presentado está respaldado por “denuncias con documentación, con pruebas argumentadas” que tienen como fin “lograr el objetivo máximo, que es juzgar en la Corte Penal Internacional al violador sistemático de derechos humanos, Nicolás Maduro, y la cúpula que lo rodea”.

Por su parte, el diputado Ismael García destacó la actitud “valiente” y con “absoluto coraje” del presidente Duque frente a la dictadura chavista.

“Los venezolanos tenemos un altísimo agradecimiento al pueblo, al Congreso y al Gobierno de Colombia y a la actitud valiente que ha asumido el presidente Iván Duque de liderazgo en esta región para encarar la situación que vivimos en Venezuela. Lo ha hecho con absoluto coraje y eso lo valoramos mucho. Creemos que es importante que lo siga haciendo. Él cuando era Senador llevó una denuncia ante la Corte Penal Internacional y eso es parte de las presiones que se deben hacer para que termine de cesar la usurpación en el país”, sostuvo.

Señaló que Venezuela se ha convertido en un “santuario del narcotráfico, de la corrupción y de los grupos terroristas”.

Indicó que los grupos presentes en el vecino país tienen “apoyo tecnológico, apoyo económico. El económico sale del tráfico de oro, del narcotráfico. Estos grupos no son derecha ni de izquierda, son grupos que están al margen de la legalidad, que se ponen contra los estados nuestros y que se financian con dinero producto del narcotráfico”.

El diputado Williams Dávila respaldó las conclusiones del reporte, de las que señaló es testigo.

“Yo soy testigo. Yo presido la comisión limítrofe de Venezuela sobre el tema del Esequibo. Para poder llegar a la isla de Anacoco tuve que pasar puntos de control del Eln en la zona sur fronteriza de Venezuela, que es la zona del estado Bolívar. Yo vivo pasando por aquí por Norte de Santander. Es verdad lo que dijo Iván Duque, más allá de las fotos. Es cierto lo que él presentó en las Naciones Unidas. Aquí hay un santuario que le da impunidad a mucha gente que pertenece al Eln y a muchos grupos irregulares en una zona caliente como son los 2.450 kilómetros de frontera que hay entre Colombia y Venezuela”, dijo.

“Un venezolano más”

El diputado Richard Blanco agradeció la denuncia de Duque. “Se lo agradecemos. El presidente Duque es un venezolano más. Ha hablado claro. Gracias al presidente Duque podemos recordar a nuestro libertador Simón Bolívar que es el mismo libertador de Colombia. Nos unen los llanos, nos une la música y ahora nos une la libertad y la democracia para nuestros países”, dijo.

A su turno, el diputado Winston Flores afirmó que lo señalado por el Mandatario colombiano “es una realidad, es lo que está sucediendo. Ese informe está en el marco de investigaciones que son públicas y notorias que no tenían otra cosa que los hechos que suceden en nuestra frontera con Colombia y Brasil”.

En relación con el error de las fotografías, afirmó que “no se debería hacer tanta alharaca cuando en Venezuela un colectivo como la Piedrita sacó fotos con niños con armas AK 47 y el mundo no dijo nada, Petro no dijo nada. Y los comunistas no dijeron nada. Entonces sí es bueno un comunista con un arma en una foto, pero que alguien de derecha se equivoque es el terror total”.

Por su parte, el diputado Luis Florido calificó el informe como “extraordinario”. “Bastante riguroso, bastante cercano con lo que ha venido ocurriendo. Nosotros hemos visto en Venezuela como los grupos armados, los grupos guerrilleros que asesinan gente en Colombia tienen azotado el país. Han ido controlando vastos sectores de la economía venezolana, como el sector minero. Incluso, algunos sectores empresariales. Ellos cobran lo que llamamos la vacuna para darles seguridad a las personas que están en su entorno. Es un informe que pone los puntos sobre las íes a nivel de la comunidad internacional de la participación del régimen de Nicolás Maduro para incentivar este tipo de acciones ilegales, inconstitucionales y que atentan contra las relaciones con países hermanos”, dijo.

El informe

En el documento ‘Amenazas a la Democracia, la Seguridad y la Paz Regional’, entregado al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, Duque indicó que hay “una cuadrilla de menos de 20 criminales que traicionaron la generosidad de los colombianos, y hoy residen en Venezuela a sus anchas, con todas las capacidades logísticas, promovidos por la dictadura. También revelamos, en este reporte, la ubicación de más 1.400 hombres en armas pertenecientes a los bloques más peligrosos del Eln, y 207 ubicaciones controladas por esta organización criminal en territorio venezolano”. En ese sentido, el Jefe de Estado aseveró que “Venezuela se ha convertido en tierra fértil para estructuras delictivas aliadas con el Eln, que no conocen fronteras”.

Sin embargo, algunas de las imágenes, difundidas por el mismo Mandatario, han sido objeto de polémica puesto que fueron captadas en territorio colombiano y no en el vecino país.

Duque expresó que más allá de las fotos que calificó como anecdóticas dentro del dossier, "lo que realmente importa es que ese documento está demostrando la ubicación de los cabecillas en Venezuela, de las pistas y rutas del narcotráfico, denuncias de ciudadanos venezolanos y las reuniones clandestinas que han tenido miembros de esas organizaciones criminales para planear actos delictivos hacia Colombia desde territorio venezolano”.