Dimos las garantías para que pudiera discutirse el POT: Grillo

En el Concejo de Bogotá se libró una batalla este miércoles por el Plan de Ordenamiento Territorial (POT). En la continuación de un debate en la Comisión de Hacienda sobre la expedición de normas sustanciales tributarias y la adopción del impuesto unificado bajo el Régimen Simple de Tributación, lo que realmente se discutió fue la decisión del concejal y presidente de la Comisión del Plan, Juan Felipe Grillo, de Cambio Radical, de suspender la sesión que debía llevarse a cabo este miércoles.

Poco después que varios concejales, especialmente Juan Carlos Flores, denunciaran su conducta y solicitaran abiertamente al Procurador General investigar los hechos, Juan Felipe Grillo defendió su postura y su accionar en calidad de presidente de la Comisión del Plan, y argumentó su decisión, según él basada en el cronograma del Concejo de Bogotá de octubre. No obstante, no respondió específicamente del porqué de su decisión.

“Siempre le pongo la cara a cualquier tipo de decisión o acto que haya hecho en mi vida. Quisiera recordarle a la comisión y al Concejo, que desde que me dieron la oportunidad de liderar la Comisión del Plan, he brindado todos los espacios y todas las garantías a las bancadas; todas las garantías para que los ponentes tuvieran el espacio para poder plantear su posición, inquietudes y modificaciones a este proyecto. Incluso, el concejal Celio Nieves se tomó dos días para explicar su ponencia y la presidencia le brindó las oportunidades de hacer su presentación y exponer sus ideas. Dimos las garantías para que los concejales pudieran intervenir”, argumentó.

Adicionalmente, Grillo dijo que la mayoría de las proposiciones a este proyecto se han radicado en los últimos días, y que la dilación del proyecto también se debió a los tiempos y los retrasos de los mismos concejales.

“Cuando estoy presidiendo se acercan concejales de la oposición y con el mayor de los gustos les damos las oportunidades a todos: a todos los ciudadanos que se inscribieron. A todos se les dio la palabra. La pregunta es: ¿En dónde no se están brindando las garantías? El más interesado en aprobar este proyecto soy yo”, argumentó.

Adicionalmente, el concejal Grillo se defendió refiriéndose al cronograma de octubre: “Es la junta de voceros la que toma la decisión de hacer el cronograma del mes, no el presidente de la Comisión. Y se contempló que en el mes de octubre se iban a realizar 14 sesiones. Y a la fecha, al 30 de octubre, la comisión del plan realizó 14 sesiones. Ni se adicionó una sesión ni se sustrajo ninguna”.

Por último, Grillo dijo que lo que sí vale la pena analizar es el tiempo. “Yo no puedo controlar el tiempo y es menester del legislador analizar si tres meses es un tiempo prudente para estudiar un proyecto de semejante envergadura. Por eso no se ha podido aprobar ningún POT por el Concejo de la ciudad ¿O es que nos amangualamos todos los presidentes de las comisiones en los últimos 20 años? Nunca.

Solicitud al Procurador General

Por su parte y desde horas de la mañana, el concejal Juan Carlos Florez condenó severamente la decisión de Grillo. “Yo llegué aquí a trabajar y a cumplir con mi deber. Por esa razón no puedo pasar por alto la decisión arbitraria e ilegal del presidente de la Comisión del Plan, Juan Felipe Grillo, de Cambio Radical. Esa decisión impidió que yo ejerciera mi derecho a votar el Plan de Ordenamiento Territorial. Esa decisión impidió que el Concejo de Bogotá, que de por sí ya es una entidad costosa para la ciudad, pudiera tomar una decisión en primer debate”, puntualizó

Argumentando que dicha cancelación cerró las posibilidades para que el Concejo pudiera discutir en primer y segundo debate este POT, y que dicha decisión privó a los concejales de ejercer su derecho al voto, Florez comenzó a dirigir su argumentación al Procurador General.

“En diversas sesiones concejales de distintas bancadas le planteamos interrogantes al concejal Grillo acerca del procedimiento para votar este documento. Señor procurador Fernando Carrillo Flores: ninguno de esos cuestionamientos fue respondido por el concejal Grillo. Hay serias evidencias de que el concejal Grillo tenía una estrategia para impedir que pusiéramos en práctica nuestro derecho al voto”, señaló.

Posteriormente Florez preguntó: ¿A quién le servía que no se votase el POT en el Concejo? “La respuesta es clara: al alcalde Enrique Peñalosa. A él y a su Administración. Solo a él le servía esta operación sistemática de torpedeo”, puntualizó el concejal, quien solicitó al partido Cambio Radical pronunciarse en colectivo frente a la decisión del concejal Grillo, “que se le ha escondido a los medios de comunicación”.

“Pido a la presidencia del Concejo que convoque de inmediato una junta de voceros ante uno de los hechos más graves de los cuales he sido testigo en mi trabajo como concejal. Procurador: nuevamente le pido que investigue esta falta gravísima”, sentenció.

Daños

De acuerdo con el concejal Florez, la decisión de Juan Felipe Grillo causó una serie de daños a la ciudad, el primero de ellos de carácter patrimonial ¿Cuánto cuesta un concejal cada día?, ¿cuánto cuestan nuestras unidades de apoyo normativo cada día? Mi unidad trabajó meses, prácticamente que exclusivamente en este tema”, finalizó diciendo.

“Aquí se ha causado un daño a la ciudad. Señor Procurador espero que usted y su equipo investiguen a fondo estos graves hechos, esta acción premeditada durante meses, para torpedear la discusión del POT, impedir su discusión y permitirle al alcalde Peñalosa que lo expida por decreto”, finalizó diciendo.

La presidenta del Concejo, Concejala Nelly Patricia Mosquera, dijo que el Cabildo dio todas las garantías a la comisión del plan para que se discutiera el POT. Añadió que escuchó a todos los concejales con sus peticiones y que incluso se sacrificaron otras discusiones. Dijo que su cancelación de la junta de voceros ayer se debió a un problema personal y que, no obstante, la movió para el viernes.

“Nosotros como mesa directiva hablamos de acuerdo a lo que nos dicta la ley. Por eso los cabildos se llevaron a cabo justo en el momento indicado sin aplazar un solo día este proceso para que todo pudiera darse acorde a los tiempos para discutir el POT. Jamás permitimos que no se hiciera lo que se tenía que hacer para que el Plan de Ordenamiento se discutiera. Yo no puedo violar la ley. No puedo citar mañana a Comisión del Plan. La ley me obliga a hacer plenaria mañana y a cerrar las sesiones ordinarias”, finalizó diciendo.