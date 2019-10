Diálogo de alto nivel Colombia-EE.UU. ¿Qué debe salir?

Representantes del Gobierno de Colombia vuelven a reunirse con funcionarios de la Casa Blanca. Los temas: lucha antidroga, implementación del acuerdo de paz y Venezuela

Este martes el canciller Carlos Holmes Trujillo inicia una nueva gira en Estados Unidos en la que se reunirá con los funcionarios de la Casa Blanca sobre temas específicos, entre los que están la lucha antidroga, la implementación de los acuerdos de paz y la dura situación venezolana.

“Inicio ahora una gira por los Estados Unidos que me llevará a Washington y a Nueva York. El propósito principal de la visita a Washington será tomar parte en el diálogo de alto nivel entre Estados Unidos y Colombia que es la instancia más importante de la relación bilateral, en ese diálogo trataremos asuntos de cooperación en materia de seguridad, de gobernanza democrática y en materia de prosperidad económica. También estaré en Nueva York con el propósito de asistir al Consejo de Seguridad con motivo de la presentación del nuevo informe de la misión de verificación sobre el avance en materia del acuerdo suscrito por el gobierno anterior con las Farc”, dijo ayer el canciller Trujillo.

Uno de los temas fundamentales en la visita será el tema de lucha antidroga. Según cifras del ministro de Defensa, Guillermo Botero, a la fecha se han erradicado 64.000 hectáreas de cultivos ilícitos, y la meta al cierre de 2019 son 80.000 hectáreas, es decir que el país está a menos de 16.000 hectáreas erradicadas para cumplir la meta del país.

“Haciendo la tarea”

Este será uno de los temas que se tratará en la reunión bilateral. Mauricio Jaramillo, profesor de la Facultad de Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario, le dijo a EL NUEVO SIGLO que “en cuanto a las drogas, creo que Colombia va a reafirmar esta idea que ha conseguido reducciones importantes en materia de producción. El último informe del gobierno estadounidense, de hecho, le reconoce a Colombia un avance, aunque eso no significa un espaldarazo completo, porque la relación con Trump en ese tema ha sido muy inconstante. Me parece que Colombia va a insistir que está haciendo la tarea”.

“Además, me imagino que el Gobierno va a insistir en que no controla lo que hace la Rama Judicial por lo tanto no creo que se pueda comprometer a la retoma de las aspersiones aéreas. Yo creo que ellos van a decir: ‘Vamos a hacer hasta lo imposible por reiniciar las aspersiones, pero eso recae en los hombros de la justicia’”, agregó.

En diálogo con este Diario, Walter Arévalo, profesor de Derecho Internacional de la Universidad del Rosario, sostuvo que “son dos reuniones. Una reunión con Mike Pompeo, el secretario de Estado de los Estados Unidos, en la que tratarán temas de la agenda bilateral, los temas esenciales seguramente serán el tema de drogas y la relación con Venezuela. El tema esencial en materia de lucha contra las drogas va a ser muy complicado no solo por el incremento de la producción de hoja de coca y el incremento de los campos de producción de hoja de coca en Colombia”.

“También por la actual situación política de los Estados Unidos, donde el apoyo a la lucha contra las drogas –entendida como una lucha contra los carteles, contra los productores– depende de la estabilidad política de ese país. Actualmente la política norteamericana está atravesada por una crisis en relaciones exteriores por el problema del presidente Trump con Ucrania y la posibilidad de que esas relaciones afecten las elecciones que vienen. Por lo que yo creo que va a ser muy difícil lograr compromisos duraderos y un impacto verdadero a través de esa visita. Lo importante es demostrar la comunidad de intenciones en la lucha contra las drogas de los dos países y demostrar los avances del gobierno colombiano”, aseguró.

Para Arévalo, una tensión difícil de manejar en la reunión será la que se dará debido a la ola migratoria que vive Colombia.

“El tema de la migración es de especial interés de los Estados Unidos, porque Estados Unidos siempre ha buscado que sus aliados tengan políticas migratorias fuertes. Entonces están en una situación de dos posturas: mostrarle a Estados Unidos que el control migratorio y la seguridad migratoria en Colombia sigue siendo buena y que se sigue trabajando para tener un control efectivo, pero sin llegar a una discusión como la de los migrantes en los Estados Unidos y mostrar que Colombia no tiene una postura tan radical como la norteamericana con los indocumentados”, manifestó.

Frente a ese tema, Jaramillo expuso que “Colombia se ha quejado constantemente que no ha recibido los recursos que necesita para superar la crisis, que es el primer país de recepción y se apoya en unas estadísticas de la Organización de Estados Americanos (OEA) en las que ese organismo calcula que para 2020 esa migración puede subir a 8 millones los venezolanos, cuya gran mayoría estará en Colombia. En ese escenario el país hará un nuevo llamado para que lleguen más recursos para atender la ola migratoria”.

Consejo de Seguridad

Sin embargo, Arévalo consideró que la reunión que tendrá más fondo es la visita que hará el canciller Trujillo a la presentación del informe de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas.

“En esta reunión, la Misión presenta un informe sobre cómo va la implementación”, precisó Arévalo, anotando que “ese reporte que está amparado por la resolución 2435 de 2018 se publicó el pasado 1 de octubre y comprende lo que ha ocurrido en el país del 27 de julio al 26 de septiembre de 2019. Lo esencial del reporte será que, aunque se han hecho esfuerzos por implementar los puntos del acuerdo y aunque el Ejecutivo no ha desmontado lo esencial, hay tensiones sobre la forma de financiar los acuerdos de paz y desfinanciar los procesos de reinserción”.

El profesor Arévalo continuó diciendo que “van a reportar el tema que se está comenzando a planear: la manera de defender el país de las disidencias. Y la institucionalidad cerró filas en que las disidencias no deben afectar la existencia de los acuerdos ni de la JEP. Y en el reporte se incluyen las dificultades que ha habido en la protección de los líderes sociales, el retraso en la implementación de varios puntos del acuerdo en materia de desmovilización; y ese reporte hace referencia a la necesidad de reforzar las garantías de seguridad de los exmiembros de Farc y los defensores de los derechos humanos”.

Sin embargo, Jaramillo argumentó que “en cuanto a la paz, el Gobierno ha sido muy insistente en que ha intentado reducir al mínimo la impunidad, que está comprometido con la paz. Saldrá el tema de las disidencias de las Farc. El Gobierno no tiene forma de ocultarlo, pero no creo que sea un tema que desviva a Estados Unidos. Es un tema en el que Estados Unidos está comprometido, pero no es tan urgente como el de los migrantes y el de la droga”.